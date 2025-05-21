시세섹션
통화 / NCI
색인로 돌아가기

NCI: Nasdaq Crypto Index

1.91 USD 0.06 (3.24%)
부문: 인덱스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

NCI 환율이 오늘 3.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.83이고 고가는 1.92이었습니다.

Nasdaq Crypto Index 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NCI News

자주 묻는 질문

NCI 지수에 투자하는 방법은?

Nasdaq Crypto Index 지수에 대한 투자는 0.28 - 2.98 및 현재 1.91를 분석하는 것을 의미합니다. 122.09% 및 16도 마찬가지로 시장 성과를 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 NCI 업데이트를 확인해 보세요.

오늘 Nasdaq Crypto Index의 가격은?

NCI 지수는 현재 1.91에서 확인 가능하며 1.83 - 1.92 내에서 거래되고 1.85와의 비교는 방향을 보여줍니다. Nasdaq Crypto Index 가격 차트를 당일로 변경하여 활용하십시오.

Nasdaq Crypto Index 지수의 역대 최고는?

NCI 지수가 최고점 2.98에 도달했습니다. 0.28 - 2.98 내에서 1.91와 2.14%를 비교하면 모멘텀을 이해하는 데 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 NCI의 움직임을 살펴봅니다.

역대 NCI 지수 최저는?

NCI 지수는 0.28 - 2.98 내에서 0.28의 최저치를 기록했습니다. 이는 1.91 및 478.79%와 함께 장기 위험을 반영하기도 합니다. 자세한 내용은 Nasdaq Crypto Index의 차트에서의 움직임을 확인해 보세요.

일일 변동 비율
1.83 1.92
년간 변동
0.28 2.98
이전 종가
1.85
시가
1.87
Bid
1.91
Ask
2.21
저가
1.83
고가
1.92
볼륨
16
일일 변동
3.24%
월 변동
4.37%
6개월 변동
478.79%
년간 변동율
122.09%
08 10월, 수요일
13:30
USD
Fed 금융 감독 부의장 바 연설
활동
예측값
훑어보기
14:30
USD
EIA 원유 재고량 변동
활동
예측값
3.334 M
훑어보기
1.792 M
14:30
USD
EIA Cushing Crude Oil 재고 변동
활동
예측값
-0.205 M
훑어보기
-0.271 M
17:00
USD
10년 만기 어음 경매
활동
예측값
훑어보기
4.033%
18:00
USD
FOMC 회의록
활동
예측값
훑어보기
21:45
USD
Fed 금융 감독 부의장 바 연설
활동
예측값
훑어보기