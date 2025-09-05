X2 Copy MT5

探索革命性的X2 Copy MT5，体验即时交易复制。仅需10秒设置，您将获得一个强大的工具，以前所未有的速度（低于0.1秒）在单台Windows计算机或VPS上的MetaTrader终端之间同步交易。

无论您是在管理多个账户、跟随信号还是扩展策略，X2 Copy MT5都能以无与伦比的精确度和控制力适应您的工作流程。停止等待 — 以市场领先的速度和可靠性开始复制。立即下载试用版

*重要提示：使用MT4终端需要单独的X2 Copy MT4版本

X2 Copy MT4/5 设置和功能说明 | 如何安装 X2 Copy 试用版

功能特点

  • 高速复制 — 交易传输时间少于0.1秒
  • 支持所有复制类型的通用支持：MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5
  • 直观界面，10秒内即时设置
  • 7/24 稳定运行 — 与Windows PC和Windows VPS完全兼容
  • 灵活的账户间复制：真实 > 真实，真实 > 模拟，模拟 > 真实，模拟 > 模拟，适用于所有经纪商
  • 多通道复制 — 能够从一个或多个发送方账户复制到一个或多个接收方账户
  • 安全复制 (read-only) — 使用投资者密码工作，不危及MASTER账户安全
  • 可自定义手数大小和高级风险管理
  • 灵活的手数大小管理，具有最小/最大限制
  • 复制所有类型的交易源 — 专家顾问、指标、信号和手动交易，具有手数倍增能力
  • 在自己的空间中运行 — 不干扰您的手动交易或其他专家
  • 连接丢失或终端重启时不会重置的稳定设置
  • 高复制精度，系统负载最小
  • 按ID (Magic Number) 和评论文本进行详细交易过滤 — 允许仅复制特定专家的交易或排除测试交易
  • 高级交易数量限制 — 为每个品种或整个账户配置“跳过前N笔交易”和“同时不超过N笔交易”规则
  • 灵活的对象选择过滤 — 将限制分别应用于市场交易、挂单或所有交易类型
  • 复制所有交易类型：多头/空头、旧/新、市价单和挂单
  • MASTER账户上的部分平仓将在SLAVE账户上复制为部分平仓，并重新计算手数
  • 重新打开已关闭的交易 — 当手动关闭、由专家关闭或通过止损/止盈关闭时
  • 反向复制和执行价格调整，以微调入场点
  • 灵活的止盈和止损处理 — 绝对复制、相对复制或忽略水平
  • 扩展的止盈和止损管理选项
  • 内置账户保护和风险管理系统
  • 账户之间的灵活品种映射 — 自动匹配和手动配置，用于处理不同经纪商间名称不同的工具
  • 自动品种特征检测 — 自动识别并考虑前缀/后缀以进行正确的品种映射
  • 自动特殊品种匹配
  • 作为100%自动化的专家顾问完全自动化运行


准备好转变您的交易效率了吗？X2 Copy MT5为您提供专业交易者信赖的速度、控制和可靠性。试用版是您迈向无缝多账户管理的第一步。

如果您对购买感到满意，我将非常感激您的积极评价。如果不满意，请联系我以寻求解决方案。

通过网站上的私信提供支持


#tags forex local terminal copier account trade duplicator multiplier repeater copier mt4 mt5 account copier instant lot size increase multiply copy trades copy trade copier fast copy transaction repeater kopir forex copy trading software

