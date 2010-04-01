Bollinger Bands Width MT5 r

MT5용 Crypto_Forex 지표 "볼린저 밴드 폭", 리페인트 불필요





-BB 폭 지표는 표준 볼린저 밴드 지표와 함께 사용하도록 설계되었습니다.

-이 거래 도구는 볼린저 밴드 지표를 사용하는 모든 트레이더에게 필수적입니다. 두 지표를 함께 사용하면 브레이크아웃 거래에 매우 효율적이기 때문입니다.

-BB 폭 지표는 볼린저 밴드 간의 거리(스팬)를 보여줍니다.





BB 폭 사용 방법(그림 예시 참조):

1) 최근 6개월 동안 BB 폭의 최저값을 찾아 이 값에 25%를 더하여 브레이크아웃 레벨을 구합니다.

2) BB 폭 지표에 브레이크아웃 레벨을 추가합니다. 또한 볼린저 밴드 지표를 차트에 추가합니다.

3) 볼린저 밴드 지표 경계선 사이에 가격이 평평하게 고정되고 BB 폭 값이 브레이크아웃 레벨 아래에 있을 때까지 기다립니다.

4) 볼린저 밴드 지표 경계선을 돌파할 때까지 기다립니다(캔들이 밴드 밖에서 마감되어야 함). BB 폭을 확인합니다. 돌파 레벨 위에 있어야 합니다.

5) 돌파 방향으로 시장가 주문을 내고, 반대쪽 볼린저 밴드 경계선에 손절매(SL)를 설정합니다.

실적 목표가(TP)는 손절매(SL)보다 최소 3배 크게 설정합니다(상위 시간대의 지지/저항 영역에 따라 다름).