Bollinger Bands Width MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Largura das Bandas de Bollinger" para MT5, sem repintura.

- O indicador Largura das Bandas de Bollinger foi projetado para ser usado em conjunto com o indicador padrão Bandas de Bollinger.
- Esta ferramenta de negociação é essencial para todo trader que utiliza o indicador Bandas de Bollinger, pois a combinação de ambos é muito eficiente para operar rompimentos.
- O indicador Largura das Bandas de Bollinger mostra a distância (extensão) entre as Bandas de Bollinger.

COMO USAR O BB Largura (Veja o exemplo na imagem):
1) Encontre o menor valor da Largura das Bandas de Bollinger dos últimos 6 meses e adicione 25% a esse valor para obter o NÍVEL de Rompimento.
2) Adicione o NÍVEL de Rompimento ao indicador Largura das Bandas de Bollinger. Adicione também o indicador Bandas de Bollinger ao gráfico.
3) Aguarde até que o preço fique estável entre as bordas do indicador Bandas de Bollinger e o valor da Largura das Bandas de Bollinger esteja abaixo do NÍVEL de Rompimento.
4) Aguarde o rompimento da borda do indicador Bandas de Bollinger (o candle deve fechar fora das bandas), verifique a largura das Bandas de Bollinger - ela deve estar acima do nível de rompimento.
5) Abra uma ordem de mercado na direção do rompimento e defina o Stop Loss na borda oposta das Bandas de Bollinger.
Defina o Take Profit pelo menos 3 vezes maior que o Stop Loss (dependendo das áreas de suporte/resistência em um timeframe maior).

Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade!
Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.

Produtos recomendados
Auto Optimized Bollinger Bands MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized Bollinger Bands – Ferramenta adaptativa de volatilidade para mercados reais O Auto Optimized Bollinger Bands é um indicador avançado para MT4 que aprimora as bandas de Bollinger clássicas, selecionando automaticamente os melhores valores de período e desvio com base em simulações históricas de negociações. Em vez de depender de configurações fixas, o indicador realiza uma otimização em tempo real com base no comportamento real do mercado, permitindo que as bandas se ajustem dinami
PD Universal Oscillator
Denis Povtorenko
Indicadores
Технический индикатор Universal Oscillator является комбинацией торговых сигналов самых популярных и широко используемых осцилляторов. Индикатор представлен гистограммами, а также линиями fast и slow MA, что позволяет расширить список получаемых торговых рекомендаций и работать как по тренду, так и в боковом движении рынка. Таким образом, гистограммы позволяют определить момент пробоя ценовых значений и движение в новой фазе рынка, а линии указывают на зоны перекупленности и перепроданности.  Ос
DemarkSequentialMQL5
Oleh Fedorov
Indicadores
Секвента Демарка (Sequential) - индикатор, демонстрирующий развитие тренда, его структуру. Довольно точно отображает начальную и конечную точки, важные точки перелома. Срабатывает по открытию свечи, поэтому перерисовок не будет никогда. Здесь нет сложных формул, только статистика, отсчёт свечей, выбранных по определённым критериям. При этом индикатор может давать очень точные сигналы для входа, особенно при поддержке какого-нибудь индикатора уровней, например, этого . Алгоритм нахождения сигнала
Optimized MACD Divergence Indicator
Dang Cao Tri
Indicadores
The Optimized MACD Divergence indicator is a powerful tool designed to identify potential trading opportunities by detecting divergences between price action and the MACD indicator. It combines classic divergence analysis with candlestick pattern recognition and volume filtering to provide more accurate and reliable signals. How it Works The indicator operates on the following principles: MACD Calculation:   It calculates the MACD indicator using user-defined parameters for fast EMA, slow EMA,
Modified Bollinger Bands
Gennadiy Stanilevych
Indicadores
The standard Bollinger Bands indicator has been improved by integrating additional indications from the Standard Deviation indicator (StdDev), which gives an additional filter for confirming trading signals. In addition, the color of the indicator's lines shows the beginning of a trend, its development and exhaustion. This indicator has a signal block that notifies the trader of the beginning of the trend on any time frame to which it is attached. Settings Type of messages - select the type of
FREE
Visual Keltner Trend Midline Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Unlock the Potential of Keltner Channel Trends! The Keltner Trend Midline Indicator is a robust tool designed to assist traders in capturing midline movements and potential reversals within the Keltner Channel framework. This indicator is carefully crafted for you to optimize and tailor it to your trading style, ensuring it aligns with your strategies and goals. Key Features & Strategy Logic Midline Dynamics: The indicator focuses on the midline of the Keltner Channel, which acts as a dynamic s
