Bollinger Bands Width MT5 r
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 5.19
- Обновлено: 20 декабря 2025
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Ширина полос Боллинджера" для MT5, без перерисовки.
- Индикатор BB Width предназначен для использования вместе со стандартным индикатором Bollinger Bands.
- Этот торговый инструмент необходим каждому трейдеру, использующему индикатор Bollinger Bands, поскольку их комбинация очень эффективна для торговли на пробоях.
- Индикатор BB Width показывает расстояние (диапазон) между полосами Боллинджера.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ BB Width (см. пример на рисунке):
1) Найдите минимальное значение BB Width за последние 6 месяцев и прибавьте к этому значению 25%, чтобы получить УРОВЕНЬ пробоя.
2) Прикрепите УРОВЕНЬ пробоя к индикатору BB Width. Также прикрепите индикатор Bollinger Bands к графику.
3) Дождитесь, пока цена не остановится во флэте между границами индикатора Bollinger Bands, а значение BB Width не станет ниже УРОВНЯ пробоя.
4) Дождитесь пробоя границы индикатора полос Боллинджера (свеча должна закрыться за пределами полос), проверьте ширину BB — она должна быть выше УРОВНЯ пробоя.
5) Откройте рыночный ордер в направлении пробоя, установите стоп-лосс на противоположной границе полос Боллинджера.
Установите тейк-профит как минимум в 3 раза больше стоп-лосса (в зависимости от зон поддержки/сопротивления на старшем таймфрейме).
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.