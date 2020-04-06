MasterFX
- Experts
- Dilyan Denkov
- Versão: 1.22
- Ativações: 10
MasterFX – Полуавтоматизиран търговски асистент с глобален стоп-лос на ценово ниво
MasterFX е полуавтоматизиран бот за търговия , предназначен да подпомага трейдърите и да подобрява производителността на всяка съществуваща стратегия .
Той не замества трейдъра – ефектът като интелигентен помощник, който изпълнява правилата с точност, контролира разстоянието между поръчките, управлява риска и защитава сметката чрез глобален стоп-лос, базиран на реално пазарно ценово ниво .
MasterFX е подходящ за всякакъв вид стратегия , включително търговия с тренд, търговия в диапазон, мрежови системи, дискреционни настройки и хибридни/ръчни подходи.
⭐ Ключови предложения
✔ Полуавтоматизирано управление – Вие решавате, MasterFX изпълнява
Вие избирате:
-
посоката (КУПУВАНЕ или ПРОДАВАНЕ),
-
условията,
-
търговската зона,
-
времевият прозорец,
и MasterFX изпълнява всичко точно, последователно и без емоции .
✔ Подобряваната ефективност на стратегията
-
избягване на пропускане на записи
-
елиминира емоционалните грешки
-
поддържа перфектно разстояние между поръчките
-
автоматизира рутинните стъпки на изпълнение
-
осигурявам прецизна и повторяема логика
✔ Работи с всяка стратегия
MasterFX не разчита на индикатори или разпознава на модели.
Той работи изцяло на базата на ценова логика , която го прави съвместим с:
-
ръчна търговия
-
трендови системи
-
мрежови стратегии
-
търговия в диапазон / канал
-
подходи за пробив
-
хибридни и полуавтоматизирани системи
✔ Глобален стоп-лос на ценово ниво
Когато пазарът достигне предварително определеното от вашето ценово ниво, всички се затварят незабавно .
Това добавя мощен защитен слой по време на висока волатилност или неочаквано движение на пазара.
🌍 Съвместимост с инструменти
MasterFX е подходящ за всички валутни двойки, индекси, метали (изключително злато) и основни CFD инструменти .
✔ Работи ефективно на целия пазар
✔ Оптимизирана производителност с правилно управление на парите
Най-добре представящи се символи (базирани за правилно управление на капитала):
-
EURUSD
-
GBP/USD
-
XAUUSD (Злато)
💰 Капитал и изисквания
-
Минимален депозит: $1,000
-
Препоръчителен минимален депозит: $5,000
-
Минимален ливеридж: 1:200
Тези условия осигуряват най-добра стабилност и надеждност на маржин за MasterFX.
⚠️ Отказ от отговорност за риск
Миналите резултати не са гаранция за бъдещи резултати.
Търговията е свързана със значителен риск. Резултатите ви могат да варират в зависимост от пазарните условия, параметрите на брокера и потребителските настройки.
📈 Защо да изберете MasterFX?
-
Полуавтоматизирано – дава контрол на търговеца
-
Работи с всяка стратегия или стил на търговия
-
Оптимизиран и лек за MetaTrader 5
-
Силна защита на акаунта (Global Price-Level Stop Loss)
-
Без скрита логика или опасни алгоритми
-
Идеален за ръчни, хибридни или полуавтоматични системи
- „За най-надеждно изпълнение и спредове, подходящи за тази стратегия, препоръчителните брокери са ThinkMarkets и Eightcap.“