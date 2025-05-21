KurseKategorien
NCI: Nasdaq Crypto Index

1.91 USD 0.06 (3.24%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NCI hat sich für heute um 3.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.83 bis zu einem Hoch von 1.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nasdaq Crypto Index-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie investiert man in den NCI-Index?

Eine Investition in den Index Nasdaq Crypto Index (NCI) erfordert eine Analyse von 0.28 - 2.98 und dem aktuellen 1.91. 122.09% und 16 geben ebenfalls Aufschluss über die Marktperformance. Verfolgen Sie heute die Updates von NCI auf dem Live-Chart.

Wo ist der Preis von NCI heute?

Der NCI-Index liegt derzeit bei 1.91. Er wird innerhalb von 1.83 - 1.92 gehandelt, während der Vergleich mit 1.85 die Richtung anzeigt. Entdecken Sie den Kurs-Chart von Nasdaq Crypto Index live mit täglichen Veränderungen.

Was ist der höchste jemals erreichte Wert des NCI-Index?

Der Index NCI erreichte in seiner Spitze einen Wert von 2.98. Innerhalb von 0.28 - 2.98 hilft ein Vergleich von 1.91 und 2.14%, die Dynamik zu verstehen. Verfolgen Sie die Entwicklung von NCI mithilfe des Live-Charts.

Was ist der niedrigste jemals erreichte Wert des NCI-Index?

Der Index NCI erreichte ein Tiefs von 0.28 innerhalb von 0.28 - 2.98. Zusammen mit 1.91 und 478.79% spiegelt er langfristige Risiken wider. Beobachten Sie die Kursentwicklung von Nasdaq Crypto Index live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Tagesspanne
1.83 1.92
Jahresspanne
0.28 2.98
Vorheriger Schlusskurs
1.85
Eröffnung
1.87
Bid
1.91
Ask
2.21
Tief
1.83
Hoch
1.92
Volumen
16
Tagesänderung
3.24%
Monatsänderung
4.37%
6-Monatsänderung
478.79%
Jahresänderung
122.09%
