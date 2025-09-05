X2 Copy MT5

혁신적인 X2 Copy MT5로 즉각적인 트레이드 복사를 발견하세요. 단 10초의 설정만으로 단일 Windows 컴퓨터 또는 VPS에서 MetaTrader 터미널 간에 전례 없는 속도(0.1초 미만)로 트레이드를 동기화하는 강력한 도구를 얻을 수 있습니다.

여러 계정을 관리하든, 신호를 따르든, 전략을 확장하든, X2 Copy MT5는 비교할 수 없는 정밀도와 제어로 여러분의 워크플로우에 적응합니다. 기다림을 멈추세요 — 시장을 선도하는 속도와 신뢰성으로 복사를 시작하세요. 지금 체험판을 다운로드하세요.

*중요: MT4 터미널 작업에는 별도의 X2 Copy MT4 버전이 필요합니다

X2 Copy MT4/5 설정 및 기능 설명 | X2 Copy 체험판 설치 방법

주요 기능

  • 고속 복사 — 0.1초 미만의 트레이드 전송
  • 모든 복사 유형에 대한 범용 지원: MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5
  • 직관적인 인터페이스로 10초 만에 즉시 설정
  • 연중무휴 안정적 작동 — Windows PC 및 Windows VPS와 완벽한 호환성
  • 모든 계정 유형 간 유연한 복사: 실전 > 실전, 실전 > 데모, 데모 > 실전, 데모 > 데모 (모든 브로커)
  • 다중 채널 복사 — 하나 이상의 발신자 계정에서 하나 이상의 수신자 계정으로 복사 가능
  • 안전한 복사 (read-only) — MASTER 계정 보안을 손상시키지 않고 투자자 비밀번호로 작업
  • 사용자 정의 가능한 로트 크기 및 고급 위험 관리
  • 최소/최대 제약 조건을 통한 유연한 로트 크기 관리
  • 모든 유형의 트레이드 소스 복사 — 전문가 어드바이저, 지표, 신호 및 수동 트레이드 (볼륨 증가 기능 포함)
  • 자체 공간에서 작동 — 수동 트레이딩이나 다른 전문가에게 방해되지 않음
  • 연결 손실 또는 터미널 재시작 시 재설정되지 않는 안정적인 설정
  • 최소 시스템 부하로 높은 복사 정확도
  • ID (Magic Number) 및 코멘트 텍스트별 상세 트레이드 필터링 — 특정 전문가의 트레이드만 복사하거나 테스트 트레이드 제외 가능
  • 고급 트레이드 수량 제한 — 각 심볼 또는 전체 계정에 대해 "첫 N개 트레이드 건너뛰기" 및 "동시에 N개 이상의 트레이드 금지" 규칙 구성
  • 필터링을 위한 유연한 객체 선택 — 제한을 시장 거래, 보류 중인 주문 또는 모든 트레이드 유형에 개별적으로 적용
  • 모든 트레이드 유형 복사: 롱/숏, 기존/신규, 시장 및 보류 주문
  • MASTER 계정의 부분 청산은 볼륨 재계산과 함께 SLAVE 계정에서 부분 청산으로 복사됩니다
  • 종료된 트레이드 재개 — 수동, 전문가 또는 SL/TP를 통해 종료된 경우
  • 역방향 복사 및 진입점 미세 조정을 위한 실행 가격 조정
  • 유연한 테이크 프로핏 및 스탑 로스 처리 — 절대 복사, 상대 복사 또는 레벨 무시
  • 테이크 프로핏 및 스탑 로스 관리를 위한 확장 옵션
  • 내장된 계정 보호 및 위험 관리 시스템
  • 계정 간 유연한 심볼 매핑 — 브로커 간 다른 이름을 가진 상품 작업을 위한 자동 매칭 및 수동 구성
  • 자동 심볼 특징 감지 — 올바른 심볼 매핑을 위한 접두사/접미사의 자동 식별 및 고려
  • 자동 특수 심볼 매칭
  • 100% 자동 전문가 어드바이저로서 완전 자동 작동


트레이딩 효율성을 변화시킬 준비가 되셨나요? X2 Copy MT5는 전문 트레이더들이 신뢰하는 속도, 제어 및 신뢰성을 제공합니다. 체험판은 원활한 다중 계정 관리로 가는 첫 걸음입니다.

구매에 만족하신다면 긍정적인 리뷰를 남겨주시면 대단히 감사하겠습니다. 만약 만족스럽지 않으시다면 해결책을 찾기 위해 저에게 연락해 주세요.

