NCI: Nasdaq Crypto Index
NCIの今日の為替レートは、3.24%変化しました。日中、通貨は1あたり1.83の安値と1.92の高値で取引されました。
Nasdaq Crypto Indexダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NCI News
よくあるご質問
NCI指数への投資方法は？
Nasdaq Crypto Index指数への投資は、0.28 - 2.98と現在の1.91を分析することを意味します。122.09%や16も市場のパフォーマンスを示します。NCIの最新情報はライブチャートで確認できます。
Nasdaq Crypto Indexの現在の価格は？
NCI指数は現在1.91です。1.83 - 1.92内で取引され、1.85との比較で方向性が分かります。Nasdaq Crypto Indexの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Nasdaq Crypto Index指数の過去最高値は？
NCI指数は最高で2.98に達しました。0.28 - 2.98内では1.91と2.14%を比較することでモメンタムを把握できます。NCIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
NCI指数の過去最低値は？
NCI指数は0.28 - 2.98内で0.28の安値を記録しました。1.91や478.79%とあわせて、長期的なリスクを示します。Nasdaq Crypto Indexの動きはライブチャートで確認できます。
- 以前の終値
- 1.85
- 始値
- 1.87
- 買値
- 1.91
- 買値
- 2.21
- 安値
- 1.83
- 高値
- 1.92
- 出来高
- 16
- 1日の変化
- 3.24%
- 1ヶ月の変化
- 4.37%
- 6ヶ月の変化
- 478.79%
- 1年の変化
- 122.09%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 3.334 M
- 前
- 1.792 M
- 実際
-
- 期待
- -0.205 M
- 前
- -0.271 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.033%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前