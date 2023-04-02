Heikin Ashi Dashboard

5
Indicador Heikin Ashi multimoeda e multitimeframe. Mostra o estado atual do mercado. No painel do scanner você pode ver a direção, força e número de barras da tendência atual. As velas de Consolidação/Reversão também são mostradas em cores. Você pode especificar quaisquer moedas e períodos desejados nos parâmetros. Além disso, o indicador pode enviar notificações quando a tendência muda ou quando velas de reversão e consolidação (dojis) aparecem. Ao clicar em uma célula, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF.
Heikin-Ashi é um indicador comercial e gráfico financeiro japonês que significa "ritmo médio". Os gráficos Heikin-Ashi se assemelham aos gráficos de velas, mas têm uma aparência mais suave, pois rastreiam uma série de movimentos de preços, em vez de rastrear cada movimento de preços como acontece com as velas. Heikin-Ashi foi criado em 1700 por Munehisa Homma, que também criou o gráfico de velas. Esses gráficos são usados por traders e investidores para ajudar a determinar e prever movimentos de preços.

Parâmetros

  • Averaging Method for Smoothing — seleção de um método para suavizar os preços das velas.

— Simple MA — MA simples
— Exponential MA — MA exponencial
— Smoothed MA — MA suavizado
— Linear weighted MA — MA ponderado linear
— normal Heikin Ashi — Heikin Ashi normal
  • Averaging Period for Smoothing — seleção do período para suavização
  • Ignore current candle (calculate only closed bars) — desativa a exibição da vela atual (não fechada).
  • Show HA candles on the current chart — As velas Heiken Ashi serão desenhadas no gráfico atual.
  • Show Consolidation/Reversal Candles (Doji) — Mostrar velas de consolidação/reversão (Doji).
    • Doji. Body length to the Candle length ratio, % (body<=%) — o parâmetro define o tamanho do corpo da vela como uma porcentagem em relação ao tamanho de toda a vela. O corpo deve ser <= a esta porcentagem.
    • Doji. Wick length to the Candle length ratio, % (each wick>=%) — o parâmetro define o tamanho dos pavios superior e inferior como uma porcentagem, em relação ao tamanho de toda a vela. Cada pavio deve ser >= a esta porcentagem.
  • Hotkey to show/hide HA candles — Tecla de atalho para mostrar/ocultar velas HA.
  • Hotkey to show/hide the Dashboard — Tecla de atalho para mostrar/ocultar o Dashboard.

Painel
Clear the chart at startup — limpe o gráfico na inicialização.
Set of Pairs — Conjunto de Pares — conjunto de símbolos
— Market Watch — Pares do "Market Watch" do MT.
— Specified manually —  pares especificados manualmente, nos parâmetros "Pares".
— Current pair — mostra apenas o par atual.
Pairs (separated by a space or semicolon) — lista de símbolos separados por espaço ou ponto e vírgula. Os nomes das moedas devem ser escritos exatamente como os da corretora, mantendo a caixa e o prefixo/sufixo.
Time Frames (separated by a space or semicolon) — lista de prazos separados por espaços ou ponto e vírgula (vários prazos).
Sort pairs — classificando a lista de pares.
Position on chart — canto para exibir o painel no gráfico.
X offset (pix) — desloca o painel ao longo do eixo X;
Y offset (pix) — desloca o painel ao longo do eixo Y;
Refresh dashboard every (seconds) — período de atualização para todos os pares e intervalos de tempo.
Open the pair in a new window — abra um símbolo em uma nova janela do gráfico clicando.
Chart template — o nome do modelo do gráfico, se o gráfico for aberto em uma nova janela.
Strong trend Up — cor para uma forte tendência de alta.
Weak trend Up — cor para uma tendência de alta fraca.
Strong trend Down — cor para uma forte tendência de baixa.
Weak trend Down — cor para uma tendência de baixa fraca.
Text color when Consolidation/Reversal — cor de destaque (e velas no gráfico) para barras de consolidação/reversão.
Transparency (0-255) — Transparência (0-255).
Font name — Nome da fonte.
Font size — Tamanho da fonte.