사이트 개인 메시지를 통한 지원


#tags forex local terminal copier account trade duplicator multiplier repeater copier mt4 mt5 account copier instant lot size increase multiply copy trades copy trade copier fast copy transaction repeater kopir forex copy trading software

추천 제품
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
유틸리티
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
유틸리티
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
Equity monitor
Vasiliy Pritchin
유틸리티
Equity monitor This is a simple means change informer. I wrote it for myself, maybe someone will need it... 1. Displays the change in funds for the day. Every day, when the terminal is first launched, it remembers the current funds and monitors changes throughout the day. 2. The first day of the month, well remembers the money and, within months, to monitor changes. 3. Well, it displays the profit of the open position. To work, you need to create 4 global variables: gvarEqityDay , gvarEq
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
유틸리티
Core function Intelligent transaction management one-click opening and closing operation, which supports user-defined lots to set multiple closing modes: all closing, closing by direction and closing by profit and loss status. Professional risk control, real-time risk monitoring and spread control to avoid high-cost trading environment. Visual control panel has an intuitive graphical interface, and all functions can be operated with one button to display position information, profit and loss sta
FREE
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
유틸리티
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
MT5Eezeorder 2
Tawanda Tinarwo
3 (1)
유틸리티
Open and close Multiple Trades on MT5 in 1 click at one price. Enter the Lot size Specify the number of trades you want to open Choose whether you want TP SL or Trailing Stop Once you are done, click Buy or Sell Create trailing stop for multiple trades  PLEASE NOTE: This is not a script, save it in the experts folder What to Always Note Check the minimum stop levels for the symbol you want to trade  Cross-Check your parameters  1. Make sure Auto trading is on 2. Make sure the SL and TP are great
Boleta Easy Trade Mt5
Silvio Garcia Wohl
유틸리티
When executing an order, whether through the Metatrader ticket on a computer or the Metatrader app on a mobile device, either manual or pending, Easy Trade will automatically set the take profit and stop loss levels, as well as a limit order with its respective take profit and stop loss levels. It follows the trading strategy for market open (US30, US100, US500), but it can be applied to any market asset.
Auto Breakeven MT5
Volodymyr Hrybachov
유틸리티
손익분기점을 자동으로 설정하는 유틸리티로, 주어진 거리를 지나갈 때 거래를 손익분기점으로 전환합니다. 위험을 최소화할 수 있습니다. 상인을 위해 전문 상인이 만들었습니다. 유틸리티는 거래자가 수동으로 또는 고문을 사용하여 개설한 모든 시장 주문과 함께 작동합니다. 매직 넘버로 거래를 필터링할 수 있습니다. 유틸리티는 동시에 원하는 수의 주문을 처리할 수 있습니다. MT4 버전 https://www.mql5.com/en/market/product/57076 유틸리티가 할 수 있는 일: 1핍에서 가상 손익분기점 설정 실제 수준의 손익분기점 설정 각 주문에 대해 개별적으로 작업(손익분기 수준은 각 주문에 대해 별도로 설정됨) 단방향 주문 바구니로 작업(손익분기 수준은 모든 주문에 대해 공통으로 설정되고 별도로 구매 및 판매) 양방향 주문 바스켓으로 작업(손익분기 수준은 모든 주문에 대해 공통으로 설정되며, 함께 구매 및 판매) 테스트 및 작업을 위해 차트의 버튼을 사용할 수 있습니
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
유틸리티