推荐产品
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
实用工具
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
实用工具
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
EasyTradePad for MT5
Sergey Batudayev
5 (5)
实用工具
EasyTradePad – MetaTrader 5 交易面板 EasyTradePad 是一款用于手动和半自动交易的工具。该面板可帮助您快速管理订单和持仓，并可一键计算风险管理参数。 面板功能： 按预设的风险比例（% 或账户货币）开仓和平仓 设置止损（SL）和止盈（TP）：以点数、百分比或金额表示 自动计算风险回报比（Risk-to-Reward Ratio） 将止损移动至无损位置（保本） 部分平仓 移动止损（Trailing Stop）：按点数或K线影线 加仓与均价操作 修改已开仓订单的参数 额外功能： 金字塔加仓 随着价格朝向预设止盈方向运行，分批加仓。每次新加仓可设置减少风险。加仓次数可灵活设置。 均价操作 在图表上手动选择加仓位置，最终按平均价格平仓。 无损转移 当价格达到设定的利润距离后，止损自动移动到开仓价。考虑点差和掉期。 移动止损 支持两种模式： 按点数（可设置启动点数、距离和步长） 按K线影线（可选时间周期） 核心设计理念： 简单易懂的下单方式 高效直观的操作界面 实盘交易中的稳定性与可靠性 您可通过产品页面提供的 演示版本 体验全部功能。 更多信息和支持
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
实用工具
TP & SL Calculator Indicator for MT5 The Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator is an effective risk and capital management tool designed for MetaTrader 5. It helps traders easily determine and set take profit (TP) and stop loss (SL) levels directly on the chart. This indicator improves trading efficiency through its dedicated control panel, which includes: Creating and managing TP and SL levels for both Buy and Sell positions Calculating trade volume in lots Displaying the Risk-to-Reward
FREE
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
实用工具
核心功能 智能交易管理 一键开仓平仓操作，支持自定义手数设置. 多种平仓模式：全部平仓、按方向平仓、按盈亏状态平仓. 专业风险控制控制风险 实时监控点差，避免高成本交易环境.可视化控制面板。 直观的图形界面所有功能一键操作. 实时显示仓位信息、盈亏状况、点差状态. 支持面板最小化、锁定功能，防止误操作 . 产品优势 高效便捷无需复杂设置,开箱即用 图形化操作,告别繁琐代码.实时数据更新，决策更及时. ️安全可靠点差监控，避免恶劣市场条件交易. 专业实用支持多种订单类型管理,灵活的手数配置 详细的仓位信息展示. 适用场景 手动交易者：提供专业的方便控制工具 效率追求者：一键式操作，提升交易效率.       如果你用的方便的话，记得分享给你的朋友！
FREE
Equity monitor
Vasiliy Pritchin
实用工具
Equity monitor This is a simple means change informer. I wrote it for myself, maybe someone will need it... 1. Displays the change in funds for the day. Every day, when the terminal is first launched, it remembers the current funds and monitors changes throughout the day. 2. The first day of the month, well remembers the money and, within months, to monitor changes. 3. Well, it displays the profit of the open position. To work, you need to create 4 global variables: gvarEqityDay , gvarEq
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
专家
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
实用工具
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 (MT5) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution with a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation and smart position management. Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys for fast ex
MT5Eezeorder 2
Tawanda Tinarwo
3 (1)
实用工具
Open and close Multiple Trades on MT5 in 1 click at one price. Enter the Lot size Specify the number of trades you want to open Choose whether you want TP SL or Trailing Stop Once you are done, click Buy or Sell Create trailing stop for multiple trades  PLEASE NOTE: This is not a script, save it in the experts folder What to Always Note Check the minimum stop levels for the symbol you want to trade  Cross-Check your parameters  1. Make sure Auto trading is on 2. Make sure the SL and TP are great
Boleta Easy Trade Mt5
Silvio Garcia Wohl
实用工具
When executing an order, whether through the Metatrader ticket on a computer or the Metatrader app on a mobile device, either manual or pending, Easy Trade will automatically set the take profit and stop loss levels, as well as a limit order with its respective take profit and stop loss levels. It follows the trading strategy for market open (US30, US100, US500), but it can be applied to any market asset.
Auto Breakeven MT5
Volodymyr Hrybachov
实用工具
用於自動設置盈虧平衡水平的實用程序，在經過給定距離時將交易轉移到盈虧平衡點。讓您將風險降至最低。由專業交易者為交易者創建。該實用程序適用於交易者手動或使用顧問打開的任何市場訂單。可以通過幻數過濾交易。該實用程序可以同時處理任意數量的訂單。 MT4 版本 https://www.mql5.com/en/market/product/57076 公用事業可以做什麼： 從 1 點設置虛擬盈虧平衡水平 設定盈虧平衡的實際水平 分別處理每個訂單（為每個訂單分別設置盈虧平衡水平） 處理一籃子單向訂單（盈虧平衡水平設置為所有訂單通用，分別買入和賣出） 處理一籃子雙向訂單（盈虧平衡水平為所有訂單設置通用，一起買入和賣出） 對於測試和工作，您可以使用圖表上的按鈕。 選項： BREAKEVEN_STOP - 將訂單移動到盈虧平衡點的點數； BREAKEVEN_STEP - 訂單關閉時的利潤點數； BASKET - 一籃子訂單或每個訂單單獨； MULTIDIRECTIONAL - 雙向或單向訂單； 虛擬 - 真實或虛擬的止損和止盈； MAGIC_NUMBER - 訂單的幻數，如果 = -1，則它