Alertas
Timeframes for alerts (separated by a space or semicolon) — Prazos para alertas (separados por espaço ou ponto e vírgula).
Check alerts only when the candle is closed — Verifique os alertas apenas quando a vela estiver fechada.
First Strong trend candle — alerta para a primeira vela de tendência forte.
Consolidation/Reversal Candle — alerta quando uma vela de consolidação/reversão aparece.
Changing the direction of the trend — um alerta quando a direção da tendência muda.
All timeframes are in Strong trend — Esses alertas são enviados uma vez por barra de acordo com o prazo mínimo no painel. Eles não olham o parâmetro “Prazos para alertas”.
All timeframes are in the same direction — Esses alertas são enviados uma vez por barra de acordo com o prazo mínimo no painel. Eles não olham o parâmetro “Prazos para alertas”.
IB. Alert when Inside Bar formed — IB. Alerta quando o Inside Bar é formado.
IB. Mother Bar must be — IB. Mãe Bar deve ser.
IB. Min number of trend bars, starting with Mother Bar — IB. Número mínimo de barras de tendência, começando pela Barra Mãe.
IB. Symbol to be displayed on the dashboard (empty=off) — IB. Símbolo a ser exibido no painel (vazio=desligado).
Comentários 5
BernardWG
334
BernardWG 2025.03.21 11:58 
 

If you want to look for an alternative to candle sticks and look for more peace of mind during 5 minutes or much longer time frame trading, this indicator dashboard has all that you need. Works very well, keeps you in trends and helps you even during choppy markets. More relaxed trading for certain. Good job. !

Heiner G.
700
Heiner G. 2024.07.31 13:52 
 

Great Indi! Great setting options.

h1107a14
142
h1107a14 2023.11.18 06:54 
 

Ich habe den Dashboard am Mittwoch gekauft und Nachmittag wenn die Amis eröffnen auspropiert, muss schon sagen alle Achtung ,habs auf dem Demokonto 2 Tage getestet , hat sehr gute Ergebnisse. Am Freitag Morgen bin ich dann auf dem Realkonto mit 3Trades jeweils im Tageschart eingestiegen und alle 3waren im Gewinn. Super ich bin beeindruckt.