거래 관리자는 위험을 자동으로 계산하는 동시에 거래를 빠르게 시작하고 종료하는 데 도움을 줍니다. 과잉 거래, 복수 거래 및 감정 거래를 방지하는 데 도움이 되는 기능이 포함되어 있습니다. 거래를 자동으로 관리할 수 있으며 계정 성과 지표를 그래프로 시각화할 수 있습니다. 이러한 기능은 이 패널을 모든 수동 거래자에게 이상적으로 만들고 MetaTrader 5 플랫폼을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 다중 언어 지원. MT4 버전  |  사용자 가이드 + 데모 트레이드 매니저는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다. 데모를 보려면 사용자 가이드로 이동하세요. 위기 관리 % 또는 $를 기준으로 위험 자동 조정 고정 로트 크기 또는 거래량과 핍을 기반으로 한 자동 로트 크기 계산을 사용하는 옵션 RR, Pips 또는 Price를 사용한 손익분기점 손실 설정 추적 중지 손실 설정 목표 달성 시 모든 거래를 자동으로 마감하는 최대 일일 손실률(%)입니다. 과도한 손실로부터 계정을 보호하고 과도한
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
4.93 (14)
유틸리티
위험 거래 패널에 의해 많은 수동 거래를 위해 설계되었습니다. 이 명령을 보낼 수있는 다른 수단이다. 패널의 첫 번째 특징은 제어 라인을 사용하여 편리하게 주문할 수 있다는 것입니다. 두번째 특징은 정지 손실 선의 면전에서 주어진 위험을 위한 거래 양의 계산입니다. 제어 라인은 단축키를 사용하여 설정됩니다: 이익을-기본적으로 티 키; 가격-기본적으로 피 키; 정지 손실-기본적으로 키; 당신은 거래 패널의 설정에서 키를 직접 구성 할 수 있습니다. 작동 알고리즘: 1)-우리는(이 모든 레벨을 배치 할 필요가 없습니다)원하는 장소에 레벨을 배치; 2)–위험 지정(선택 사항); 3)-녹색 주문 보내기 버튼을 클릭하십시오.; 4)–우리는 배치 될 순서를 기다리고 있습니다,또는 오류 메시지와 경고가 나타납니다; 5)-우리는 전문가 고문에 마법에 의해 연결된 현재 기호에 대한 모든 주문을 닫으려면,다음 닫기 주문 버튼을 클릭합니다. 주문 보내기 버튼을 여러 번 눌러서는 안
FREE
Inverted Chart EA
Samuele Borella
유틸리티
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
One Click Trader Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
유틸리티
One-Click Trader Utility for MT5 Professional Trading at Your Fingertips One-Click Trader Utility is a premium MT5 tool designed for active traders who need lightning-fast execution and real-time performance metrics. For just $30, transform your trading experience with institutional-grade technology previously available only to professional traders. Key Features Ultra-Fast Execution - Open and close positions with a single click, critical for scalpers and news traders Real-Time Market Metrics -
Codez Hotkeys
Mzwandile Derrick Mkhonza
유틸리티
The best way to place and close trades using your keyboard. Perfect for Scalpers, sniper entries. The default keys are as follows: 8= Buy (Lots set by user) 5= Sell  (Lots set by user) 9= Closes All Buy Positions 6= Closes All Sell Positions 2= Opens a Sell and a Buy position instantly. 0= CLOSES All Positions //These are the default keys, can be changed upon request.
EasyTradePad for MT5
Sergey Batudayev
5 (5)
유틸리티
EasyTradePad – MetaTrader 5용 트레이딩 패널 EasyTradePad   는 수동 및 반자동 거래를 위한 도구입니다. 이 패널을 통해 주문 및 포지션을 빠르게 관리하고, 한 번의 클릭으로 위험 관리 계산을 수행할 수 있습니다. 패널 특징: 사전 정의된 위험(% 또는 예치 통화)으로 거래를 시작하고 마감합니다. SL 및 TP를 포인트, 백분율 또는 금전적 가치로 설정하세요 위험 대비 보상 비율을 자동으로 계산합니다 손절매를 손익분기점으로 이동 부분 포지션 마감 트레일링 스톱(포인트 또는 캔들 섀도우 기준) 위치 평균화 및 피라미딩 활성 거래의 매개변수 수정 [   데모   ] [   지침   ] 추가 기능: 피라미딩 가격이 이익실현을 향해 움직일 때마다 거래를 단계적으로 추가합니다. 각 새 거래의 위험을 줄일 수 있습니다. 추가되는 거래 수는 쉽게 설정할 수 있습니다. 평균화 차트에서 사용자 지정 수준으로 추가 주문을 할 수 있습니다. 포지션은 평균 진입 가
KAB CommandPanel V33
Wang Ze Di
유틸리티
Fast execution utility for manual traders. Drag-and-drop visual trading, split take-profits, and single-ticket management system. Speed, Precision, and Risk Control. KAB Trade Manager is built for traders who need to execute fast but keep risk tight. It integrates all essential tools into floating, collapsible windows. Core Functions: Instant Order Execution:   Market and Pending orders with automatic Lot sizing based on SL distance. Focus Ticket Manager:   A dedicated window to monitor and mana
Mirror Signals EA
Isaac Derban
유틸리티
Overview Mirror Signals EA is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends real-time Telegram notifications for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for signal providers , trade-copier operators , auditors , educators , and professional trading services that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing stop activations, pending order modifications
