X2 Copy MT5

探索革命性的X2 Copy MT5，体验即时交易复制。仅需10秒设置，您将获得一个强大的工具，以前所未有的速度（低于0.1秒）在单台Windows计算机或VPS上的MetaTrader终端之间同步交易。

无论您是在管理多个账户、跟随信号还是扩展策略，X2 Copy MT5都能以无与伦比的精确度和控制力适应您的工作流程。停止等待 — 以市场领先的速度和可靠性开始复制。立即下载试用版。

*重要提示：使用MT4终端需要单独的X2 Copy MT4版本

功能特点

高速复制 — 交易传输时间少于0.1秒

支持所有复制类型的通用支持：MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5

直观界面，10秒内即时设置

7/24 稳定运行 — 与Windows PC和Windows VPS完全兼容

灵活的账户间复制：真实 > 真实，真实 > 模拟，模拟 > 真实，模拟 > 模拟，适用于所有经纪商

多通道复制 — 能够从一个或多个发送方账户复制到一个或多个接收方账户

安全复制 (read-only) — 使用投资者密码工作，不危及MASTER账户安全

可自定义手数大小和高级风险管理

灵活的手数大小管理，具有最小/最大限制

复制所有类型的交易源 — 专家顾问、指标、信号和手动交易，具有手数倍增能力

在自己的空间中运行 — 不干扰您的手动交易或其他专家

连接丢失或终端重启时不会重置的稳定设置

高复制精度，系统负载最小

按ID (Magic Number) 和评论文本进行详细交易过滤 — 允许仅复制特定专家的交易或排除测试交易

高级交易数量限制 — 为每个品种或整个账户配置“跳过前N笔交易”和“同时不超过N笔交易”规则

灵活的对象选择过滤 — 将限制分别应用于市场交易、挂单或所有交易类型

复制所有交易类型：多头/空头、旧/新、市价单和挂单

MASTER账户上的部分平仓将在SLAVE账户上复制为部分平仓，并重新计算手数

重新打开已关闭的交易 — 当手动关闭、由专家关闭或通过止损/止盈关闭时

反向复制和执行价格调整，以微调入场点

灵活的止盈和止损处理 — 绝对复制、相对复制或忽略水平

扩展的止盈和止损管理选项

内置账户保护和风险管理系统

账户之间的灵活品种映射 — 自动匹配和手动配置，用于处理不同经纪商间名称不同的工具

自动品种特征检测 — 自动识别并考虑前缀/后缀以进行正确的品种映射

自动特殊品种匹配

作为100%自动化的专家顾问完全自动化运行





准备好转变您的交易效率了吗？X2 Copy MT5为您提供专业交易者信赖的速度、控制和可靠性。试用版是您迈向无缝多账户管理的第一步。

通过网站上的私信提供支持





#tags forex local terminal copier account trade duplicator multiplier repeater copier mt4 mt5 account copier instant lot size increase multiply copy trades copy trade copier fast copy transaction repeater kopir forex copy trading software