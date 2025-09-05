X2 Copy MT5

Descubra a Cópia Instantânea de Negociações com o revolucionário X2 Copy MT5. Com apenas 10 segundos de configuração, você terá uma ferramenta poderosa para sincronizar negociações entre terminais MetaTrader em um único computador Windows ou VPS com uma velocidade sem precedentes - menos de 0,1 segundos.

Se você está gerenciando múltiplas contas, seguindo sinais ou escalando sua estratégia, o X2 Copy MT5 se adapta ao seu fluxo de trabalho com precisão e controle incomparáveis. Pare de esperar — comece a copiar com a velocidade e confiabilidade líderes do mercado. Baixe a versão de teste agora.

*Importante: Trabalhar com o terminal MT4 requer uma versão separada do X2 Copy MT4

Descrição das Configurações e Funções do X2 Copy MT4/5 | Como Instalar a Versão de Teste do X2 Copy

Características

  • Cópia de Alta Velocidade — transmissão de negociação em menos de 0,1 segundos
  • Suporte universal para todos os tipos de cópia: MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5
  • Configuração instantânea em 10 segundos com uma interface intuitiva
  • Operação Estável 24/7 — compatibilidade total com PCs Windows e VPS Windows
  • Cópia flexível entre qualquer tipo de conta: real > real, real > demo, demo > real, demo > demo em todas as corretoras
  • Cópia multicanal — capacidade de copiar de uma ou múltiplas contas emissoras para uma ou múltiplas contas receptoras
  • Cópia Segura (read-only) — trabalhe com senha de investidor sem comprometer a segurança da conta MASTER
  • Tamanhos de lote personalizáveis e gerenciamento de risco avançado
  • Gerenciamento flexível do tamanho do lote com restrições mínimas/máximas
  • Cópia de todos os tipos de fontes de negociação — Expert Advisors, indicadores, sinais e negociações manuais com capacidade de multiplicação de volume
  • Funciona em seu próprio espaço — sem interferir na sua negociação manual ou em outros experts
  • Configurações estáveis que não são redefinidas em caso de perda de conexão ou reinício do terminal
  • Alta precisão de cópia com carga mínima do sistema
  • Filtragem detalhada de negociações por ID (Magic Number) e texto do comentário — permite copiar negociações apenas de experts específicos ou excluir negociações de teste
  • Limites avançados de quantidade de negociações — configuração de regras "pular as primeiras N negociações" e "não mais que N negociações simultaneamente" para cada símbolo ou para toda a conta
  • Seleção flexível de objetos para filtragem — aplicação de restrições separadamente a negociações a mercado, ordens pendentes ou todos os tipos de negociação
  • Cópia de todos os tipos de negociação: compra/venda, antigas/novas, ordens a mercado e pendentes
  • O fechamento parcial na conta MASTER será copiado como fechamento parcial na conta SLAVE com recálculo do volume
  • Reabertura de negociações fechadas — quando fechadas manualmente, por experts ou via SL/TP
  • Cópia reversa e ajuste do preço de execução para ajuste fino dos pontos de entrada
  • Tratamento flexível de Take Profit e Stop Loss — cópia absoluta, relativa ou ignorando níveis
  • Opções estendidas para gerenciamento de Take Profit e Stop Loss
  • Proteção de conta integrada e sistema de gerenciamento de risco
  • Mapeamento flexível de símbolos entre contas — correspondência automática e configuração manual para trabalhar com instrumentos que possuem nomes diferentes entre corretoras
  • Detecção automática de características do símbolo — identificação automática e consideração de prefixos/sufixos para mapeamento correto de símbolos
  • Correspondência automática de símbolos especiais
  • Operação totalmente automatizada como um expert advisor 100% automático


Pronto para Transformar sua Eficiência de Negociação? O X2 Copy MT5 oferece a velocidade, o controle e a confiabilidade em que os traders profissionais confiam. A versão de teste é o seu primeiro passo para o gerenciamento perfeito de múltiplas contas.

Eu agradeceria muito uma avaliação positiva se você estiver satisfeito com sua compra. Por favor, entre em contato comigo para encontrar uma solução se não estiver.

Suporte em mensagens pessoais


#tags forex local terminal copier account trade duplicator multiplier repeater copier mt4 mt5 account copier instant lot size increase multiply copy trades copy trade copier fast copy transaction repeater kopir forex copy trading software

Produtos recomendados
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilitários
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Utilitários
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
EasyTradePad for MT5
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitários
EasyTradePad – Painel de Negociação para MetaTrader 5 O EasyTradePad   é uma ferramenta para negociação manual e semiautomática. O painel permite o gerenciamento rápido de ordens e posições, bem como cálculos de gerenciamento de risco com um clique. Características do painel: Abra e feche negociações com risco predefinido (% ou moeda de depósito) Defina SL e TP em pontos, porcentagens ou valores monetários Calcular automaticamente a relação risco-recompensa Mover stop loss para o ponto de equil
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitários
TP & SL Calculator Indicator for MT5 The Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator is an effective risk and capital management tool designed for MetaTrader 5. It helps traders easily determine and set take profit (TP) and stop loss (SL) levels directly on the chart. This indicator improves trading efficiency through its dedicated control panel, which includes: Creating and managing TP and SL levels for both Buy and Sell positions Calculating trade volume in lots Displaying the Risk-to-Reward
FREE
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilitários
Core function Intelligent transaction management one-click opening and closing operation, which supports user-defined lots to set multiple closing modes: all closing, closing by direction and closing by profit and loss status. Professional risk control, real-time risk monitoring and spread control to avoid high-cost trading environment. Visual control panel has an intuitive graphical interface, and all functions can be operated with one button to display position information, profit and loss sta
FREE
Equity monitor
Vasiliy Pritchin
Utilitários
Equity monitor This is a simple means change informer. I wrote it for myself, maybe someone will need it... 1. Displays the change in funds for the day. Every day, when the terminal is first launched, it remembers the current funds and monitors changes throughout the day. 2. The first day of the month, well remembers the money and, within months, to monitor changes. 3. Well, it displays the profit of the open position. To work, you need to create 4 global variables: gvarEqityDay , gvarEq
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitários
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
MT5Eezeorder 2
Tawanda Tinarwo
3 (1)
Utilitários
Open and close Multiple Trades on MT5 in 1 click at one price. Enter the Lot size Specify the number of trades you want to open Choose whether you want TP SL or Trailing Stop Once you are done, click Buy or Sell Create trailing stop for multiple trades  PLEASE NOTE: This is not a script, save it in the experts folder What to Always Note Check the minimum stop levels for the symbol you want to trade  Cross-Check your parameters  1. Make sure Auto trading is on 2. Make sure the SL and TP are great
Boleta Easy Trade Mt5
Silvio Garcia Wohl
Utilitários
Ao executara ordem, seja ela pela boleta do metatrader no computador ou pelo metatrader no celular, seja ordem manual ou pendente, o Easy Trade irá posicionar os níveis de take profit e stop loss, bem como uma ordem limit e seus respectivos take profit e stop loss de forma automática. Seguindo a estratégia de negociação para abertura de Bolsa (us30, us100,us500) porém, pode ser ultilizada em quaisquer ativo do mercado.
Auto Breakeven MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitários
Um utilitário para definir automaticamente os níveis de equilíbrio, transfere as negociações para o equilíbrio ao passar uma determinada distância. Permite que você minimize os riscos. Criado por um trader profissional para traders. O utilitário funciona com quaisquer ordens de mercado abertas por um trader manualmente ou usando consultores. Pode filtrar negociações por número mágico. O utilitário pode trabalhar com qualquer número de pedidos ao mesmo tempo. Versão MT4 https://www.mql5.com/en/
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
4.93 (14)
Utilitários
O painel de negociação Lot by Risk é projetado para negociação manual. Este é um meio alternativo para enviar ordens. A primeira característica do painel é a colocação conveniente de ordens usando linhas de controle. A segunda característica é o cálculo do volume da transação de acordo com um determinado risco, se houver uma linha stop loss. As linhas de controle são definidas usando as teclas de atalho: take profit-tecla T padrão; price-tecla padrão P; stop loss - tecla padrão S; Você mesmo
FREE
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitários
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
One Click Trader Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitários
One-Click Trader Utility for MT5 Professional Trading at Your Fingertips One-Click Trader Utility is a premium MT5 tool designed for active traders who need lightning-fast execution and real-time performance metrics. For just $30, transform your trading experience with institutional-grade technology previously available only to professional traders. Key Features Ultra-Fast Execution - Open and close positions with a single click, critical for scalpers and news traders Real-Time Market Metrics -
Codez Hotkeys
Mzwandile Derrick Mkhonza
Utilitários
The best way to place and close trades using your keyboard. Perfect for Scalpers, sniper entries. The default keys are as follows: 8= Buy (Lots set by user) 5= Sell  (Lots set by user) 9= Closes All Buy Positions 6= Closes All Sell Positions 2= Opens a Sell and a Buy position instantly. 0= CLOSES All Positions //These are the default keys, can be changed upon request.
KAB CommandPanel V33
Wang Ze Di
Utilitários
Fast execution utility for manual traders. Drag-and-drop visual trading, split take-profits, and single-ticket management system. Speed, Precision, and Risk Control. KAB Trade Manager is built for traders who need to execute fast but keep risk tight. It integrates all essential tools into floating, collapsible windows. Core Functions: Instant Order Execution:   Market and Pending orders with automatic Lot sizing based on SL distance. Focus Ticket Manager:   A dedicated window to monitor and mana
Mirror Signals EA
Isaac Derban
Utilitários
Overview Mirror Signals EA is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends real-time Telegram notifications for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for signal providers , trade-copier operators , auditors , educators , and professional trading services that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing stop activations, pending order modifications
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
Utilitários
Trade Mate is the trading tool for manual traders who want to take their trading to the next level. Packed with advanced features like automatic trailing stop loss, lot size calculation, pending orders, partial close, open trade management, and daily drawdown protection(makes it easier to stick to your daily equity risk).  Trade Mate offers everything you need to trade with precision and confidence. Don't settle for less - try Trade Mate today and see the difference for yourself! Check it on You
Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitários
Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor MetaTrader 5 The Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor is an advanced algorithmic trading system developed based on spike detection , Breaker Block structures , Fair Value Gaps (FVG) , and the Unicorn trading methodology . By integrating precise price action analysis with Poursamadi’s proprietary trading rules , this Expert Advisor identifies low-risk, high-probability entry and exit points , delivering structured and rule-based trading decisions directl
Multi Risk Management
Doan Van Hai
Utilitários
Risk Management Tool - Multi symbols: any symbol you want to manage - Manage manual orders / orders by EA - Limit spread - Open order by timeframe: 1m, 5m, 15m, 30m... - Auto set SL/TP by point range - Close orders by symbol - DCA / Martin option - Limit lot for DCA - Martin feature - Close all order when reach drawdown limit - Can set trading time: open hour - close hour - disable on Friday/Monday
Global Risk Manager Auto Stop Loss With Trailer
Jason Smith
Utilitários
Global Risk Manager Auto Stop Loss  Automate Your Risk Management This utility works seamlessly with any symbol, by intelligently setting your initial Stop Loss and Take Profit the instant a new position is opened. Perfect for traders who enter manually or via an EA  but want consistent, rules-based risk management applied automatically. Why You Need This Eliminates Human Error: Never forget to set a stop loss again. Ensures every trade is protected from the start. Enforces Discipline: Removes
BreakEven ProSync
Rosen Kanev Kanev
5 (1)
Utilitários
For DEMO - please contact me and I will send you demo version to test the product. BreakEven ProSync – Advanced Trade Management Tool for MetaTrader 5 Overview The  BreakEven ProSync  is a powerful utility designed to enhance trade management in   MetaTrader 5 . It provides   one-click break-even functionality ,   hotkey trading ,   position synchronization , and   visual SL/TP tracking —all in a single, user-friendly tool. Perfect for manual traders who want   faster execution   and   better r
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitários
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility is a powerful, intuitive tool designed for traders who want precise control over their risk management. This utility provides a sleek interface for setting, modifying, and managing your Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop levels with just a few clicks. Key Features: Dual Mode Operation: Set values in pips or absolute price with a simple toggle Independent
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitários
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Trailing Stop Utility MT5
Nguyen Nghiem Duy
Utilitários
Trailing Stop Utility MT5 for automatic closing of deals by trailing stop levels.  Allows you to take the maximum from the profit. Created by a professional trader for traders.   Utility   works with any market orders opened manually by a trader or using advisors. Can filter trades by magic number. The utility can work with any number of orders simultaneously. WHAT THE UTILITY CAN DO: Set virtual   trailing stop   levels from 1 pip Set real   trailing stop   levels W ork with each order separat
TradesOnChart MT5
Nina Yermolenko
Utilitários
The utility displays in a convenient form the historical trades made on the account. You can filter trades by magic or comcent, display only profitable or losing trades, and only buy or sell trades. Using this utility, you can see trade entry and exit points, stop loss and take profit levels, trade profit, magic number and comment, order ticket and order size - you only need to run the utility on the chart of the currency pair you want information on get and customize the input parameters. MT4
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Utilitários
Objetivo: Abre automaticamente os gráficos de todos os símbolos do Market Watch usando o template default.tpl no timeframe atual (TF) , fechando todos os outros gráficos (exceto o ativo). Perfeito para análise rápida de múltiplos ativos sem trabalho manual! Funcionalidades: Automação: Abre dezenas de gráficos com um clique. Segurança: Fecha gráficos desnecessários, mantendo o atual ativo. Flexibilidade: Usa seu template default.tpl (configure-o previamente!). Timeframe atual: Gráf
FREE
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Utilitários
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated   with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M4,M6,M12,H3,H8 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read
Multi Symbol Trailing
Vladimir Karputov
5 (1)
Utilitários
O utilitário "   Multi Symbol Trailing   " move Stop Loss para todas as posições que estão atualmente abertas (multi-symbol trailing). Destina-se principalmente a auxiliar na negociação manual. Não há restrições para o utilitário pelo nome do par de moedas ou pelo identificador individual (número mágico) - o utilitário processa absolutamente todas as posições abertas no momento. A unidade de medida para os parâmetros "   Trailing Stop   " e "   Trailing Step   " é pontos (a diferença entre o pre
Trade Performance Journal
Nana Yaw Osei
Utilitários
Trade Performance Journal — Your Visual Trading Summary Tool Trade smarter by understanding your performance. This Expert Advisor (EA) provides an instant visual summary of your trading results directly on the chart. Whether you’re a scalper, swing trader, or long-term investor, this tool helps you stay on top of your performance metrics with ease. Key Features Flexible Time Analysis View your performance by Quarter, Month, or Half-Year. Easily switch between display modes to analyze your res
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitários
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado Visão geral O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Func
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitários
DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho. Principais Funcionalidades 1. Grade de Recuperação Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitários
Telegram para MT5:   A solução definitiva para cópia de sinais Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais características Integração direta da API do Telegram A
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilitários
O Expert Advisor Risk Manager para MT5 é um programa muito importante e, na minha opinião, necessário para todos os traders. Com este Expert Advisor você poderá controlar o risco em sua conta de negociação. O controle de risco e lucro pode ser realizado tanto em termos monetários quanto em termos percentuais. Para que o Expert Advisor funcione, basta anexá-lo ao gráfico de pares de moedas e definir os valores de risco aceitáveis ​​na moeda de depósito ou em % do saldo atual. [Instruction for
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitários
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitários
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitários
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitários
Este é um painel de negociação visual que ajuda você a realizar e gerenciar operações facilmente, evitando erros humanos e aprimorando sua atividade comercial. Ele combina uma interface visual fácil de usar com uma abordagem sólida de gerenciamento de riscos e posições. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de usar Negocie facilmente a partir do gráfico Negocie com gerenciamento preciso de riscos, sem complicações
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitários
Auto Trade Copier é projetado para copiar comércios entre contas MT5 / terminais múltiplos com uma precisão absoluta. Com esta ferramenta , você pode agir como quer provedor ( fonte ) ou receptor (destino). Cada ações negociadas será clonado a partir de provedor para o receptor sem demora. A seguir são características de destaque :     Alternar entre Provider ou papel Receiver dentro de uma ferramenta.     Um provedor pode copiar comércios de contas da multi- receptor.     Absoluto compatível
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitários
Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitários
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilitários
O AI Trade Analyzer   é uma ferramenta inteligente de análise de mercado implementada no formato de indicador. O programa visualiza sinais no gráfico e ajuda o trader a avaliar a situação do mercado com base em indicadores técnicos e notícias de fundo. Principais funções: 1. Análise técnica: Suporte para indicadores populares: EMA (curto/longo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Estocástico, ATR, Bandas de Bollinger, Pontos de Pivô, Fibonacci. Identificar tendências, divergências e níveis-chave. 2. Trab
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitários
Ultimate Trade Assistant MT5 — Assistente de Trading Multifuncional Mais de 66 ferramentas integradas para análise, gestão e automação das suas operações. O assistente combina gestão de risco, execução automatizada, análise de mercado e controle de posições em um único painel. Compatível com Forex, ações, índices, criptomoedas e muito mais. Por que os traders escolhem este assistente Execução e gestão rápidas com um clique Cálculo automático de lote e risco com base no saldo Ordens inteligentes:
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilitários
Easy Trade – Gestão de Operações Inteligente, Simples e Poderosa Easy Trade é a solução completa de gestão de operações para usuários do MetaTrader que desejam manter o risco sob controle e uma execução ultra suave. Desenvolvido do zero com base no feedback de traders reais, o Easy Trade facilita a execução, o monitoramento e a gestão de operações em vários símbolos – sem complicar o seu fluxo de trabalho. Seja você um scalper manual ou esteja gerenciando uma pequena carteira de setups, o Easy
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Utilitários
Layer Master: Professional Grid Trading Tool for MT5 **CHRISTMAS DISCOUNT 50% OFF -LIMITED TIME ONLY!!* Transform your grid trading with Layer Master - the most intuitive and powerful order management toolkit designed specifically for professional traders. MT4   Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/79133 FREE - 7 Day Trial Version available. Please   contact  me to get your Free trial! Master Grid Trading with Precision Layer Master revolutionizes how you place and manage grid tra
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitários
Crypto Charting for MT5 – Integração de gráficos de criptomoedas no MetaTrader 5 Visão geral Crypto Charting for MT5 oferece gráficos OHLC em tempo real através de WebSocket. Suporta múltiplas corretoras e atualizações automáticas no MT5. Funcionalidades Dados em tempo real via WebSocket Sincronização automática de histórico Atualizações programadas após falhas de conexão Compatível com todos os timeframes do MT5 Dados OHLCV completos Suporte ao testador de estratégias Reconexão automática Corr
Mais do autor
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilitários
Descubra a Cópia Instantânea de Negociações com o revolucionário X2 Copy MT4. Com apenas 10 segundos de configuração, você terá uma ferramenta poderosa para sincronizar negociações entre terminais MetaTrader em um único computador Windows ou VPS com uma velocidade sem precedentes - menos de 0,1 segundos. Se você está gerenciando múltiplas contas, seguindo sinais ou escalando sua estratégia, o X2 Copy MT4 se adapta ao seu fluxo de trabalho com precisão e controle incomparáveis. Pare de esperar —
Filtro:
bunang
27
bunang 2025.12.10 07:51 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

samlod
61
samlod 2025.11.13 06:51 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Responder ao comentário