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indicadores
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
Wolfe Wave Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (7)
Indicadores
**  All Symbols  x  All Timeframes  scan just by pressing scanner button ** *** Contact me  to send you instruction and add you in "Wolfe Wave Scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: A Wolfe Wave is created with five-wave patterns in price. It shows supply and demand and a fight towards a balance price. T hese waves of price actions can help traders identify the boundaries of   the trend . Also  It helps forecast how the price will move in the near futur
Hunter trend
Yaroslav Varankin
Indicadores
Hunter Trend: Arrow Indicator for Binary Options Trading Hunter Trend is an arrow indicator designed for trading binary options (turbo options) on the M1 timeframe, allowing for short-term trading opportunities. How to Trade with this Tool: Signals may appear when a candlestick forms. Once such a signal appears, wait for the closure of that candlestick. Upon the opening of a new candlestick, open a trade for 1-2 candlesticks in the indicated direction. In this case, for 1-2 minutes. A blue dot
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (5)
Indicadores
Advanced ideas of the popular MACD indicator: It detects and displays classic and reverse divergences (two methods of detecting divergences). It uses different color to highlight an uptrend and a downtrend. Two methods of determining a trend: а) MACD crosses the 0 level (classic signal); б) MACD crosses its own average (early signal). This is a multi-timeframe indicator: it can display MACD data from other timeframes. Two methods of drawing: classic histogram and line. It generates sound and vis
Predicting Donchian Channel MT5
Aleksey Vyazmikin
Indicadores
The Predicting Donchian Channel MT5 indicator allows predicting the future changes in the levels of the Donchian channel based on the channel position of the price. The standard ZigZag indicator starts drawing its ray in 99% of the time the opposite Donchian channel is touched. The forecast of the channel boundary levels will help in finding the points, where the correction ends or the trend changes, an also to estimate how soon those events can occur. Configurations Period - Donchian channel c
Qs Buy Sell Arrow
James Erasmus
Indicadores
FTU Qs Buy Sell Arrow MT5 The indicator is for MT5 platform, can be used stand alone but best combined with other indicators or strategies.  Many arrow changes at certain times, so best to filter the signals using minimum one concept or strategy Combines various indicators such as stochastic, rsi and moving average to draw an arrow for suggestion of entry or change in trend Indicator Features: Sell and Buy arrows with settings Visual and sound alert Colour change, more features coming soon Ne
Golden Swings
Arnold Byarufu
Indicadores
"GoldenSwing" is a comprehensive MetaTrader 5 indicator meticulously crafted by Southern Star Trading, designed to enhance your trading strategies with precision swing high and swing low identification. Harnessing the power of swing analysis, this indicator provides traders with invaluable insights into market reversals and trend continuations, enabling them to make informed trading decisions. With its advanced algorithm, GoldenSwing detects significant swing highs and swing lows in real-time,
Gekko MACD Plus
Rodrigo Galeote
3 (3)
Indicadores
Nome:  Gekko MACD Plus Tipo:  Osciladores Descrição: Este é o indicador MACD customizado da Gekko Trading, a versão customizada do famoso MACD. Use o MACD tradicional mas com a vantagem de configurar diferentes tipos de sinal de entrada e várias formas de ser alertado todas vez que houver um possível ponto de entrada ou saída do mercado. Parâmetros de Entrada: Fast MA Period:  Período da Média Móvel Rápida do MACD (padrão 12); Slow MA Period:  Período da Média Móvel Lenta do MACD (padrão 26); Si
Cvd Divergence
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
CVD Divergence – Análise Profissional de Fluxo e Divergências O CVD Divergence é um indicador técnico desenvolvido para detectar divergências confiáveis entre o preço e o Cumulative Delta Volume (CVD). Ele identifica com precisão momentos em que o fluxo real de ordens não confirma o movimento do preço, revelando possíveis reversões, exaustões e manipulações institucionais. O indicador combina leitura de volume agressivo com análise estrutural do preço, entregando sinais claros, objetivos e antec
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
Indicadores