Produtos recomendados
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT4
Ku Chuan Lien
4 (1)
Indicadores
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 4. You can choose to display HA and HAS in the sam
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Indicadores
Signal trend indicator. Detects the direction of the trend and is coloured accordingly.  Has built in audible and visual alerts when trends change. Can send notifications to your phone or email. Allows Trend and Counter-Trend trading. Works on all timeframes, all currency pairs, metals, indices and cryptocurrencies. Can be used with binary options. Distinctive features No re-drawing; Simple and clear settings; Four types of alerts; Works on all timeframes and all trading tools; Suitable
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT4
Boris Armenteros
1 (1)
Indicadores
Be notified of every color change of Heiken Ashi (HA) candles. The indicator will trigger past and new signals every time that HA candles change their colors. Note : this tool is based on the code of Heiken Ashi indicator developed by MetaQuotes Software Corp. Features The signals are triggered at closing of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; By default, up arrows are plott
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicadores
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
Renko Bars 3in1
Yuriy Shatsckiy
5 (2)
Indicadores
The Renko_Bars_3in1 is designed for plotting 3 types of Offline Renko charts. Standard Renko Bar (the reversal bar is twice the size of the bar). Renko Range Bar (the size of all bars is the same). Renko Bars with the ability to adjust the size of the reversal bar. Attention : The demo version for review and testing can be downloaded here . Note . A chart with the M1 period is necessary to build an offline chart. When the indicator is attached to a chart, the offline chart is opened automaticall
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
AIS Forest Fire Trend
Aleksej Poljakov
Indicadores
Uma das sequências numéricas é chamada de "Forest Fire Sequence". Foi reconhecida como uma das mais belas novas sequências. Sua principal característica é que essa sequência evita tendências lineares, mesmo as mais curtas. É esta propriedade que formou a base deste indicador. Ao analisar uma série temporal financeira, este indicador tenta rejeitar todas as opções de tendência possíveis. E somente se ele falhar, ele reconhece a presença de uma tendência e dá o sinal apropriado. Esta abordagem pe
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicadores
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
HeikenAshi Smoothed Alerts
Do Thi Phuong Anh
Indicadores
What are Heiken Ashi Candles? Heiken Ashi, derived from the Japanese term 'Heikin Ashi,' translates to average price bars. It's an indicator depicting price bars on a chart. Formula for Heiken Ashi candles: - Heiken Ashi opening price: (previous candle's opening + closing price) / 2 - Closing price Heiken Ashi: (opening + high + low + closing) / 4 - Heiken Ashi peak: Max of high, opening, or closing price - Heiken Ashi bottom price: Min of low, opening, or closing price How to Read Heiken A
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Este indicador foi projetado para scalping agressivo e entradas rápidas em opções binárias , gerando sinais em toda vela , para que você saiba exatamente o que está acontecendo o tempo todo. Junte-se ao canal Happy Scalping: MQL5 Não repinta : o sinal da vela atual é gerado em TEMPO REAL , o que significa que pode mudar enquanto a vela ainda está em formação, dependendo se o preço sobe ou desce em relação ao fechamento da vela anterior. Mas uma vez que a vela fecha , a cor do sinal fica comple
The coated chart
Jin Wang
Indicadores
Heiken Ashi candle chart is an improved version of The Japanese candle chart, which can effectively filter the market "noise" of the Japanese candle chart. It is favored by many traders for its simplicity and intuition. For trend traders, the HA candle chart is a magic tool. Unlike the traditional Japanese candle chart, Heikenashi does not reflect the opening price, high price, low price and closing price of the market. Instead, Heikenashi calculates the value of a single K line in the dominant
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Indicadores
Renko, Heiken Ashi, Ticks Bar, Range Bar.    Easy switching, easy setup, all in one window.        Place the Custom Chart indicator and view Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar charts in real time at real chart.    Position the offline chart window so that the indicator control panel is visible.    Switch the chart mode by click of a button.    Connect to the output chart any indicator, expert advisor without any restrictions.    No, it doesn't work in the tester.    Yes, you can use an
Signal Finding
Maryna Shulzhenko
Indicadores
Signal Finding is a trend indicator, a technical analysis tool that helps to determine the exact direction of a trend: either an upward or a downward movement of the price of a trading instrument. Although these indicators are a little late, they are still the most reliable signal that a trader can safely rely on. Determining the market trend is an important task for traders. With this indicator, you can predict future values. But the main application of the indicator is to generate buy and sel
