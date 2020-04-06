O Axi Select IA não é apenas um robô de trading, é uma ferramenta completa de gestão de operações focada no par mais lucrativo e volátil do mercado: XAUUSD (Ouro).

https://www.mql5.com/pt/signals/2348567?source=Site+Profile+Seller

Desenvolvido para traders e investidores que buscam rentabilidade consistente, este EA utiliza uma estratégia inteligente de preço médio com camadas triplas de proteção para preservar seu capital. Diferente de outros robôs que "quebram" em movimentos fortes, o EA possui um "Freio de Mão Financeiro" que monitora a saúde da sua conta em tempo real.

🛡️ Principais Diferenciais de Segurança:

Monitor de Margem Dinâmico: O robô calcula a margem necessária antes de abrir ordens. Se a conta estiver em risco (Nível de Margem Baixo), ele bloqueia novas entradas para evitar Stop Out da corretora.

Filtro de Spread: Evita operar em momentos de alta volatilidade ou notícias, quando o custo da operação (spread) torna o trade inviável.

Equity Stop (Proteção Total): Define um limite máximo de risco sobre o patrimônio.

Meta Diária Inteligente: O robô para de operar automaticamente ao atingir a meta de lucro do dia, garantindo que você "coloque o lucro no bolso".

⚙️ Recomendações de Uso:

Ativo: Otimizado para XAUUSD (Ouro) .

Timeframe: M5 (5 Minutos).

Conta: Recomendado conta ECN ou Raw Spread (menor custo).

Depósito Mínimo: $500 (para operar com segurança usando lotes 0.01).

VPS: Altamente recomendado usar um VPS para execução 24/5.

📊 Parâmetros Principais:

Meta : Porcentagem de lucro diário para parar.

UseAdd : Ativa/Desativa o sistema de recuperação (Grid).

MaxSpread : Proteção contra spreads altos.

MinMarginLevel : Nível mínimo de margem para permitir novas operações (Padrão: 1000).

Aviso de Risco: Resultados passados não garantem lucros futuros. Utilize o gerenciamento de risco adequado ao seu perfil de investidor.