The   Fibonacci Confluence Toolkit   is a technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones by combining key market signals and patterns. It highlights areas of interest where significant price action or reactions are anticipated, automatically applies Fibonacci retracement levels to outline potential pullback zones, and detects engulfing candle patterns. Its unique strength lies in its reliance solely on price patterns, eliminating the need for user-define
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
MACD Enhanced Buy Sel
Hasan Mecit
Indicadores
Este indicador MACD avançado mantém as funções básicas do MACD padrão, oferecendo várias características adicionais: Coloração do histograma: O histograma usa quatro cores diferentes para mostrar claramente aumentos e diminuições. Verde claro para valores positivos crescentes, cinza para valores positivos decrescentes, vermelho para valores negativos decrescentes e laranja para valores negativos crescentes. Setas de cruzamento da linha de sinal: Exibe setas para sinais de compra e venda nos pont
SV Divergence All with confirm
Minh Truong Pham
Indicadores
Detect divergence (classic, hidden) price and all oscillator indicator include: RSI, CCI, MACD, OSMA, Stochastic, Momentum, Awesome Oscillator (AO), Accelerator Oscillator (AC), Williams Percent Range (WPR), Relative Vigor Index (RVI), Rate of Change (ROC). Confirm reversal with dochian channel for to improve signal quality. Divergence is when the price of an asset is moving in the opposite direction of a technical   indicator , such as an oscillator, or is moving contrary to other data. Diverge
RSI Bollinger Bands Arrow Strategy
Abdullah Alhariri
Indicadores
Estratégia de Seta RSI Bandas de Bollinger (RSI Bollinger Bands Arrow Strategy) A Estratégia de Seta RSI Bandas de Bollinger é um indicador técnico limpo e eficaz, concebido para identificar pontos de reversão de alta probabilidade usando a combinação do RSI e das Bandas de Bollinger. Esta estratégia utiliza o indicador RSI juntamente com as Bandas de Bollinger para: Vender quando o preço está acima da Banda de Bollinger superior. Comprar quando o preço está abaixo da Banda de Bollinger inferior
Advanced Stochastic Scalper MT5
Evgeny Belyaev
4.1 (10)
Indicadores
Advanced Stochastic Scalper MT5 is a professional indicator based on the popular Stochastic Oscillator. Advanced Stochastic Scalper is an oscillator with dynamic overbought and oversold levels, while in the standard Stochastic Oscillator, these levels are static and do not change. This allows Advanced Stochastic Scalper to adapt to the ever-changing market. When a buy or a sell signal appears, an arrow is drawn on the chart and an alert is triggered allowing you to open a position in a timely ma
Vortex MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
The Vortex Indicator was first presented by Douglas Siepman and Etienne Botes in January 2010 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities. Despite its based on a complex implosion phenomenon, the vortex is quite simple to interpret. A bullish signal is generated when +VI line cross above the -VI line and vice versa. The indicator is mostly used as a confirmation for trend trading strategies. The Vortex was inspired by the work of Viktor Schauberger, who studied the flow of water in tur
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
A nova versão torna este indicador uma ferramenta completa para estudo, análise e operação de padrões probabilísticos. Suas funções incluem: Monitor de porcentagem de múltiplos ativos no gráfico. Martingales configuráveis. Vinte e um padrões pré-configurados, incluindo padrões Mhi e C3. Um editor de padrões avançado para armazenar até 5 padrões personalizados. Modo Backtest para testar resultados com relatório de perdas. Filtro de tendência. Filtro de hits. Opção de Ciclos de Martingale. Vários
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versão MT4  |  FAQ O Indicador Owl Smart Levels é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a estrutura de onda correta do mercado e níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Chat privado d
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Indicadores
Multi-timeframe trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator with Fibonacci levels The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. Fibonacci levels are added to the price chart, which have flexible settings. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then   it`s
FREE
Macd Pro System
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
Hello traders, here's the MACD Pro System. This is a MACD indicator for professional technical analysis. Main Components 1. MACD Visual Elements: MACD Histogram (green): Difference between the MACD line and the signal line MACD Line (dodger blue): Difference between the fast EMA (12) and the slow EMA (26) Signal Line (red): 9-period Simple Moving Average of the MACD 2. Configurable Parameters: MACD Settings: Fast EMA: 12 periods (default) Slow EMA: 26 periods (default) SMA Signal: 9 periods
