- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NCI: Nasdaq Crypto Index
Курс NCI за сегодня изменился на 1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.84, а максимальная — 1.94.
Следите за динамикой Nasdaq Crypto Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NCI
- Why American Eagle Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Earnings call transcript: NTG Clarity Q2 2025 sees revenue growth, stock dips
- Neo-Concept regains Nasdaq compliance ahead of deadline
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Earnings call transcript: NTG Clarity Q1 2025 sees revenue surge, stock rises
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
Часто задаваемые вопросы
Как инвестировать в индекс NCI?
Инвестирование в индекс Nasdaq Crypto Index (NCI) подразумевает анализ 0.28 - 2.98 и текущей 1.94. 125.58% и 9 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения NCI на графике в реальном времени.
Какова цена Nasdaq Crypto Index сегодня?
Индекс NCI в настоящее время составляет 1.94. Торгуется в пределах 1.84 - 1.94, сравнение с 1.91 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены Nasdaq Crypto Index на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение индекса Nasdaq Crypto Index за всю историю?
Индекс NCI достигал 2.98 на пике. В пределах 0.28 - 2.98 сравнение 1.94 и 1.57% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику NCI на графике в реальном времени.
Каким было минимальное значение индекса NCI за всю историю?
Индекс NCI достигал минимума в 0.28 в пределах 0.28 - 2.98. Он отражает долгосрочные риски наряду с 1.94 и 487.88%. Детально движение Nasdaq Crypto Index можно увидеть на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 1.91
- Open
- 1.91
- Bid
- 1.94
- Ask
- 2.24
- Low
- 1.84
- High
- 1.94
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 1.57%
- Месячное изменение
- 6.01%
- 6-месячное изменение
- 487.88%
- Годовое изменение
- 125.58%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.651%