Bollinger Bands Width MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Ancho de Bandas de Bollinger" para MT5, sin repintado.

- El indicador Ancho de Bandas de Bollinger está diseñado para usarse junto con el indicador estándar de Bandas de Bollinger.
- Esta herramienta de trading es imprescindible para cualquier operador que utilice el indicador de Bandas de Bollinger, ya que su combinación es muy eficiente para operar con rupturas.
- El indicador Ancho de Bandas de Bollinger muestra la distancia (intervalo) entre las Bandas de Bollinger.

CÓMO USAR el Ancho de Bandas de Bollinger (Ver ejemplo en la imagen):
1) Encuentre el valor más bajo del Ancho de Bandas de Bollinger de los últimos 6 meses y agréguele un 25% para obtener el NIVEL de ruptura.
2) Añada el NIVEL de ruptura al indicador Ancho de Bandas de Bollinger. También añada el indicador de Bandas de Bollinger al gráfico.
3) Espere hasta que el precio se mantenga plano entre los límites del indicador de Bandas de Bollinger y el valor del Ancho de Bandas de Bollinger esté por debajo del NIVEL de ruptura. 4) Espere a que se rompa el límite del indicador de Bandas de Bollinger (la vela debe cerrar fuera de las bandas), verifique el ancho de las Bandas de Bollinger; debe estar por encima del NIVEL de Ruptura.
5) Abra una orden de mercado en la dirección de la ruptura y establezca el SL en el límite opuesto de las Bandas de Bollinger.
Establezca el TP al menos tres veces mayor que el SL (dependiendo de las áreas de soporte/resistencia en un marco temporal mayor).

Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.
Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.