MACD Signal alert
Adam Zolei
4.63 (8)
Indicadores
Este é um indicador de seguimento de tendências com base no MACD, fornecendo sinais de compra quando acima dos 200 MA e sinais de venda quando abaixo. O sinal é gerado quando o MACD cruza a linha zero. O indicador também exibe um nível de suporte e resistência que pode ser usado como stop loss. Parâmetros ajustáveis incluem período da MA, EMA rápido do MACD, EMA lento e intervalo de suporte-resistência. Ele plota nos pontos mais baixos e mais altos das velas recentes. Configurações padrão: Inter
FREE
Supertrend MTF Status with Alerts
Ryszard Kadow
Indicadores
Supertrend   indicator uses a combination of a moving average and average true range to detect the trend of a trading instrument. Supertrend indicator for MetaTrader 5 easily shows the trend as a line following the price. You can use the second my indicator: You will see 3 supertrends and EMA 200 lines on the screen. Working with my product : https://www.mql5.com/en/market/product/80692
Visual Thunder Wave Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Introducing the Thunder Wave Indicator The Thunder Wave Indicator is a powerful tool designed for traders who love to optimize and tailor their strategies. This indicator is not pre-optimized, giving you full control to adjust it according to your trading style and market conditions. Why Choose Thunder Wave? The Thunder Wave Indicator leverages the Relative Strength Index (RSI) to deliver actionable insights, while incorporating delay and visualization features to ensure precision and clarity.
Qunity ADX Multi Timeframe Trend
Rodion Kachkin
Indicadores
Multi-timeframe trend indicator, based on the ADX / ADXWilder indicator The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then it`s bullish movement; if PDI is less than NDI, then it`s bearish movement; to determine any trend, it is
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este é um indicador para MT5 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este painel mostra os últimos   padrões harmónicos   disponíveis para os símbolos seleccionados, pelo que poupará tempo e será mais eficiente /   versão MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colunas do indicador Symbol :   aparecem os símbolos seleccionados Trend :   de alta ou de baixa Pattern :   tipo de padrão (gartley, borboleta, morcego, caranguejo, tubarão, cifra ou ABCD) Entry :   preço de entrada SL:   preço de paragem de perda TP1:   preço do 1º take profit TP2:   preço
Mais do autor
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - é um sistema de negociação multipar totalmente automático - muito seguro com crescimento constante. Este lucrativo EA de scalping é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente - realiza cerca de 70 a 100 operações por mês. Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Características do
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicadores
Este é um produto gratuito que pode utilizar de acordo com as suas necessidades! Também aprecio muito os seus feedbacks positivos! Muito obrigado! Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade! Indicador Crypto_Forex: Velas Heiken Ashi para MT4. Sem repintura. - Heiken_Ashi_Candles tem uma ótima combinação com o indicador Trend Line MA como está na imagem. - O indicador Heiken_Ashi_Candles é um indicador auxiliar muito útil para tornar a tendência mais visível. - É
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Linhas de Tendência Fractal" para MT4. - Este indicador é excelente para os traders que utilizam a Análise Gráfica com breakouts!!! - "Fractal Trend Lines" mostra linhas gráficas de tendência ascendente (cor violeta) e tendência descendente (cor vermelha). - As linhas de tendência de alta e de tendência de baixa são construídas em 2 fractais correspondentes mais próximos. - O indicador tem poucos parâmetros responsáveis ​​pela cor e largura das linhas de tendência. - O
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicadores
Este é um produto gratuito que pode utilizar de acordo com as suas necessidades! Além disso, agradeço imenso os seus feedbacks positivos! Muito obrigado! Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade! Forex Indicator SWAP Display para MT4, ótima ferramenta auxiliar de negociação. - O indicador SWAP Display mostra os SWAPs atuais para negociações longas e curtas do par forex onde está anexado. - É possível localizar os valores do SWAP Display em qualquer canto do g
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicadores
Este é um produto gratuito que pode utilizar de acordo com as suas necessidades! Também aprecio muito os seus feedbacks positivos! Muito obrigado! Clique aqui para ver robôs e indicadores de negociação de alta qualidade! Forex Indicator Spread Display para MT4, ótima ferramenta auxiliar de negociação. - O indicador Spread Display mostra o spread atual do par forex onde está anexado. - É possível localizar o valor de visualização do Spread em qualquer canto do gráfico: 0 - para o canto super
