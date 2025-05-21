报价部分
货币 / NCI
NCI: Nasdaq Crypto Index

1.94 USD 0.03 (1.57%)
版块: 指数 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NCI汇率已更改1.57%。当日，交易品种以低点1.84和高点1.94进行交易。

关注Nasdaq Crypto Index动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

NCI新闻

常见问题解答

如何投资NCI指数？

投资Nasdaq Crypto Index指数意味着分析0.28 - 2.98和当前1.94。125.58%和9也显示了市场表现。请立即关注NCI的实时图表更新。

今天Nasdaq Crypto Index的价格是多少？

NCI指数目前为1.94。它在1.84 - 1.94范围内交易，而与1.91的比较显示了方向。探索Nasdaq Crypto Index实时价格图表，了解每日变化。

Nasdaq Crypto Index指数有史以来的最高值是多少？

NCI指数达到最高点2.98。在0.28 - 2.98内，比较1.94和1.57%有助于了解动量。使用实时图表跟踪NCI表现。

NCI指数有史以来的最低值是多少？

NCI指数在0.28 - 2.98内跌至0.28的低点。与1.94和487.88%一起，它反映了长期风险。观看Nasdaq Crypto Index在图表上的实时移动以了解更多详细信息。

日范围
1.84 1.94
年范围
0.28 2.98
前一天收盘价
1.91
开盘价
1.91
卖价
1.94
买价
2.24
最低价
1.84
最高价
1.94
交易量
9
日变化
1.57%
月变化
6.01%
6个月变化
487.88%
年变化
125.58%
