Axi Select IA

O Axi Select IA não é apenas um robô de trading, é uma ferramenta completa de gestão de operações focada no par mais lucrativo e volátil do mercado: XAUUSD (Ouro).

https://www.mql5.com/pt/signals/2348567?source=Site+Profile+Seller

Desenvolvido para traders e investidores que buscam rentabilidade consistente, este EA utiliza uma estratégia inteligente de preço médio com camadas triplas de proteção para preservar seu capital. Diferente de outros robôs que "quebram" em movimentos fortes, o EA possui um "Freio de Mão Financeiro" que monitora a saúde da sua conta em tempo real.

🛡️ Principais Diferenciais de Segurança:

  • Monitor de Margem Dinâmico: O robô calcula a margem necessária antes de abrir ordens. Se a conta estiver em risco (Nível de Margem Baixo), ele bloqueia novas entradas para evitar Stop Out da corretora.

  • Filtro de Spread: Evita operar em momentos de alta volatilidade ou notícias, quando o custo da operação (spread) torna o trade inviável.

  • Equity Stop (Proteção Total): Define um limite máximo de risco sobre o patrimônio.

  • Meta Diária Inteligente: O robô para de operar automaticamente ao atingir a meta de lucro do dia, garantindo que você "coloque o lucro no bolso".

⚙️ Recomendações de Uso:

  • Ativo: Otimizado para XAUUSD (Ouro).

  • Timeframe: M5 (5 Minutos).

  • Conta: Recomendado conta ECN ou Raw Spread (menor custo).

  • Depósito Mínimo: $500 (para operar com segurança usando lotes 0.01).

  • VPS: Altamente recomendado usar um VPS para execução 24/5.

📊 Parâmetros Principais:

  • Meta : Porcentagem de lucro diário para parar.

  • UseAdd : Ativa/Desativa o sistema de recuperação (Grid).

  • MaxSpread : Proteção contra spreads altos.

  • MinMarginLevel : Nível mínimo de margem para permitir novas operações (Padrão: 1000).

Aviso de Risco: Resultados passados não garantem lucros futuros. Utilize o gerenciamento de risco adequado ao seu perfil de investidor.


Os compradores deste produto também adquirem
Detroit Trade v2
Johnneid Amme Gomes E Silva
5 (1)
Experts
https://lucrandoemdolares.com/ Funciona em todos os pares de moeda e metais, pode incluir vários ao mesmo tempo, recomendo usar 4 pares à cada 250usd de saldo disponível. sets >  https://www.mql5.com/en/blogs/post/740296 Recomendações O depósito mínimo recomendado é de $ 500. Use um corretor ECN com um spread baixo e execução rápida de ordens.  Símbolos principais: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, XAGUSD e USDJPY.   Prazos: H1 Para obter os melhores resultados de negociação, use VPS com conexão rápida.
Axi Select IA Gold M5
Johnneid Amme Gomes E Silva
Experts
O Axi Select IA não é apenas um robô de trading, é uma ferramenta completa de gestão de operações focada no par mais lucrativo e volátil do mercado: XAUUSD (Ouro) . https://www.mql5.com/pt/signals/2348567?source=Site +Profile+Seller Desenvolvido para traders e investidores que buscam rentabilidade consistente, este EA utiliza uma estratégia inteligente de preço médio com camadas triplas de proteção para preservar seu capital. Diferente de outros robôs que "quebram" em movimentos fortes, o EA pos