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" para MT4 - Indicador "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" é uma ferramenta auxiliar de negociação muito útil. - Mostra os níveis mais prováveis ​​diários, semanais e mensais, que podem ser alcançados por preço (níveis de gama de preços). - A gama diária é útil para os traders intradiários. - As faixas semanais e mensais são para traders de swing e de longo prazo. - O indicador é excelente para planear os seus objetivos de Take Profit ou organizar Stop Loss.
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Oscilador HTF RVI para MT4, sem repintura. - Atualize os seus métodos de negociação com o Oscilador HTF RVI profissional para MT4. HTF significa - Prazo Superior. - O RVI é um dos melhores osciladores para a deteção de mudanças de tendência e entrada em áreas de sobrevenda/sobrecompra. - Este indicador é excelente para sistemas de negociação Multi-Time Frame com entradas de Price Action das áreas OverSold/Bought. - O indicador HTF RVI permite-lhe anexar o RVI de um perío
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Oscilador Dinâmico - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado - ferramenta de negociação eficiente para MT4! - Nova geração de Osciladores - veja as fotos para verificar como utilizá-lo. - O Oscilador Dinâmico possui zonas de sobrevenda/sobrecompra adaptativas. - Oscilador é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos nas áreas OverSold/OverBought. - Valores sobrevendidos: abaixo da linha Verde; Valores de sobrecompra: acima da linha vermelha. - É muito mais preci
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Forex "RSI para 8 símbolos" para MT4. Sem repintura. - O RSI é um dos osciladores mais populares para negociação. - É ótimo receber entradas de venda de uma zona de sobrecompra forte (acima de 70) e entradas de compra de uma zona de sobrevenda forte (abaixo de 30). - O RSI é muito útil para a detecção de divergências. - "RSI para 8 símbolos" dá a oportunidade de controlar valores RSI de até 8 símbolos diferentes em apenas um gráfico. - Este indicador é também excelente para combinar
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping_Channel" para MT4. - O Scalping Channel tem limites de volatilidade baseados em ATR. - Ótimo para utilizar em negociações de scalping: - Entrar em negociações via acordo com ordem de limite pendente na linha intermédia. - Considere entradas de alta quando ocorre um canal ascendente constante verde e pelo menos 1 vela foi fechada acima do bordo superior (ver fotos). - Considere entradas de baixa quando ocorre um canal descendente vermelho estável e pelo menos 1
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Follow Trend Oscillator" - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado, ferramenta de negociação eficiente! - Indicador amigável oferece oportunidades para escalar na direção da tendência principal. - Oscilador suave e ajustável com parte histórica do sinal. - Cor verde do oscilador para tendências ascendentes, Cor castanha - para tendências descendentes. - Valores sobrevendidos: abaixo de -30; Valores de sobrecompra: acima de 30. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADAPTIVE SCALPER EA - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, seguro e confiável! Este é um Expert Adviser "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 10 Set_files disponíveis! Use Set_files v25.11 da seção "Comentários" para usar/testar o EA. - O EA se adapta às condições de mercado automaticamente por meio de métodos de IA. - O sistema é seguro e NÃO usa métodos perigosos como grades ou martingale. Cada ordem tem seu próprio SL para
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRICE ACTION TRADER EA - é um excelente sistema de negociação automática baseado na pesquisa Price Action! Este é o Expert Advisor "configure e esqueça" que está a fazer todo o trabalho de negociação por si! 7 Set_files disponíveis! A ideia de negociação baseia-se no famoso e poderoso padrão Price Action - PinBar! Price Action Trader EA é um investimento muito bom - funcionará anos e anos para si, todos os Set_files têm expectativa matemática positiva! Utilize Definir ficheiros da secção "C
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de correção de tendência" para MT4. - O histograma de correção de tendências pode ter 2 cores: vermelho para tendência de baixa e azul para tendência de alta. - 7 colunas consecutivas do histograma da mesma cor significam o início de uma nova tendência. - Indicador Histograma de Correção de Tendências desenhado com o objetivo principal - minimizar as perdas e maximizar os lucros. - Possui um parâmetro - “Período”, responsável pela sensibilidade do indicador.
