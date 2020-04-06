MasterFX

MasterFX – Полуавтоматизиран търговски асистент с глобален стоп-лос на ценово ниво

MasterFX е полуавтоматизиран бот за търговия , предназначен да подпомага трейдърите и да подобрява производителността на всяка съществуваща стратегия .
Той не замества трейдъра – ефектът като интелигентен помощник, който изпълнява правилата с точност, контролира разстоянието между поръчките, управлява риска и защитава сметката чрез глобален стоп-лос, базиран на реално пазарно ценово ниво .

MasterFX е подходящ за всякакъв вид стратегия , включително търговия с тренд, търговия в диапазон, мрежови системи, дискреционни настройки и хибридни/ръчни подходи.

Ключови предложения

Полуавтоматизирано управление – Вие решавате, MasterFX изпълнява

Вие избирате:

  • посоката (КУПУВАНЕ или ПРОДАВАНЕ),

  • условията,

  • търговската зона,

  • времевият прозорец,

и MasterFX изпълнява всичко точно, последователно и без емоции .

Подобряваната ефективност на стратегията

  • избягване на пропускане на записи

  • елиминира емоционалните грешки

  • поддържа перфектно разстояние между поръчките

  • автоматизира рутинните стъпки на изпълнение

  • осигурявам прецизна и повторяема логика

Работи с всяка стратегия

MasterFX не разчита на индикатори или разпознава на модели.
Той работи изцяло на базата на ценова логика , която го прави съвместим с:

  • ръчна търговия

  • трендови системи

  • мрежови стратегии

  • търговия в диапазон / канал

  • подходи за пробив

  • хибридни и полуавтоматизирани системи

Глобален стоп-лос на ценово ниво

Когато пазарът достигне предварително определеното от вашето ценово ниво, всички се затварят незабавно .
Това добавя мощен защитен слой по време на висока волатилност или неочаквано движение на пазара.

🌍 Съвместимост с инструменти

MasterFX е подходящ за всички валутни двойки, индекси, метали (изключително злато) и основни CFD инструменти .

✔ Работи ефективно на целия пазар
✔ Оптимизирана производителност с правилно управление на парите

Най-добре представящи се символи (базирани за правилно управление на капитала):

  • EURUSD

  • GBP/USD

  • XAUUSD (Злато)

💰 Капитал и изисквания

  • Минимален депозит: $1,000

  • Препоръчителен минимален депозит: $5,000

  • Минимален ливеридж: 1:200

Тези условия осигуряват най-добра стабилност и надеждност на маржин за MasterFX.

⚠️ Отказ от отговорност за риск

Миналите резултати не са гаранция за бъдещи резултати.
Търговията е свързана със значителен риск. Резултатите ви могат да варират в зависимост от пазарните условия, параметрите на брокера и потребителските настройки.

📈 Защо да изберете MasterFX?

  • Полуавтоматизирано – дава контрол на търговеца

  • Работи с всяка стратегия или стил на търговия

  • Оптимизиран и лек за MetaTrader 5

  • Силна защита на акаунта (Global Price-Level Stop Loss)

  • Без скрита логика или опасни алгоритми

  • Идеален за ръчни, хибридни или полуавтоматични системи

  • „За най-надеждно изпълнение и спредове, подходящи за тази стратегия, препоръчителните брокери са ThinkMarkets и Eightcap.“