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Power Trade Indicator MT4
Joel Malebana
5 (1)
Indicadores
Introducing the POWER TRADE Indicator Created by a small group of experienced traders with years of profitable experience in the financial markets, the Power Trade Indicator is a plug-and-play trading tool designed to help traders spot high-quality setups with ease and confidence. What It Does: It provides powerful entry signals, profit-taking zones, and rebound areas — giving you a complete view of where price action is most likely to move next. The indicator reacts in real time, al
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (1)
Indicadores
Delta Fusion Pro – Análise Avançada de Order Flow para Trading Intradiário Delta Fusion Pro é um indicador profissional para MetaTrader 4 que revela o fluxo de ordens agressivas, mostrando a intensidade e a direção da pressão institucional em tempo real. Diferente dos indicadores volumétricos tradicionais, ele analisa a delta entre volumes Ask e Bid para antecipar reversões, confirmar tendências e identificar zonas de interesse profissional. Características Principais Sistema Inteligente de Au
Dark Oscillator
Marco Solito
4.56 (9)
Indicadores
Dark Oscillator   is an Indicator for intraday trading. This Indicator is based on   Counter Trend  strategy, trying to intercept changes in direction, in advance compared trend following indicators.  We can enter in good price with this Indicator, in order to follow the inversion of the trend on the current instrument. It is advised to use low spread ECN brokers. This Indicator does   Not repaint   and   N ot lag . Recommended timeframes are M5, M15 and H1. Recommended working pairs: All. I nst
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicadores
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
ATR Arrows MTF
Yuriy Shatsckiy
4.6 (10)
Indicadores
The ATR Arrows MTF indicator is built based on the Average True Range (ATR). It provides entry signals as arrows. All signals are generated at the current bar. Signals do not redraw! All signals in MTF mode correspond to the signals of the period specified in the MTF. It is very easy to use both for trading based on one indicator and for use in your trading systems. The indicator timeframe can be set independently of the main window, so you can combine several indicators in one window. Paramet
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indicadores
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versão MT5  |  FAQ O   Indicador Owl Smart Levels   é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como   fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a   estrutura de onda correta   do mercado e   níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Ch
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indicadores
Insider Scalper Binary This tool is designed to trade binary options. for short temporary spends. to make a deal is worth the moment of receiving the signal and only 1 candle if it is m1 then only for a minute and so in accordance with the timeframe. for better results, you need to select well-volatile charts.... recommended currency pairs eur | usd, usd | jpy .... the indicator is already configured, you just have to add it to the chart and trade .... The indicator signals the next candle.
Dynamic Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Oscilador de Tendência Dinâmico" - é um indicador avançado e personalizado para Crypto_Forex - uma ferramenta de negociação eficiente para MT4! - Nova geração de osciladores - veja as imagens para ver como usá-lo. - O Oscilador de Tendência Dinâmico possui zonas de Sobrevenda/Sobrecompra adaptáveis. - Este oscilador é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos a partir de áreas dinâmicas de Sobrevenda/Sobrecompra na direção da tendência principal. - Valores de Sobrevenda:
Invincible Arrow
Quan Li
Indicadores
This is an arrow indicator without a future function，developed based on the most advanced profit trading algorithms.It has the most innovative and advanced dual trend analysis module, as well as the latest and highly effective market trend prediction algorithm.Trends are your friends, and following larger trends can earn the maximum profit in foreign exchange. This indicator helps traders identify current trends and track them. Someone once made a profit of 10 times in a week by relying on it.No
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicadores
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
MA Crosses PRO MT4
Volodymyr Hrybachov
Indicadores
MA CROSSES PRO MT4 é um indicador de seta cruzada de média móvel. Os parâmetros do indicador têm nomes intuitivos e cada uma das linhas é configurada separadamente. O indicador pode sinalizar um sinal exibindo setas, emitindo um sinal sonoro, enviando uma notificação para terminais móveis e e-mail. O indicador NÃO é redesenhado Sinais apenas no fechamento da vela Excelente para escalpelamento Funciona em qualquer par e qualquer período de tempo Quanto mais antigo for o prazo, melhor será o s
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indicadores