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Experts
O EA MULTI SNIPER é um sistema de negociação automático preciso com cerca de 90% de precisão para a plataforma MT4. Este EA de scalping lucrativo é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente. É um produto original oferecido apenas neste site MQL5. Baixe os arquivos EA Set_files para teste e negociação: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implementação do método de juros compostos e técnicas de scalping. - O sistema define o SL dinâmico automaticamente, dependendo da volatil
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MACD com Trend ZigZag" para MT4. - O próprio indicador MACD é uma das ferramentas mais populares para a negociação de tendências. - "MACD com Trend ZigZag" é excelente para utilizar com entradas de Price Action ou em combinação com outros indicadores. - Utilize este indicador para selecionar sinais de entrada mais precisos: _ Se o MACD estiver acima de 0 (cor verde) e a linha ZigZag estiver para cima - pesquise apenas os padrões Buy Price Action. _ Se o MACD estiver aba
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping Histogram" para MT4, sem repintura. - O indicador Scalping Histogram pode ser utilizado para procurar sinais de entrada na direção principal da dinâmica do preço após uma pequena correção de preço. - O histograma de Scalping pode ter 2 cores: laranja para impulso de baixa e verde para impulso de alta. - Depois de ver pelo menos 10 barras consecutivas do histograma da mesma cor, significa que ocorre um forte impulso. - O sinal de entrada é uma coluna com cor opo
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex SCALPING SNIPER para MT4, sem sistema de negociação repintado. Scalping Sniper - é um sistema avançado (indicador) que mostra a dinâmica precisa dos preços! - Atualize os seus métodos de negociação com o Indicador Scalping Sniper profissional para MT4. - Este sistema fornece sinais de sniping muito precisos, mas raros, com uma taxa de vitória de até 90%. - O sistema supõe utilizar muitos pares para procurar sinais para compensar o baixo número de sinais por par. - Scalpi
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Padrões de barra interna e barra externa" para MT4. - O indicador "Padrões de barra interna e de barra externa" é muito poderoso para a negociação de Price Action. Sem repintura; Sem atraso; - O indicador deteta padrões de barras internas e externas no gráfico: - Padrão de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos). - Padrão de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos). - O próprio Inside Bar apresenta uma elevada relação R/R (recompensa/risco). - Com
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Experts
"SINGLE SNIPER" EA é um poderoso sistema de negociação de scalping para a plataforma MT4! A elevada taxa de vitórias é de cerca de 85-90%! O sistema está a utilizar a gestão de risco de juros compostos! É um produto original oferecido apenas neste site MQL5. Use o arquivo Set_file para testes e negociação: baixe o arquivo Set_file do EA. - As negociações são muito precisas: cerca de 85-90%. - O sistema NÃO está a utilizar métodos perigosos como grades ou martingale. Cada encomenda tem SL próp
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro e fiável! Este é o Expert Advisor "configure e esqueça" que está a fazer todo o trabalho de negociação por si! 10 Set_files disponíveis para 10 pares! Utilize Set_files (v25.11) da secção "Comentários" para utilizar/testar o EA. Este EA é uma versão avançada do Adaptive Scalper EA. Características adicionais do Advanced Adaptive Scalper EA em comparação com o Adaptive Scal
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Padrão de reversão Doji" para MT4. - Indicador "Padrão de reversão Doji" é pura negociação de ação de preço: sem repintura, sem atraso; - O indicador deteta o padrão de reversão Doji no gráfico em que a vela Doji está no meio do padrão e a última vela é a de rutura: - Padrão de reversão Doji de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos). - Padrão de reversão Doji de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos). - Com alertas de PC, telemóvel e e-mail. - I