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
유틸리티
Trade Mate is the trading tool for manual traders who want to take their trading to the next level. Packed with advanced features like automatic trailing stop loss, lot size calculation, pending orders, partial close, open trade management, and daily drawdown protection(makes it easier to stick to your daily equity risk).  Trade Mate offers everything you need to trade with precision and confidence. Don't settle for less - try Trade Mate today and see the difference for yourself! Check it on You
Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT5
Mehnoosh Karimi
유틸리티
Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor MetaTrader 5 The Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor is an advanced algorithmic trading system developed based on spike detection , Breaker Block structures , Fair Value Gaps (FVG) , and the Unicorn trading methodology . By integrating precise price action analysis with Poursamadi’s proprietary trading rules , this Expert Advisor identifies low-risk, high-probability entry and exit points , delivering structured and rule-based trading decisions directl
Multi Risk Management
Doan Van Hai
유틸리티
Risk Management Tool - Multi symbols: any symbol you want to manage - Manage manual orders / orders by EA - Limit spread - Open order by timeframe: 1m, 5m, 15m, 30m... - Auto set SL/TP by point range - Close orders by symbol - DCA / Martin option - Limit lot for DCA - Martin feature - Close all order when reach drawdown limit - Can set trading time: open hour - close hour - disable on Friday/Monday
Global Risk Manager Auto Stop Loss With Trailer
Jason Smith
유틸리티
Global Risk Manager Auto Stop Loss  Automate Your Risk Management This utility works seamlessly with any symbol, by intelligently setting your initial Stop Loss and Take Profit the instant a new position is opened. Perfect for traders who enter manually or via an EA  but want consistent, rules-based risk management applied automatically. Why You Need This Eliminates Human Error: Never forget to set a stop loss again. Ensures every trade is protected from the start. Enforces Discipline: Removes
BreakEven ProSync
Rosen Kanev Kanev
5 (1)
유틸리티
For DEMO - please contact me and I will send you demo version to test the product. BreakEven ProSync – Advanced Trade Management Tool for MetaTrader 5 Overview The  BreakEven ProSync  is a powerful utility designed to enhance trade management in   MetaTrader 5 . It provides   one-click break-even functionality ,   hotkey trading ,   position synchronization , and   visual SL/TP tracking —all in a single, user-friendly tool. Perfect for manual traders who want   faster execution   and   better r
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
유틸리티
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility is a powerful, intuitive tool designed for traders who want precise control over their risk management. This utility provides a sleek interface for setting, modifying, and managing your Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop levels with just a few clicks. Key Features: Dual Mode Operation: Set values in pips or absolute price with a simple toggle Independent
Mirror Signals Service
Isaac Derban
유틸리티
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Trailing Stop Utility MT5
Nguyen Nghiem Duy
유틸리티
