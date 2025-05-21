CotationsSections
NCI: Nasdaq Crypto Index

1.91 USD 0.06 (3.24%)
Secteur: Indice Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NCI a changé de 3.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.83 et à un maximum de 1.92.

Suivez la dynamique Nasdaq Crypto Index. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Comment investir dans l'indice NCI ?

Investir dans l'indice Nasdaq Crypto Index signifie analyser 0.28 - 2.98 et le 1.91 actuel. 122.09% et 16 indiquent également la performance du marché. Suivez l'évolution de NCI sur le graphique en temps réel dès aujourd'hui.

Quel est le prix de Nasdaq Crypto Index aujourd'hui ?

L'indice NCI est actuellement à 1.91. Il évolue dans 1.83 - 1.92, et la comparaison avec 1.85 indique la direction. Consultez le graphique du cours de Nasdaq Crypto Index en temps réel et suivez les variations quotidiennes.

Quelle est la valeur la plus élevée jamais enregistrée pour l'index Nasdaq Crypto Index ?

L'indice NCI a atteint 2.98 à son pic. Dans la fourchette 0.28 - 2.98, comparer 1.91 et 2.14% permet de comprendre la dynamique. Suivez la performance de NCI grâce au graphique en temps réel.

Quelle est la valeur la plus basse jamais enregistrée pour l'indice NCI ?

L'indice NCI a atteint un plus bas à 0.28, dans la fourchette 0.28 - 2.98. Avec 1.91 et 478.79%, il reflète les risques à long terme. Suivez l'évolution de Nasdaq Crypto Index sur le graphique en direct pour plus de détails.

Range quotidien
1.83 1.92
Range Annuel
0.28 2.98
Clôture Précédente
1.85
Ouverture
1.87
Bid
1.91
Ask
2.21
Plus Bas
1.83
Plus Haut
1.92
Volume
16
Changement quotidien
3.24%
Changement Mensuel
4.37%
Changement à 6 Mois
478.79%
Changement Annuel
122.09%