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
SwapFree Adaptive Scalper EA - é um sistema de negociação de scalping multipar totalmente automático, seguro e confiável! Este é um Expert Adviser "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 9 Set_files disponíveis para 9 pares! Baixe os arquivos de configuração (Set_files) dos EAs para teste e negociação: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Características do
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MA Speed" para MT4, sem repintura. VELOCIDADE da Média Móvel - é um indicador de tendência único. - O cálculo deste indicador baseia-se em equações da física. - A velocidade é a primeira derivada da média móvel. - O indicador MA Speed ​​​​mostra a rapidez com que o próprio MA muda de direção. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão com o MA Speed. Adequado para SMA, EMA, SMMA e LWMA. - Recomenda-se a utilização do MA Speed ​​​​em e
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Doji Breakout Standard" para MT4. - O indicador "Doji Breakout Standard" é pura negociação de Price Action: sem repintura, sem atraso; - O indicador deteta o rompimento do padrão Doji na direção da tendência, em que a vela Doji está no meio do padrão e a última vela é o rompimento: - Padrão Bullish Doji Breakout - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos). - Padrão de quebra Doji de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (ver fotos). - Com alertas de PC, telemóvel e
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Experts
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA é um sistema de negociação automático preciso com alta precisão para a plataforma MT4. Este lucrativo EA de scalping é realmente um dos sistemas mais estáveis ​​do mercado atualmente. É um produto original oferecido apenas neste site MQL5. O SF Multi Sniper EA é um Expert Advisor do tipo "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação por si! Utilize Set_files da secção "Comentários" para utilizar/testar o EA. - Sem influência do Rollover. - Não há trocas
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado, uma ferramenta de negociação eficiente! - É utilizado um novo método de cálculo avançado - 20 opções para o parâmetro "Preço para cálculo". - O oscilador mais suave alguma vez desenvolvido. - Cor verde para tendências ascendentes, cor vermelha para tendências descendentes. - Valores de sobrevenda: abaixo de 5, Valores de sobrecompra: acima de 95. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Padrão de barra de consolidação do indicador Crypto_Forex para MT4. - O indicador "Barra de Consolidação" é um indicador muito poderoso, focado em breakouts, para a negociação de Price Action. - O indicador deteta a consolidação de preços numa área estreita durante 1 barra e mostra: direção do rompimento, localização da ordem pendente e localização do SL. - Barra de consolidação de alta - Sinal de seta azul no gráfico (ver fotos). - Barra de consolidação de baixa - Sinal de seta vermelha no gr
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - O indicador Ichimoku é um dos indicadores de tendência mais poderosos. HTF significa Higher Time Frame (Quadro de Tempo Superior). - Este indicador é excelente para os traders de tendências, bem como em combinação com entradas de ação de preço. - O indicador HTF Ichimoku permite-lhe anexar Ichimoku de um período de tempo mais longo ao seu gráfico atual. - Tendência de alta - linha vermelha acima da azul (e ambas as linhas estão acima da nuvem) /
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Oscilador OSB - é um indicador personalizado avançado, uma ferramenta auxiliar eficiente de ação de preço. - É utilizado um novo método de cálculo avançado. - Nova geração de osciladores - veja as fotos para verificar como utilizá-los. - O oscilador OSB é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos para sinais de ação de preço, divergência e sobrevenda/sobrecompra. - Valores de sobrevenda: abaixo de 30. - Valores de sobrecompra: acima de 70. - Existem muitas oportunidades p
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário