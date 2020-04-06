MasterFX – Полуавтоматизиран търговски асистент с глобален стоп-лос на ценово ниво

MasterFX е полуавтоматизиран бот за търговия , предназначен да подпомага трейдърите и да подобрява производителността на всяка съществуваща стратегия .

Той не замества трейдъра – ефектът като интелигентен помощник, който изпълнява правилата с точност, контролира разстоянието между поръчките, управлява риска и защитава сметката чрез глобален стоп-лос, базиран на реално пазарно ценово ниво .

MasterFX е подходящ за всякакъв вид стратегия , включително търговия с тренд, търговия в диапазон, мрежови системи, дискреционни настройки и хибридни/ръчни подходи.

⭐ Ключови предложения

✔ Полуавтоматизирано управление – Вие решавате, MasterFX изпълнява

Вие избирате:

посоката (КУПУВАНЕ или ПРОДАВАНЕ),

условията,

търговската зона,

времевият прозорец,

и MasterFX изпълнява всичко точно, последователно и без емоции .

✔ Подобряваната ефективност на стратегията

избягване на пропускане на записи

елиминира емоционалните грешки

поддържа перфектно разстояние между поръчките

автоматизира рутинните стъпки на изпълнение

осигурявам прецизна и повторяема логика

✔ Работи с всяка стратегия

MasterFX не разчита на индикатори или разпознава на модели.

Той работи изцяло на базата на ценова логика , която го прави съвместим с:

ръчна търговия

трендови системи

мрежови стратегии

търговия в диапазон / канал

подходи за пробив

хибридни и полуавтоматизирани системи

✔ Глобален стоп-лос на ценово ниво

Когато пазарът достигне предварително определеното от вашето ценово ниво, всички се затварят незабавно .

Това добавя мощен защитен слой по време на висока волатилност или неочаквано движение на пазара.

🌍 Съвместимост с инструменти

MasterFX е подходящ за всички валутни двойки, индекси, метали (изключително злато) и основни CFD инструменти .

✔ Работи ефективно на целия пазар

✔ Оптимизирана производителност с правилно управление на парите

Най-добре представящи се символи (базирани за правилно управление на капитала):

EURUSD

GBP/USD

XAUUSD (Злато)

💰 Капитал и изисквания

Минимален депозит: $1,000

Препоръчителен минимален депозит: $5,000

Минимален ливеридж: 1:200

Тези условия осигуряват най-добра стабилност и надеждност на маржин за MasterFX.

⚠️ Отказ от отговорност за риск

Миналите резултати не са гаранция за бъдещи резултати.

Търговията е свързана със значителен риск. Резултатите ви могат да варират в зависимост от пазарните условия, параметрите на брокера и потребителските настройки.

📈 Защо да изберете MasterFX?