NCI: Nasdaq Crypto Index
Il tasso di cambio NCI ha avuto una variazione del 3.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.83 e ad un massimo di 1.92.
Segui le dinamiche di Nasdaq Crypto Index. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NCI News
Domande Frequenti
Come investire nell'indice NCI?
Investire nell'indice Nasdaq Crypto Index significa analizzare 0.28 - 2.98 e l'attuale 1.91. Anche 122.09% e 16 mostrano l'andamento del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NCI sul grafico in tempo reale.
Qual è il prezzo di Nasdaq Crypto Index oggi?
L'indice NCI è attualmente a 1.91. Viene scambiato all'interno di 1.83 - 1.92, mentre il confronto con 1.85 mostra la direzione. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi Nasdaq Crypto Index con i cambiamenti giornalieri.
Qual è il valore più alto di sempre dell'Indice Nasdaq Crypto Index?
L'indice NCI ha raggiunto 2.98 al suo apice. All'interno di 0.28 - 2.98, il confronto tra 1.91 e 2.14% aiuta a comprendere il momentum. Monitora le performance di NCI utilizzando il grafico in tempo reale.
Qual è il valore più basso di sempre dell'Indice NCI?
L'indice NCI ha toccato un minimo di 0.28, all'interno di 0.28 - 2.98. Insieme a 1.91 e 478.79%, riflette i rischi a lungo termine. Guarda Nasdaq Crypto Index muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
- Chiusura Precedente
- 1.85
- Apertura
- 1.87
- Bid
- 1.91
- Ask
- 2.21
- Minimo
- 1.83
- Massimo
- 1.92
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- 3.24%
- Variazione Mensile
- 4.37%
- Variazione Semestrale
- 478.79%
- Variazione Annuale
- 122.09%