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Esse indicador acompanha a tendência do mercado com uma confiabilidade incomparável, ignorando flutuações repentinas e ruídos do mercado. Ele foi projetado para negociar gráficos intradiários e pequenos prazos. Sua proporção de vitórias é de cerca de 85%. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de negociar Localizar situações de sobrevenda / sobrecompra Desfrute de negociações sem ruído o tempo todo Evite ser chicote
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Mais do autor
Dashboard Stochastic Multicurrency for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do Oscilador Estocástico. Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. O painel exibe os valores atuais e as interseções das linhas — Sinal e Principal (cruzamento estocástico). Além disso, o indicador pode enviar notificações ao cruzar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF. Semelhante ao Medidor de Força da Moeda, o Painel
ZigZag Lines MTF
Taras Slobodyanik
4.38 (13)
Indicadores
Indicador ZigZag de vários períodos de tempo. Ele exibe as linhas horizontais de suporte/resistência e seus rompimentos, bem como desenha as metas atuais do mercado. Também pode exibir linhas do indicador Fractais e velas de outros períodos (até Trimestral). Indicador – conecta máximas e mínimas importantes para mostrar linhas de tendência. O indicador redesenha o último ponto (atual) e, em alguns casos, pode alterar os últimos 2-3 pontos. Todas as linhas são desenhadas como objetos ( não buf
ZigZag Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador ZigZag. Exibe a direção atual do mercado, a altura do último movimento, o número de barras neste movimento e a quebra do ponto anterior do ZigZag (linha horizontal). Este é o scanner MTF. Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. Além disso, o painel pode enviar notificações quando o ZigZag mudar de direção ou quando houver um rompimento do ponto anterior. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo
Time Scale for MT5
Taras Slobodyanik
4.75 (28)
Indicadores
The indicator draws the time scale on the chart. You can specify the time offset, adjust the size and font to display on the chart ( it is displaying your local time on your chart instead of MT time ). You can also select the desired format for displaying the date and time. You may be interested in my other product , which contains a more advanced version of the Time Scale . You can also find my other products here Parameters Hours (time shift) — time shift (hours); Minutes (time shift) — time
FREE
Lines Profit Loss MT5
Taras Slobodyanik
4.62 (13)
Indicadores
O indicador exibe lucro (perda) no símbolo atual. Você pode arrastar e soltar livremente a linha para exibir o lucro ou perda atual. Você pode encontrar meus produtos   aqui Parâmetros Calculation in money or in points — calcule o lucro/perda em pontos ou dinheiro. Add pending orders to calculate — leve em consideração os pedidos pendentes nos cálculos. Magic Number (0 - all orders on symbol) — número mágico, caso seja necessário avaliar pedidos específicos. Offset for first drawing (points
FREE
ADX Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
O indicador ADX é usado para determinar a tendência e sua força. A direção do preço é mostrada pelos valores +DI e -DI, e o valor ADX mostra a força da tendência. Se +DI estiver acima de -DI, então o mercado está em tendência de alta, se ao contrário, está em tendência de baixa. Se o ADX estiver abaixo de 20, não há uma direção definida. Assim que o indicador ultrapassa este nível, começa uma tendência de força média. Valores acima de 40 indicam uma tendência forte (tendência de baixa ou tendên
ADX Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (5)
Indicadores
O indicador ADX é usado para determinar a tendência e sua força. A direção do preço é mostrada pelos valores +DI e -DI, e o valor ADX mostra a força da tendência. Se +DI estiver acima de -DI, então o mercado está em tendência de alta, se ao contrário, está em tendência de baixa. Se o ADX estiver abaixo de 20, não há uma direção definida. Assim que o indicador ultrapassa este nível, começa uma tendência de força média. Valores acima de 40 indicam uma tendência forte (tendência de baixa ou tendên
Inside Bar Dashboard
Taras Slobodyanik
5 (3)
Indicadores
Indicador de múltiplas moedas e multiprazos Inside Bar (IB). Nos parâmetros, você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados. O painel exibe o último padrão da barra interna (e da barra mãe) encontrado, a posição atual do preço e o rompimento dos níveis das barras mãe e interna. Você pode definir o tamanho e a cor das barras e do texto nas células. O indicador também pode enviar notificações quando os níveis são quebrados. Ao clicar em uma célula com ponto final, o símbolo e ponto fin
Bollinger Bands Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Bollinger Bands. No painel você pode ver os rompimentos e toques das Bandas de Bollinger. Nos parâmetros você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados. O indicador também pode enviar notificações quando o preço toca as Bandas de Bollinger, quando a volatilidade atual muda (expande ou cai) e quando o preço toca todas as bandas. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF.
Bollinger Bands Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