Trailing Stop Utility MT5 for automatic closing of deals by trailing stop levels.  Allows you to take the maximum from the profit. Created by a professional trader for traders.   Utility   works with any market orders opened manually by a trader or using advisors. Can filter trades by magic number. The utility can work with any number of orders simultaneously. WHAT THE UTILITY CAN DO: Set virtual   trailing stop   levels from 1 pip Set real   trailing stop   levels W ork with each order separat
TradesOnChart MT5
Nina Yermolenko
유틸리티
The utility displays in a convenient form the historical trades made on the account. You can filter trades by magic or comcent, display only profitable or losing trades, and only buy or sell trades. Using this utility, you can see trade entry and exit points, stop loss and take profit levels, trade profit, magic number and comment, order ticket and order size - you only need to run the utility on the chart of the currency pair you want information on get and customize the input parameters. MT4
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
유틸리티
목적: 마켓 워치 의 모든 심볼을 현재 시간 간격(TF)에 맞춰 default.tpl 템플릿으로 자동으로 열고, 현재 활성 차트를 제외한 모든 차트를 닫습니다. 수동 작업 없이 여러 종목을 빠르게 분석하기에 이상적입니다! 주요 기능: 자동화: 클릭 한 번으로 수십 개 차트를 열 수 있습니다. 안전성: 불필요한 차트를 닫고 현재 차트를 유지합니다. 유연성: 사용자 정의 default.tpl 템플릿 사용(사전 설정 필요!). 현재 시간 간격: 스크립트 실행 시 활성 차트의 TF와 동일하게 차트가 열립니다. 설치 방법: OpenAllSymbolsSafe.mq5 파일을 MetaTrader 5 터미널의 MQL5/Scripts 폴더에 복사합니다. 터미널을 재시작하거나 스크립트 목록을 새로 고칩니다(마우스 오른쪽 버튼 → 새로 고침 ). ️ 주의사항: default.tpl 이 MQL5/Profiles/Template/ 폴더에 있는지 확인하세요. 현재 차트를 제외
FREE
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
유틸리티
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated   with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M4,M6,M12,H3,H8 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read
Multi Symbol Trailing
Vladimir Karputov
5 (1)
유틸리티
"   다중 기호 후행   " 유틸리티는 현재 열려 있는 모든 위치(다중 기호 후행)에 대해 손절매를 이동합니다. 주로 수동 거래를 지원하기 위한 것입니다. 통화 쌍의 이름이나 개별 식별자(매직 번호)에 의한 유틸리티에 대한 제한은 없습니다. 유틸리티는 현재 열려 있는 모든 포지션을 절대적으로 처리합니다. "   Trailing Stop   " 및 "   Trailing Step   " 매개변수의 측정 단위는 포인트입니다(가격 1.00055와 가격 1.00045의 차이는 10포인트입니다). 유틸리티 사용에 대한 일반적인 시나리오(비디오 보기): 처음에는 시장에 열린 포지션이 없습니다. 이 유틸리티는 가장 활동적인 차트(예: "EURUSD")에 연결됩니다. 그런 다음 사용자가 수동으로 포지션을 엽니다(비디오의 예: "GBPUSD", "XAUUSD", "NZDUSD" 및 "AUDCAD"에서 포지션이 열렸습니다). 포지션이 열리자마자 "   Multi Symbol Trailing   "
Trade Performance Journal
Nana Yaw Osei
유틸리티
Trade Performance Journal — Your Visual Trading Summary Tool Trade smarter by understanding your performance. This Expert Advisor (EA) provides an instant visual summary of your trading results directly on the chart. Whether you’re a scalper, swing trader, or long-term investor, this tool helps you stay on top of your performance metrics with ease. Key Features Flexible Time Analysis View your performance by Quarter, Month, or Half-Year. Easily switch between display modes to analyze your res
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
유틸리티
거래당 위험 계산, 라인을 사용한 손쉬운 신규 주문, 부분 청산 기능을 통한 주문 관리, 7가지 유형의 트레일링 스탑 및 기타 유용한 기능을 제공합니다. 추가 자료 및 지침 설치 지침   -   애플리케이션 지침   -   데모 계정용 애플리케이션 평가판 라인 기능       - 차트에 개시선, 손절매, 차익실현을 표시합니다. 이 기능을 사용하면 새로운 주문을 쉽게 하고 개봉 전에 추가 특성을 볼 수 있습니다. 위기 관리       -       위험 계산 기능은 설정된 위험과 손절매 주문의 크기를 고려하여 새 주문의 볼륨을 계산합니다. 이를 통해 손절매 크기를 설정하고 동시에 설정된 위험을 존중할 수 있습니다. 로트 계산 버튼 - 위험 계산을 활성화/비활성화합니다. 필요한 위험 값은 위험 필드에 0에서 100 사이의 백분율 또는 예금 통화로 설정됩니다. 설정 탭에서 위험 계산 옵션을 선택합니다. $ 통화, % 잔액, % 지분, % 자유 마진, % 사용자 정의, % AB 이전
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (581)
유틸리티
Trade Manager EA에 오신 것을 환영합니다. 이 도구는 거래를 보다 직관적이고 정확하며 효율적으로 만들기 위해 설계된 궁극적인 리스크 관리 도구 입니다. 단순한 주문 실행 도구가 아닌, 원활한 거래 계획, 포지션 관리 및 리스크 제어를 위한 종합 솔루션입니다. 초보자부터 고급 트레이더, 빠른 실행이 필요한 스캘퍼에 이르기까지 Trade Manager EA는 외환, 지수, 상품, 암호화폐 등 다양한 시장에서 유연성을 제공합니다. Trade Manager EA를 사용하면 복잡한 계산은 이제 과거의 일이 됩니다. 시장을 분석하고 진입, 손절 및 익절 수준을 차트의 수평선으로 표시한 후 리스크를 설정하면, Trade Manager가 이상적인 포지션 크기를 즉시 계산하고 SL 및 TP 값을 실시간으로 표시합니다. 모든 거래가 간편하게 관리됩니다. 주요 기능: 포지션 크기 계산기 : 정의된 리스크에 따라 거래 크기를 즉시 결정합니다. 간단한 거래 계획 : 진입, 손절, 익절을 위한
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
유틸리티
Trade Panel은 다기능 거래 보조원입니다. 이 애플리케이션에는 수동 거래를 위한 50개 이상의 거래 기능이 포함되어 있으며 대부분의 거래 작업을 자동화할 수 있습니다. 전략 테스터에서는 애플리케이션이 작동하지 않습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 거래. 한 번의 클릭으로 거래 작업을 수행할 수 있습니다: 자동 위험 계산을 통해 지정가 주문 및 포지션을 엽니다. 한 번의 클릭으로 여러 주문과 포지션을 열 수 있습니다. 주문 그리드를 엽니다. 그룹별 대기 주문 및 포지션을 마감합니다. 포지션 반전(매수 청산 후 매도 개시 또는 매도 청산 후 매수 개시). 포지션 고정(매수 포지션과 매도 포지션의 양을 동일하게 하는 추가 포지션 개설). 한 번의 클릭으로 모든 포지션을 부분 청산합니다. 모든 포지션의 이익실현과 손절매를 동일한 가격 수준으로 설정합니다. 모든 포지션에 대한 손절매를 해당 포지션의 손익 분기
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
유틸리티
베타 출시 Telegram to MT5 Signal Trader 는 곧 공식 알파 버전을 출시할 예정입니다. 일부 기능은 아직 개발 중이며, 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 문제가 있으면 꼭 보고해 주세요. 여러분의 피드백은 소프트웨어 개선에 도움이 됩니다. 가격은 20건 판매 후 인상됩니다. 남은 $90 카피: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader 는 Telegram 채널 또는 그룹의 거래 신호를 자동으로 MetaTrader 5 계정으로 복사하는 강력한 도구입니다. 공개 및 비공개 채널을 모두 지원하며, 여러 신호 제공자를 여러 MT5 계정에 연결할 수 있습니다. 소프트웨어는 빠르고 안정적으로 동작하며, 복사된 거래를 완벽히 제어할 수 있습니다. 인터페이스는 깔끔하며 대시보드와 차트가 시각적으로 구성되어 있고, 직관적인 네비게이션이 가능합니다. 여러 Signal Account를 관리하고, 공급자별 설정을 세밀하게 조정하며, 모든 동작을 실시간으로
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
유틸리티
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time. Supports
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
유틸리티
MT5 to Telegram Signal Provider 는 사용하기 쉽고 완전히 커스터마이즈 가능한 유틸리티로, 특정 신호를 Telegram의 채팅, 채널 또는 그룹으로 전송하고, 귀하의 계정을 신호 제공자 로 만듭니다. 경쟁 제품과 달리 DLL 임포트를 사용하지 않습니다. [ 데모 ] [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ 디스코드 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 단계별 사용자 가이드 가 제공됩니다. 텔레그램 API에 대한 지식은 필요하지 않습니다; 개발자가 제공하는 모든 것이 필요합니다. 주요 특징 구독자에게 보낸 주문 상세 정보를 커스터마이즈할 수 있습니다. 예를 들어, 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층 구독 모델을 만들 수 있습니다. 골드 구독에서는 모든 신호를 받습니다. id, 심볼, 또는 코멘트로 주문을 필터링할 수 있습니다. 주문이 실행된 차트의 스크린샷이 포함됩니다 보낸 스크린샷에 닫힌 주문을 그려 추가 검증을 합니다
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
유틸리티
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
유틸리티
Smart Stop Scanner – 실제 시장 구조 기반의 멀티자산 스톱로스 분석 시스템 개요 Smart Stop Scanner는 여러 시장에서 스톱로스 구조를 전문적으로 모니터링하기 위해 설계된 강력한 도구입니다. 실제 시장 구조, 핵심 브레이크아웃, 가격 행동 로직을 기반으로 가장 의미 있는 스톱 영역을 자동으로 감지하며, 고해상도(DPI 지원)의 깔끔하고 일관된 패널에 모든 정보를 표시합니다. 포렉스(FOREX), 금, 지수, 금속, 암호화폐 등 다양한 자산군을 지원합니다. 스톱 레벨 계산 방식 이 시스템은 기존의 인디케이터 공식을 사용하지 않습니다. 대신 브레이크아웃, 더 높은 고점, 더 낮은 저점 과 같은 실제 시장 구조 이벤트를 분석합니다. 스톱 레벨은 이러한 구조적 지점에서 직접 생성되므로 시장의 실제 움직임과 자연스럽게 일치하며, 더 신뢰도 높은 스톱 시스템을 제공합니다. 주요 기능 • 고정밀 멀티자산 호환성 포렉스, 금속, 금, 지수, 암호화폐 등 다양한
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Smart Stop Manager – 전문 트레이더 수준의 자동 스톱로스 실행 개요 Smart Stop Manager는 Smart Stop 라인업의 실행 계층으로, 여러 개의 오픈 포지션을 보유한 트레이더를 위해 설계된 구조적이고 신뢰할 수 있으며 완전 자동화된 스톱로스 관리 시스템입니다. 모든 활성 거래를 지속적으로 모니터링하고, Smart Stop 시장 구조 로직을 사용해 최적의 스톱레벨을 계산하며, 명확하고 투명한 규칙에 따라 스톱을 자동으로 업데이트합니다. 단일 자산부터 전체 멀티심볼 포트폴리오까지, Smart Stop Manager는 모든 거래에 규율, 일관성, 그리고 완전한 리스크 가시성을 제공합니다. 감정적 판단을 제거하고, 수동 작업을 줄이며, 모든 스톱이 항상 시장 구조 기반의 논리적 진행을 따르도록 보장합니다. 하이라이트 시장 구조 기반 자동 스톱 배치 • 모든 오픈 포지션을 평가하여 Smart Stop 로직에 기반한 최적의 스톱로스를 자동 적용합니다. 포트폴
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
유틸리티
Copy Cat More Trade Copier MT5 (복사 고양이 MT5) 는 오늘날의 거래 과제를 위해 설계된 로컬 거래 복사기이자 완전한 위험 관리 및 실행 프레임워크입니다. 프롭펌 챌린지부터 개인 포트폴리오 관리까지, 견고한 실행, 자본 보호, 유연한 구성 및 고급 거래 처리의 조합으로 모든 상황에 적응합니다. 복사기는 마스터(송신자)와 슬레이브(수신자) 모드 모두에서 작동하며, 시장 주문과 예약 주문, 거래 수정, 부분 청산 및 헷지 청산 작업의 실시간 동기화를 제공합니다. 데모 및 실계좌, 거래 또는 투자자 로그인과 호환되며, EA, 터미널 또는 VPS가 재시작되어도 지속적인 거래 메모리 시스템을 통해 복구를 보장합니다. 고유 ID로 여러 마스터와 슬레이브를 동시에 관리할 수 있으며, 브로커 간 차이는 접두사/접미사 조정 또는 사용자 정의 심볼 매핑을 통해 자동으로 처리됩니다. 매뉴얼/설정  | Copy Cat More MT4 | 채널  특별 기능: 설정이 간편함 —
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
유틸리티
이 제품은 뉴스 시간 동안 모든 전문가 어드바이저 및 수동 차트를 필터링하여 수동 거래 설정이나 다른 전문가 어드바이저가 입력한 거래가 파괴될 수 있는 급격한 가격 상승으로부터 걱정하지 않아도 됩니다. 이 제품은 또한 뉴스 발표 전에 열린 포지션과 대기 주문을 처리할 수 있는 완전한 주문 관리 시스템이 함께 제공됩니다.   The News Filter  를 구매하면 더 이상 내장 뉴스 필터에 의존할 필요가 없으며 이제부터 모든 전문가 어드바이저를 여기서 필터링할 수 있습니다. 뉴스 선택 뉴스 소스는 Forex Factory의 경제 캘린더에서 얻어집니다. USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD 및 CNY와 같은 어떤 통화 기준으로 선택할 수 있습니다. Non-Farm (NFP), FOMC, CPI 등과 같은 키워드 식별을 기준으로 선택할 수도 있습니다. 저, 중, 고 영향을 가지는 뉴스를 필터링할 수 있도록 선택할 수 있습니다. 차트와 관련된 뉴스만 선
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
유틸리티
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
유틸리티
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
유틸리티
DashPlus 는 MetaTrader 5 플랫폼에서 거래 효율성과 효과를 향상시키기 위해 설계된 고급 거래 관리 도구입니다. 리스크 계산, 주문 관리, 고급 그리드 시스템, 차트 기반 도구 및 성과 분석 등 포괄적인 기능을 제공합니다. 주요 기능 1. 리커버리 그리드 불리한 시장 상황에서 거래를 관리하기 위한 평균화 및 유연한 그리드 시스템을 구현합니다. 거래 회복을 최적화할 수 있도록 전략적인 진입 및 종료 포인트를 제공합니다. 2. 스택 그리드 강한 시장 움직임 동안 포지션을 추가하여 유리한 거래에서 잠재적 수익을 극대화하도록 설계되었습니다. 유리한 시장 트렌드에서 승률을 높이며 거래를 확장할 수 있도록 합니다. 3. 손익(P&L) 라인 차트에서 잠재적인 수익 및 손실 시나리오를 시각적으로 표현합니다. 설정을 조정하고 P&L 라인을 드래그하여 실행 전에 다양한 거래 결과를 평가할 수 있습니다. 4. 바스켓 모드 동일한 심볼에 여러 포지션을 단일 집계 포지션으로 결합하여 관리합니
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
유틸리티
EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션 개요 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요. EASY Insight AIO 는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다. 창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다. 왜 EASY Insight AIO인가요? 진정한 올인원 • 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
유틸리티
MetaTrader 5용 Crypto Ticks – 실시간 암호화폐 틱 데이터 및 오더북 통합 개요 Crypto Ticks는 주요 암호화폐 거래소의 실시간 틱 데이터와 오더북 깊이를 MetaTrader 5에 직접 스트리밍합니다. 스캘핑, 알고리즘 트레이딩, 전략 테스트를 위한 정밀 데이터를 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 지원 거래소 Binance: 스팟 (차트창에 오더북 표시) 및 선물 (다중 종목 오더북 지원) KuCoin: 스팟 및 선물 (차트 오더북 지원) Bybit: 선물 및 역방향 선물 XT.com: 스팟 및 선물 주요 기능 WebSocket을 통한 실시간 틱 스트리밍 Binance 스트림 지원: @trade, @ticker, @bookTicker, @aggTrade API를 통한 완전한 OHLCV 히스토리 업데이트 오더북 시각화 (최고 매수/매도 + 레벨) 자동 재연결로 안정성 유지 정확한 캔들 차트를 위한 예약 데이터 교체 MT5 재시작 시 자동 히스토리 업데
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
유틸리티
Telegram에서 MT5로:   최고의 신호 복사 솔루션 DLL 없이도 Telegram 채널과 채팅에서 MetaTrader 5 플랫폼으로 거래 신호를 직접 복사하는 최신 도구인 Telegram to MT5를 사용하여 거래를 간소화하세요. 이 강력한 솔루션은 정밀한 신호 실행, 광범위한 사용자 정의 옵션을 제공하고 시간을 절약하며 효율성을 높여줍니다. [ Instructions and DEMO ] 주요 특징 직접 Telegram API 통합 전화번호와 보안 코드를 통해 인증하세요. 사용자 친화적인 EXE 브리지를 통해 채팅 ID를 쉽게 관리하세요. 여러 채널/채팅을 추가, 삭제, 새로 고침하여 동시에 신호를 복사합니다. 고급 필터를 사용한 신호 파싱 예외 단어(예: "보고서", "결과")가 포함된 원치 않는 신호를 건너뜁니다. 유연한 SL 및 TP 형식을 지원합니다: 가격, 핍 또는 포인트. 가격 대신 포인트를 지정하는 신호에 대한 진입 포인트를 자동으로 계산합니다. 주문 맞춤화 및
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
유틸리티
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
유틸리티
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
유틸리티
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
News Filter EA
Rashed Samir
유틸리티
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
유틸리티
Custom Alerts: 여러 시장을 동시에 모니터링하고 중요한 기회를 놓치지 마세요 개요 Custom Alerts 는 여러 종목에 걸쳐 잠재적 트레이딩 기회를 한눈에 파악하고자 하는 트레이더를 위한 동적인 솔루션입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power와 같은 Stein Investments의 주요 도구들과 통합되어, 여러 차트를 오가거나 기회를 놓치는 일 없이 중요한 시장 변화를 자동으로 알림으로 제공합니다. 이제 브로커가 제공하는 모든 자산군을 지원하며, 기호를 입력할 필요 없이 자산 유형만 선택하면 설정이 완료됩니다. 1. Custom Alerts가 트레이더에게 매우 유용한 이유 올인원 시장 모니터링 • Custom Alerts 는 외환, 금속, 암호화폐, 지수, 주식(브로커가 지원하는 경우)까지 다양한 자산군의 신호를 수집하고 통합합니다. • 여러 차트를 전환할 필요 없이 하나의 창에서 명확한 알림을 받아보
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
유틸리티
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
Kaijun Wang
5 (4)
유틸리티
복사기->편리하고 빠른 인터페이스 상호작용으로 사용자가 바로 사용 가능       ->>>> Windows 컴퓨터 또는 VPS Windows에서 사용하는 것이 좋습니다. 특징: 다양하고 개인화된 복사 거래 설정: 1. 다양한 신호 소스에 대해 다양한 로트 모드를 설정할 수 있습니다. 2. 다양한 신호 소스를 포워드 및 리버스 복사 거래에 대해 설정할 수 있습니다. 3. 신호는 주석으로 설정할 수 있습니다. 4. 계약 로트에 따라 로트를 교정할지 여부 다양하고 개인화된 복사 주문 설정 2: 1. 다양한 품종에 대해 다양한 로트 모드를 설정할 수 있습니다. 2. 정방향 및 역방향 복사 주문에 대해 다양한 품종을 설정할 수 있습니다. 3. 주석으로 신호를 설정할 수 있습니다. 4. 계약 로트에 따라 로트를 교정할지 여부 댓글 필터링, MAGIC 필터링, 시그널 로트 필터링, 로컬 제품 필터링 근무시간 설정 역동기화 SLAVE 닫힘 주문 바인딩 기능: 모든 주문은 설정된 신호 소스 주문
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
유틸리티
MT5 to Discord Signal Provider 는 Discord로 직접 거래 신호를 보내는 데에 설계된 사용자 친화적이고 완전히 맞춤화할 수 있는 유틸리티입니다. 이 도구는 귀하의 거래 계좌를 효율적인 신호 제공자로 변환합니다. 귀하의 스타일에 맞게 메시지 형식을 사용자 정의하세요! 사용 편의성을 위해 사전에 디자인된 템플릿을 선택하고 포함하거나 제외할 메시지 요소를 선택할 수 있습니다. [ 데모 ] [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ Telegram 버전 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 간편한 설정을 위해 저희의 상세한 사용자 가이드 를 따르세요. Discord API에 대한 사전 지식이 필요 없습니다; 필요한 모든 도구를 제공합니다. 주요 기능 구독자 업데이트를 위한 주문 세부 정보를 사용자 정의합니다. 각 계층이 다른 수준의 신호 접근을 제공하는 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층적 구독 모델을 구현합니다. 주문이 실행된 차트의 스크린샷을 첨
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
유틸리티
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
유틸리티
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
유틸리티
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
유틸리티
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
EchoTrade Telegram to MT5 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (1)
유틸리티
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 5! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatibi
제작자의 제품 더 보기
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
유틸리티
혁신적인 X2 Copy MT4로 즉각적인 트레이드 복사를 발견하세요. 단 10초의 설정만으로 단일 Windows 컴퓨터 또는 VPS에서 MetaTrader 터미널 간에 전례 없는 속도(0.1초 미만)로 트레이드를 동기화하는 강력한 도구를 얻을 수 있습니다. 여러 계정을 관리하든, 신호를 따르든, 전략을 확장하든, X2 Copy MT4는 비교할 수 없는 정밀도와 제어로 여러분의 워크플로우에 적응합니다. 기다림을 멈추세요 — 시장을 선도하는 속도와 신뢰성으로 복사를 시작하세요. 지금 체험판 을 다운로드하세요. *중요: MT5 터미널 작업에는 별도의 X2 Copy MT5 버전이 필요합니다 X2 Copy MT4/5 설정 및 기능 설명 | X2 Copy 체험판 설치 방법 주요 기능 고속 복사 — 0.1초 미만의 트레이드 전송 모든 복사 유형에 대한 범용 지원: MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5 직관적인 인터페이스로 10초 만에 즉시 설정 연중무휴 안정적 작동 —
필터:
bunang
27
bunang 2025.12.10 07:51 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

samlod
61
samlod 2025.11.13 06:51 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

리뷰 답변