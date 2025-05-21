NCI endeksine nasıl yatırım yapılır? Nasdaq Crypto Index endeksine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 0.28 - 2.98 ve mevcut fiyatı 1.94 analiz etmek anlamına gelir. Yıllık değişim oranı 125.58% ve günlük işlem hacmi 9 değerleri de piyasa performansını gösterir. NCI fiyat hareketlerini canlı grafikten takip edin.

Nasdaq Crypto Index bugün hangi fiyattan işlem görüyor? NCI endeksi şu anda 1.94 seviyesinden işlem görüyor. Gün içerisinde 1.84 - 1.94 aralığında hareket etti. Önceki kapanış fiyatı 1.91 ile karşılaştırmak yönü gösterir. Nasdaq Crypto Index fiyat hareketlerini canlı grafik üzerinde takip edin.

Nasdaq Crypto Index geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? NCI endeksi yıllık olarak 2.98 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 0.28 - 2.98). Bu seviyeyi mevcut fiyat 1.94 ve günlük değişim oranı 1.57% ile karşılaştırmak momentumu anlamaya yardımcı olur. Canlı grafiği kullanarak NCI performansını takip edin.