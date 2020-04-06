CrossRoad NeuroBoids PSO AI

Bem-vindo à evolução da inteligência artificial no MetaTrader 5.

O NeuroBoid v6.4 Complete Edition não é apenas um Expert Advisor; é um motor de pesquisa de mercado em tempo real. Diferente de robôs estáticos que usam estratégias fixas, o NeuroBoid emprega um algoritmo de Otimização por Enxame de Partículas (PSO - Particle Swarm Optimization) para adaptar-se continuamente às condições do mercado.

Esta versão representa um salto tecnológico, focando na robustez estatística e na proteção do capital através de novas métricas de Score Ajustado ao Risco.

Desenvolvido para trabalhar com o ativo XAUUSD (GOLD), também se adapta a qualquer ativo. Devido a sua peculiaridade de trabalhar com PSO de memória e aprendizado continuo, o CrossRoad Neuroboid é capaz de operar com sucesso qualquer ativo de boa volatilidade.

Validação Walk-Forward em Tempo Real: O robô não confia cegamente no passado. Ele executa testes contínuos em janelas de dados desconhecidos para validar se a estratégia continua robusta antes de arriscar o seu capital .

Aptidão Ajustada ao Risco (Risk-Adjusted Fitness): A otimização agora penaliza estratégias voláteis. O algoritmo procura o melhor retorno com o menor Drawdown possível, simulando Spread e Slippage reais .

Dashboard Profissional: Um painel gráfico totalmente novo que exibe o estado da tendência, osciladores, força do sinal, confiança do enxame e dados fundamentais da conta .

Lote Dinâmico Inteligente: O tamanho da posição pode aumentar automaticamente com base na "Confiança" do sinal (percentagem de concordância entre os Boids) .





Estratégia Técnica

O NeuroBoid v6.4 analisa 4 dimensões do mercado simultaneamente :

Contexto e Tendência: Alinhamento de múltiplas EMAs (9, 15, 50, 100) e SAR Parabólico. Osciladores: RSI e Estocástico para identificar zonas de exaustão. Momentum: Análise avançada do MACD e Histograma. Reversão: Detecção de padrões de probabilidade de reversão baseada em ação do preço e Bollinger Bands.

⚙️ Parâmetros e Requisitos





Timeframe Recomendado: M5 (Padrão) , mas adaptável a M15, H1, H4 e Diario.

, mas adaptável a M15, H1, H4 e Diario. Pares: Otimizado para pares com boa volatilidade e spread baixo (ex: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD).

Otimizado para pares com boa volatilidade e baixo (ex: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD). Modo de Operação: Vem configurado por padrão no modo AGGRESSIVE para maior frequência de trades, mas possui modos Conservative e Balanced .

. Tipo de Conta: Recomenda-se contas ECN ou Raw Spread para melhor execução.

🛡️ Gestão de Risco