NCI: Nasdaq Crypto Index
NCI fiyatı bugün 1.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.84 ve Yüksek fiyatı olarak 1.94 aralığında işlem gördü.
Nasdaq Crypto Index hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NCI haberleri
Sıkça sorulan sorular
NCI endeksine nasıl yatırım yapılır?
Nasdaq Crypto Index endeksine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 0.28 - 2.98 ve mevcut fiyatı 1.94 analiz etmek anlamına gelir. Yıllık değişim oranı 125.58% ve günlük işlem hacmi 9 değerleri de piyasa performansını gösterir. NCI fiyat hareketlerini canlı grafikten takip edin.
Nasdaq Crypto Index bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
NCI endeksi şu anda 1.94 seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde 1.84 - 1.94 aralığında hareket etti. Önceki kapanış fiyatı 1.91 ile karşılaştırmak yönü gösterir. Nasdaq Crypto Index fiyat hareketlerini canlı grafik üzerinde takip edin.
Nasdaq Crypto Index geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
NCI endeksi yıllık olarak 2.98 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 0.28 - 2.98). Bu seviyeyi mevcut fiyat 1.94 ve günlük değişim oranı 1.57% ile karşılaştırmak momentumu anlamaya yardımcı olur. Canlı grafiği kullanarak NCI performansını takip edin.
NCI endeksi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
NCI endeksi yıllık olarak en düşük 0.28 fiyatını gördü (hareket ettiği yıllık aralık: 0.28 - 2.98). Mevcut fiyat 1.94 ve 6 aylık değişim oranı 487.88% ile birlikte uzun vadeli riskleri yansıtır. Daha fazla ayrıntı için Nasdaq Crypto Index fiyat grafiğini canlı olarak takip edin.
- Önceki kapanış
- 1.91
- Açılış
- 1.91
- Satış
- 1.94
- Alış
- 2.24
- Düşük
- 1.84
- Yüksek
- 1.94
- Hacim
- 9
- Günlük değişim
- 1.57%
- Aylık değişim
- 6.01%
- 6 aylık değişim
- 487.88%
- Yıllık değişim
- 125.58%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 4.651%