Valute / NCI
NCI: Nasdaq Crypto Index

1.91 USD 0.06 (3.24%)
Settore: Indice Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NCI ha avuto una variazione del 3.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.83 e ad un massimo di 1.92.

Segui le dinamiche di Nasdaq Crypto Index. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Come investire nell'indice NCI?

Investire nell'indice Nasdaq Crypto Index significa analizzare 0.28 - 2.98 e l'attuale 1.91. Anche 122.09% e 16 mostrano l'andamento del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NCI sul grafico in tempo reale.

Qual è il prezzo di Nasdaq Crypto Index oggi?

L'indice NCI è attualmente a 1.91. Viene scambiato all'interno di 1.83 - 1.92, mentre il confronto con 1.85 mostra la direzione. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi Nasdaq Crypto Index con i cambiamenti giornalieri.

Qual è il valore più alto di sempre dell'Indice Nasdaq Crypto Index?

L'indice NCI ha raggiunto 2.98 al suo apice. All'interno di 0.28 - 2.98, il confronto tra 1.91 e 2.14% aiuta a comprendere il momentum. Monitora le performance di NCI utilizzando il grafico in tempo reale.

Qual è il valore più basso di sempre dell'Indice NCI?

L'indice NCI ha toccato un minimo di 0.28, all'interno di 0.28 - 2.98. Insieme a 1.91 e 478.79%, riflette i rischi a lungo termine. Guarda Nasdaq Crypto Index muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Intervallo Giornaliero
1.83 1.92
Intervallo Annuale
0.28 2.98
Chiusura Precedente
1.85
Apertura
1.87
Bid
1.91
Ask
2.21
Minimo
1.83
Massimo
1.92
Volume
16
Variazione giornaliera
3.24%
Variazione Mensile
4.37%
Variazione Semestrale
478.79%
Variazione Annuale
122.09%
