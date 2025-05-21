クォートセクション
NCI: Nasdaq Crypto Index

1.91 USD 0.06 (3.24%)
セクター: インデックス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NCIの今日の為替レートは、3.24%変化しました。日中、通貨は1あたり1.83の安値と1.92の高値で取引されました。

Nasdaq Crypto Indexダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NCI News

よくあるご質問

NCI指数への投資方法は？

Nasdaq Crypto Index指数への投資は、0.28 - 2.98と現在の1.91を分析することを意味します。122.09%や16も市場のパフォーマンスを示します。NCIの最新情報はライブチャートで確認できます。

Nasdaq Crypto Indexの現在の価格は？

NCI指数は現在1.91です。1.83 - 1.92内で取引され、1.85との比較で方向性が分かります。Nasdaq Crypto Indexの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Nasdaq Crypto Index指数の過去最高値は？

NCI指数は最高で2.98に達しました。0.28 - 2.98内では1.91と2.14%を比較することでモメンタムを把握できます。NCIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

NCI指数の過去最低値は？

NCI指数は0.28 - 2.98内で0.28の安値を記録しました。1.91や478.79%とあわせて、長期的なリスクを示します。Nasdaq Crypto Indexの動きはライブチャートで確認できます。

1日のレンジ
1.83 1.92
1年のレンジ
0.28 2.98
以前の終値
1.85
始値
1.87
買値
1.91
買値
2.21
安値
1.83
高値
1.92
出来高
16
1日の変化
3.24%
1ヶ月の変化
4.37%
6ヶ月の変化
478.79%
1年の変化
122.09%
08 10月, 水曜日
13:30
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
期待
3.334 M
1.792 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
期待
-0.205 M
-0.271 M
17:00
USD
10年債入札
実際
期待
4.033%
18:00
USD
FOMC議事録
実際
期待
21:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待