5 (3)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Bollinger Bands. No painel você pode ver os rompimentos e toques das Bandas de Bollinger. Nos parâmetros você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados. O indicador também pode enviar notificações quando o preço toca as Bandas de Bollinger, quando a volatilidade atual muda (expande ou cai) e quando o preço toca todas as bandas. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF.
MA Dashboard
Taras Slobodyanik
4.5 (2)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Moving Average (MA). No painel você pode ver o estado atual do indicador - rompimentos e toques (por preço) do MA Rápido e MA Lento, bem como a intersecção das linhas MA entre si (cruzamento da média móvel). Nos parâmetros você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados. Além disso, o indicador pode enviar notificações sobre o preço tocando as linhas e sobre o seu cruzamento. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e p
MA Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Moving Average (MA). No painel você pode ver o estado atual do indicador - rompimentos e toques (por preço) do MA Rápido e MA Lento, bem como a intersecção das linhas MA entre si (cruzamento da média móvel). Nos parâmetros você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados. Além disso, o indicador pode enviar notificações sobre o preço tocando as linhas e sobre o seu cruzamento. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e p
Dashboard RSI Multicurrency for MT5
Taras Slobodyanik
4.83 (6)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Índice de Força Relativa (RSI). Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. Além disso, o painel pode enviar notificações ao cruzar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF. A chave para ocultar o painel do gráfico é “D” por padrão. Semelhante ao Medidor de Força da Moeda, o Painel pode selecionar automaticamente
ZigZag Lines MTF for MT5
Taras Slobodyanik
5 (11)
Indicadores
Indicador ZigZag de vários períodos de tempo. Ele exibe as linhas horizontais de suporte/resistência e seus rompimentos, bem como desenha as metas atuais do mercado. Também pode exibir linhas do indicador Fractais e velas de outros períodos (até Trimestral). Indicador – conecta máximas e mínimas importantes para mostrar linhas de tendência. O indicador redesenha o último ponto (atual) e, em alguns casos, pode alterar os últimos 2-3 pontos. Todas as linhas são desenhadas como objetos ( não buf
Lines Profit Loss
Taras Slobodyanik
4.63 (16)
Indicadores
O indicador exibe lucro (perda) no símbolo atual. Você pode arrastar e soltar livremente a linha para exibir o lucro ou perda atual. Você pode encontrar meus produtos aqui Parâmetros Calculation in money or in points — calcule o lucro/perda em pontos ou dinheiro. Add pending orders to calculate — leve em consideração os pedidos pendentes nos cálculos. Magic Number (0 - all orders on symbol) — número mágico, caso seja necessário avaliar pedidos específicos. Offset for first drawing (points fro
FREE
ZigZag Dashboard for MT4
Taras Slobodyanik
4.8 (5)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador ZigZag. Exibe a direção atual do mercado, a altura do último movimento, o número de barras neste movimento e a quebra do ponto anterior do ZigZag (linha horizontal). Este é o scanner MTF. Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. Além disso, o painel pode enviar notificações quando o ZigZag mudar de direção ou quando houver um rompimento do ponto anterior. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo
News Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
Utilitários
Este painel exibe notícias atuais de três fontes: do site ForexFactory.com (calendário FFC), do site Investing.com e do Calendário Econômico de mql5.com. Você pode classificar as notícias por impacto e por país e exibi-las no gráfico com um clique. Ao manter pressionada a tecla 'Ctrl', você pode selecionar várias 'moedas' ou 'impactos' diferentes para classificar. Além disso, este utilitário mostra não apenas a previsão, mas também os valores reais após aparecerem no site. Você pode definir uma
Pro Sessions MT4
Taras Slobodyanik
4.75 (4)
Indicadores
Este é um indicador de pregões que pode exibir todos os níveis (Aberto-Alto-Baixo-Fechar) durante quatro sessões. O indicador também pode prever os níveis da sessão. As sessões podem ser desenhadas com linhas ou retângulos (vazios ou preenchidos), as linhas podem ser estendidas para a próxima sessão. Você pode facilmente ocultar/mostrar cada sessão pressionando teclas de atalho (por padrão '1', '2', '3', '4'). Você pode ver linhas ASR (intervalo médio de sessão) (tecla de atalho padrão 'A'). I
Dashboard RSI Multicurrency
Taras Slobodyanik
5 (6)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Índice de Força Relativa (RSI). Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. Além disso, o painel pode enviar notificações ao cruzar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF. A chave para ocultar o painel do gráfico é “D” por padrão. Semelhante ao Medidor de Força da Moeda, o Painel pode selecionar automaticamente
CCI Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Commodity Channel Index (CCI). Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. Além disso, o painel pode enviar notificações ao cruzar níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF. A chave para ocultar o painel do gráfico é “D” por padrão. Parâmetros CCI Period — período médio. CCI Applied price — tipo de preço. Clear t
