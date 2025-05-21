КотировкиРазделы
NCI: Nasdaq Crypto Index

1.94 USD 0.03 (1.57%)
Сектор: Индекс Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NCI за сегодня изменился на 1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.84, а максимальная — 1.94.

Следите за динамикой Nasdaq Crypto Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Как инвестировать в индекс NCI?

Инвестирование в индекс Nasdaq Crypto Index (NCI) подразумевает анализ 0.28 - 2.98 и текущей 1.94. 125.58% и 9 также показывают рыночную динамику. Отслеживайте изменения NCI на графике в реальном времени.

Какова цена Nasdaq Crypto Index сегодня?

Индекс NCI в настоящее время составляет 1.94. Торгуется в пределах 1.84 - 1.94, сравнение с 1.91 показывает направление. Отслеживайте ежедневные изменения цены Nasdaq Crypto Index на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение индекса Nasdaq Crypto Index за всю историю?

Индекс NCI достигал 2.98 на пике. В пределах 0.28 - 2.98 сравнение 1.94 и 1.57% помогает понять динамику. Отслеживайте динамику NCI на графике в реальном времени.

Каким было минимальное значение индекса NCI за всю историю?

Индекс NCI достигал минимума в 0.28 в пределах 0.28 - 2.98. Он отражает долгосрочные риски наряду с 1.94 и 487.88%. Детально движение Nasdaq Crypto Index можно увидеть на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
1.84 1.94
Годовой диапазон
0.28 2.98
Предыдущее закрытие
1.91
Open
1.91
Bid
1.94
Ask
2.24
Low
1.84
High
1.94
Объем
9
Дневное изменение
1.57%
Месячное изменение
6.01%
6-месячное изменение
487.88%
Годовое изменение
125.58%
