X2 Copy MT5

혁신적인 X2 Copy MT5로 즉각적인 트레이드 복사를 발견하세요. 단 10초의 설정만으로 단일 Windows 컴퓨터 또는 VPS에서 MetaTrader 터미널 간에 전례 없는 속도(0.1초 미만)로 트레이드를 동기화하는 강력한 도구를 얻을 수 있습니다.

여러 계정을 관리하든, 신호를 따르든, 전략을 확장하든, X2 Copy MT5는 비교할 수 없는 정밀도와 제어로 여러분의 워크플로우에 적응합니다. 기다림을 멈추세요 — 시장을 선도하는 속도와 신뢰성으로 복사를 시작하세요. 지금 체험판을 다운로드하세요.

*중요: MT4 터미널 작업에는 별도의 X2 Copy MT4 버전이 필요합니다

주요 기능

고속 복사 — 0.1초 미만의 트레이드 전송

모든 복사 유형에 대한 범용 지원: MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5

직관적인 인터페이스로 10초 만에 즉시 설정

연중무휴 안정적 작동 — Windows PC 및 Windows VPS와 완벽한 호환성

모든 계정 유형 간 유연한 복사: 실전 > 실전, 실전 > 데모, 데모 > 실전, 데모 > 데모 (모든 브로커)

다중 채널 복사 — 하나 이상의 발신자 계정에서 하나 이상의 수신자 계정으로 복사 가능

안전한 복사 (read-only) — MASTER 계정 보안을 손상시키지 않고 투자자 비밀번호로 작업

사용자 정의 가능한 로트 크기 및 고급 위험 관리

최소/최대 제약 조건을 통한 유연한 로트 크기 관리

모든 유형의 트레이드 소스 복사 — 전문가 어드바이저, 지표, 신호 및 수동 트레이드 (볼륨 증가 기능 포함)

자체 공간에서 작동 — 수동 트레이딩이나 다른 전문가에게 방해되지 않음

연결 손실 또는 터미널 재시작 시 재설정되지 않는 안정적인 설정

최소 시스템 부하로 높은 복사 정확도

ID (Magic Number) 및 코멘트 텍스트별 상세 트레이드 필터링 — 특정 전문가의 트레이드만 복사하거나 테스트 트레이드 제외 가능

고급 트레이드 수량 제한 — 각 심볼 또는 전체 계정에 대해 "첫 N개 트레이드 건너뛰기" 및 "동시에 N개 이상의 트레이드 금지" 규칙 구성

필터링을 위한 유연한 객체 선택 — 제한을 시장 거래, 보류 중인 주문 또는 모든 트레이드 유형에 개별적으로 적용

모든 트레이드 유형 복사: 롱/숏, 기존/신규, 시장 및 보류 주문

MASTER 계정의 부분 청산은 볼륨 재계산과 함께 SLAVE 계정에서 부분 청산으로 복사됩니다

종료된 트레이드 재개 — 수동, 전문가 또는 SL/TP를 통해 종료된 경우

역방향 복사 및 진입점 미세 조정을 위한 실행 가격 조정

유연한 테이크 프로핏 및 스탑 로스 처리 — 절대 복사, 상대 복사 또는 레벨 무시

테이크 프로핏 및 스탑 로스 관리를 위한 확장 옵션

내장된 계정 보호 및 위험 관리 시스템

계정 간 유연한 심볼 매핑 — 브로커 간 다른 이름을 가진 상품 작업을 위한 자동 매칭 및 수동 구성

자동 심볼 특징 감지 — 올바른 심볼 매핑을 위한 접두사/접미사의 자동 식별 및 고려

자동 특수 심볼 매칭

100% 자동 전문가 어드바이저로서 완전 자동 작동





트레이딩 효율성을 변화시킬 준비가 되셨나요? X2 Copy MT5는 전문 트레이더들이 신뢰하는 속도, 제어 및 신뢰성을 제공합니다. 체험판은 원활한 다중 계정 관리로 가는 첫 걸음입니다.

구매에 만족하신다면 긍정적인 리뷰를 남겨주시면 대단히 감사하겠습니다. 만약 만족스럽지 않으시다면 해결책을 찾기 위해 저에게 연락해 주세요.

사이트 개인 메시지를 통한 지원





