货币 / NCI
NCI: Nasdaq Crypto Index
1.94 USD 0.03 (1.57%)
版块: 指数 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NCI汇率已更改1.57%。当日，交易品种以低点1.84和高点1.94进行交易。
关注Nasdaq Crypto Index动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NCI新闻
常见问题解答
如何投资NCI指数？
投资Nasdaq Crypto Index指数意味着分析0.28 - 2.98和当前1.94。125.58%和9也显示了市场表现。请立即关注NCI的实时图表更新。
今天Nasdaq Crypto Index的价格是多少？
NCI指数目前为1.94。它在1.84 - 1.94范围内交易，而与1.91的比较显示了方向。探索Nasdaq Crypto Index实时价格图表，了解每日变化。
Nasdaq Crypto Index指数有史以来的最高值是多少？
NCI指数达到最高点2.98。在0.28 - 2.98内，比较1.94和1.57%有助于了解动量。使用实时图表跟踪NCI表现。
NCI指数有史以来的最低值是多少？
NCI指数在0.28 - 2.98内跌至0.28的低点。与1.94和487.88%一起，它反映了长期风险。观看Nasdaq Crypto Index在图表上的实时移动以了解更多详细信息。
日范围
1.84 1.94
年范围
0.28 2.98
- 前一天收盘价
- 1.91
- 开盘价
- 1.91
- 卖价
- 1.94
- 买价
- 2.24
- 最低价
- 1.84
- 最高价
- 1.94
- 交易量
- 9
- 日变化
- 1.57%
- 月变化
- 6.01%
- 6个月变化
- 487.88%
- 年变化
- 125.58%