Pro Sessions MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Indicadores
Este é um indicador de pregões que pode exibir todos os níveis (Aberto-Alto-Baixo-Fechar) durante quatro sessões. O indicador também pode prever os níveis da sessão. As sessões podem ser desenhadas com linhas ou retângulos (vazios ou preenchidos), as linhas podem ser estendidas para a próxima sessão. Você pode facilmente ocultar/mostrar cada sessão pressionando teclas de atalho (por padrão '1', '2', '3', '4'). Você pode ver linhas   ASR (intervalo médio de sessão)   (tecla de atalho padrão 'A'
Time Scale
Taras Slobodyanik
4.86 (14)
Indicadores
The indicator draws the time scale on the chart. You can specify the time offset, adjust the size and font to display on the chart (it is displaying your local time on your chart instead of MT time). You can also select the desired format for displaying the date and time. While holding down the middle mouse button, and moving the cursor, a slider will appear on the scale. You may be interested in my other product , which contains a more advanced version of the Time Scale. You can also find my o
FREE
Gann Square of 144
Taras Slobodyanik
5 (6)
Indicadores
A Gann Box (ou Gann Square) é um método de análise de mercado baseado no artigo "Fórmula matemática para previsões de mercado" de WD Gann. Este indicador pode representar três modelos de Quadrados: 90, 52(104), 144. Existem seis variantes de grades e duas variantes de arcos. Você pode plotar vários quadrados em um gráfico simultaneamente. Parâmetros Square — seleção de um modelo quadrado de Gann: 90 — quadrado de 90 (ou quadrado de nove); 52 (104) — quadrado de 52 (ou 104); 144 — quadrado uni
Dashboard Stochastic Multicurrency
Taras Slobodyanik
5 (13)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do Oscilador Estocástico. Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. O painel exibe os valores atuais e as interseções das linhas — Sinal e Principal (cruzamento estocástico). Além disso, o indicador pode enviar notificações ao cruzar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF. Semelhante ao Medidor de Força da Moeda, o Painel
Magnifier Ruler Crosshair
Taras Slobodyanik
5 (2)
Utilitários
O indicador possui três ferramentas principais: Lupa (gráfico de zoom), Régua (escalas de tempo e preço) e Mira. Você pode mover tudo com o mouse e personalizar diferentes formatos de exibição, personalizar o tamanho e a cor de cada elemento. A Lupa   (gráfico de zoom) permite exibir velas de qualquer período de tempo e em diferentes escalas. Teclas de atalho padrão: 'Q' - período de tempo mais alto, 'A' - período de tempo mais baixo, 'W' - diminui o tamanho da vela, 'S' - aumenta o tamanho da
Magnifier Ruler Crosshair for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Utilitários
O indicador possui três ferramentas principais: Lupa (gráfico de zoom), Régua (escalas de tempo e preço) e Mira. Você pode mover tudo com o mouse e personalizar diferentes formatos de exibição, personalizar o tamanho e a cor de cada elemento. A Lupa   (gráfico de zoom) permite exibir velas de qualquer período de tempo e em diferentes escalas. Teclas de atalho padrão: 'Q' - período de tempo mais alto, 'A' - período de tempo mais baixo, 'W' - diminui o tamanho da vela, 'S' - aumenta o tamanho da
Inside Bar Dashboard for MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
Indicador de múltiplas moedas e multiprazos Inside Bar (IB). Nos parâmetros, você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados. O painel exibe o último padrão da barra interna (e da barra mãe) encontrado, a posição atual do preço e o rompimento dos níveis das barras mãe e interna. Você pode definir o tamanho e a cor das barras e do texto nas células. O indicador também pode enviar notificações quando os níveis são quebrados. Ao clicar em uma célula com ponto final, o símbolo e ponto fin
Heikin Ashi Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (4)
Indicadores
Indicador Heikin Ashi multimoeda e multitimeframe. Mostra o estado atual do mercado. No painel do scanner você pode ver a direção, força e número de barras da tendência atual. As velas de Consolidação/Reversão também são mostradas em cores. Você pode especificar quaisquer moedas e períodos desejados nos parâmetros. Além disso, o indicador pode enviar notificações quando a tendência muda ou quando velas de reversão e consolidação (dojis) aparecem. Ao clicar em uma célula, este símbolo e ponto fi
Fractals Dashboard MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Indicadores
Modificação multimoeda e multitimeframe do indicador Fractals. Exibe os dois últimos fractais — sua sequência (e qual está quebrada) ou a distância entre eles. Você pode especificar quaisquer moedas e prazos desejados nos parâmetros. Além disso, o painel pode enviar notificações sobre o rompimento de um fractal. Ao clicar em uma célula com ponto final, este símbolo e ponto final serão abertos. Este é o scanner MTF. A chave para ocultar o painel do gráfico é “D” por padrão. Parâmetros Calcula
Symbol Manager
Taras Slobodyanik
5 (4)
Utilitários
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
Filtro:
BernardWG
334
BernardWG 2025.03.21 11:58 
 

