NCI: Nasdaq Crypto Index
NCI 환율이 오늘 3.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.83이고 고가는 1.92이었습니다.
Nasdaq Crypto Index 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
자주 묻는 질문
NCI 지수에 투자하는 방법은?
Nasdaq Crypto Index 지수에 대한 투자는 0.28 - 2.98 및 현재 1.91를 분석하는 것을 의미합니다. 122.09% 및 16도 마찬가지로 시장 성과를 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 NCI 업데이트를 확인해 보세요.
오늘 Nasdaq Crypto Index의 가격은?
NCI 지수는 현재 1.91에서 확인 가능하며 1.83 - 1.92 내에서 거래되고 1.85와의 비교는 방향을 보여줍니다. Nasdaq Crypto Index 가격 차트를 당일로 변경하여 활용하십시오.
Nasdaq Crypto Index 지수의 역대 최고는?
NCI 지수가 최고점 2.98에 도달했습니다. 0.28 - 2.98 내에서 1.91와 2.14%를 비교하면 모멘텀을 이해하는 데 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 NCI의 움직임을 살펴봅니다.
역대 NCI 지수 최저는?
NCI 지수는 0.28 - 2.98 내에서 0.28의 최저치를 기록했습니다. 이는 1.91 및 478.79%와 함께 장기 위험을 반영하기도 합니다. 자세한 내용은 Nasdaq Crypto Index의 차트에서의 움직임을 확인해 보세요.
- 이전 종가
- 1.85
- 시가
- 1.87
- Bid
- 1.91
- Ask
- 2.21
- 저가
- 1.83
- 고가
- 1.92
- 볼륨
- 16
- 일일 변동
- 3.24%
- 월 변동
- 4.37%
- 6개월 변동
- 478.79%
- 년간 변동율
- 122.09%
