- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NCI: Nasdaq Crypto Index
El tipo de cambio de NCI de hoy ha cambiado un 3.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.83, mientras que el máximo ha alcanzado 1.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nasdaq Crypto Index. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NCI News
- Why American Eagle Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Earnings call transcript: NTG Clarity Q2 2025 sees revenue growth, stock dips
- Neo-Concept regains Nasdaq compliance ahead of deadline
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Earnings call transcript: NTG Clarity Q1 2025 sees revenue surge, stock rises
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
Preguntas frecuentes
¿Cómo invertir en el índice NCI?
Invertir en el índice Nasdaq Crypto Index (NCI) implica analizar 0.28 - 2.98 y 1.91 actual. 122.09% y 16 también muestran la dinámica del mercado. Monitoree los cambios de NCI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuál es el precio de Nasdaq Crypto Index hoy?
El índice de NCI es actualmente 1.91. Se negocia dentro de 1.83 - 1.92, la comparación con 1.85 muestra la dirección. Monitoree los cambios diarios de precio de Nasdaq Crypto Index en el gráfico en tiempo real.
¿Cuál ha sido el valor máximo del índice Nasdaq Crypto Index en toda la historia?
El índice NCI ha alcanzado 2.98 en su punto máximo. Dentro de 0.28 - 2.98, la comparación de 1.91 y 2.14% ayuda a comprender la dinámica. Monitoree la dinámica de NCI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuál ha sido el valor mínimo del índice NCI en toda la historia?
El índice NCI ha alcanzado el mínimo en 0.28 dentro de 0.28 - 2.98. Este refleja los riesgos a largo plazo junto con 1.91 y 478.79%. Podrá ver el movimiento de Nasdaq Crypto Index en detalle en el gráfico en tiempo real.
- Cierres anteriores
- 1.85
- Open
- 1.87
- Bid
- 1.91
- Ask
- 2.21
- Low
- 1.83
- High
- 1.92
- Volumen
- 16
- Cambio diario
- 3.24%
- Cambio mensual
- 4.37%
- Cambio a 6 meses
- 478.79%
- Cambio anual
- 122.09%
- Act.
-
- Pronós.
- 3.334 M
- Prev.
- 1.792 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.205 M
- Prev.
- -0.271 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.033%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.