If you want to look for an alternative to candle sticks and look for more peace of mind during 5 minutes or much longer time frame trading, this indicator dashboard has all that you need. Works very well, keeps you in trends and helps you even during choppy markets. More relaxed trading for certain. Good job. !

Heiner G.
700
Heiner G. 2024.07.31 13:52 
 

Great Indi! Great setting options.

h1107a14
142
h1107a14 2023.11.18 06:54 
 

Ich habe den Dashboard am Mittwoch gekauft und Nachmittag wenn die Amis eröffnen auspropiert, muss schon sagen alle Achtung ,habs auf dem Demokonto 2 Tage getestet , hat sehr gute Ergebnisse. Am Freitag Morgen bin ich dann auf dem Realkonto mit 3Trades jeweils im Tageschart eingestiegen und alle 3waren im Gewinn. Super ich bin beeindruckt.

Chapa
472
Chapa 2023.09.04 01:20 
 

Excellent indicator with dashboard. Very clever popup chart when hovering over the dashboard allowing you to quickly look over a boatload of charts. The Author's hotkeys are always welcomed and appreciated!! Cosmetically just wished the indi would have the option to display the black outline of candles and the black wicks / tails to differentiate this from the freebies and default indis and look more like my default charts.

Taras Slobodyanik
90522
Resposta do desenvolvedor Taras Slobodyanik 2023.09.04 08:43
Hello. Thanks for your feedback. In MT4, there is no way to draw candles on the chart yourself. So the indicator draws candles using histograms. In MT5, I think, this can be implemented.
Luis Alberto Martinez Suau
284
Luis Alberto Martinez Suau 2023.08.13 15:16 
 

So far I've only looked over it and it has very good potential. although I would like to make some improvements or add some improvements that would be very welcome. I would put the possibility of including at least two moving averages, one fast and one slow, in the PopuPs graphs, to see the behavior of the price in a single pass of the timeframe. 2. Or areas of offers and demands in the indecision or change candles, drawing them to the right. I attached a very good video about it. https://youtu.be/O06FiQTgJ0Q 3. The possibility of placing an arrow or another directional symbol in the alerts in exchange for having several colors in the graph, I like them cleaner as well as a hotkey to be able to remove them when they bother. And finally, that the alerts could be placed in an Mql4 file in the files folder so that they can be read by EAs, so that when alerts occur they have the possibility of sending screenshots to telegram channels. Example: I place Abiroid address https://abiroid.com/product/abiroid-dashboards-to-telegram-ea/, which has in all its indicators the implementation of reading alarms to send a screenshot at the moment an event occurs alarm to the private telegram channel and if one is not in front of the computer, it jumps on the mobile, In any case, it is an excellent tool like all the ones that Taras makes, that with any improvements would be a lethal weapon, I will leave the comment and I will send it to you privately

Responder ao comentário