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
4.93 (14)
实用工具
风险交易面板是为手动交易而设计的. 这是发送订单的另一种方式。 面板的第一个特点是使用控制线方便地下订单。 第二个特征是在存在止损线的情况下计算给定风险的交易量。 使用热键设置控制行: 获利-默认情况下T键; 价格-默认情况下p键; 止损-默认情况下，S键; 您可以在交易面板的设置中自行配置密钥。 运算算法: 1）-我们把水平在所需的地方（这是没有必要把所有的水平）; 2）-指定风险（可选）; 3)-点击绿色发送订单按钮; 4）-我们正在等待下订单，或者会出现带有错误消息的警报; 5)-如果我们想关闭当前符号的所有订单，通过魔术链接到专家顾问，然后点击关闭订单按钮。 您不应该多次按下发送订单按钮。 一次就够了。 下单后，按钮将呈现"未按下"状态。 要发送带有风险计算的订单，需要设置止损线并在交易面板的"风险"字段中设置风险。 否则，订单将以当前交易工具的最低手数放置。 风险是从账户余额计算出来的. 由于经纪商对保证金交易细节的限制，不可能承担100%的风险。 在"风险"字段中允许小数（例如，您可以以余额的0.5％的风险进行交易）。 如果指定的风险低于允许
FREE
Inverted Chart EA
Samuele Borella
实用工具
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
One Click Trader Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
实用工具
One-Click Trader Utility for MT5 Professional Trading at Your Fingertips One-Click Trader Utility is a premium MT5 tool designed for active traders who need lightning-fast execution and real-time performance metrics. For just $30, transform your trading experience with institutional-grade technology previously available only to professional traders. Key Features Ultra-Fast Execution - Open and close positions with a single click, critical for scalpers and news traders Real-Time Market Metrics -
Codez Hotkeys
Mzwandile Derrick Mkhonza
实用工具
The best way to place and close trades using your keyboard. Perfect for Scalpers, sniper entries. The default keys are as follows: 8= Buy (Lots set by user) 5= Sell  (Lots set by user) 9= Closes All Buy Positions 6= Closes All Sell Positions 2= Opens a Sell and a Buy position instantly. 0= CLOSES All Positions //These are the default keys, can be changed upon request.
KAB CommandPanel V33
Wang Ze Di
实用工具
专业的 MT5 模块化交易面板。集成了自动风控计算、分批止盈(PTP)、移动止损及独创的“订单焦点管理”功能。支持中英阿日四国语言。 让手动交易像量化一样精准。 KAB 操盘指挥中心 (V33) 专为日内交易者设计，彻底告别繁琐的手动计算和默认下单面板的局限性。 核心亮点： 可视化下单 (Ghost Lines):   下单前在图表上直接拖拽“幽灵线”设定入场、止损和止盈，所见即所得。 智能风控:   输入您愿意承担的金额风险（例如 $50），面板自动计算合适的手数，防止重仓。 独创“焦点管理 (Focus Mode)”:   多数面板只能全平或全改，我们允许您锁定一张特定的订单，对其进行独立的反手、部分平仓或保本操作。 分批止盈 (PTP):   设置多级隐形止盈位，价格触碰自动平仓部分手数，落袋为安。 界面模块化:   下单、风控、工具箱均为独立悬浮窗，可随意拖动或关闭，不遮挡K线。 多语言适配:   完美支持中文、英语、阿拉伯语（修正字体显示）和日语。 智能风控计算 (Smart Risk Calculation) – 在考虑止损距离的情况下，自动计算新订单的成交量（手数）。它允
Mirror Signals EA
Isaac Derban
实用工具
Overview Mirror Signals EA is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends real-time Telegram notifications for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for signal providers , trade-copier operators , auditors , educators , and professional trading services that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing stop activations, pending order modifications
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
实用工具
Trade Mate is the trading tool for manual traders who want to take their trading to the next level. Packed with advanced features like automatic trailing stop loss, lot size calculation, pending orders, partial close, open trade management, and daily drawdown protection(makes it easier to stick to your daily equity risk).  Trade Mate offers everything you need to trade with precision and confidence. Don't settle for less - try Trade Mate today and see the difference for yourself! Check it on You
Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT5
Mehnoosh Karimi
实用工具
Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor MetaTrader 5 The Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor is an advanced algorithmic trading system developed based on spike detection , Breaker Block structures , Fair Value Gaps (FVG) , and the Unicorn trading methodology . By integrating precise price action analysis with Poursamadi’s proprietary trading rules , this Expert Advisor identifies low-risk, high-probability entry and exit points , delivering structured and rule-based trading decisions directl
Multi Risk Management
Doan Van Hai
实用工具
Risk Management Tool - Multi symbols: any symbol you want to manage - Manage manual orders / orders by EA - Limit spread - Open order by timeframe: 1m, 5m, 15m, 30m... - Auto set SL/TP by point range - Close orders by symbol - DCA / Martin option - Limit lot for DCA - Martin feature - Close all order when reach drawdown limit - Can set trading time: open hour - close hour - disable on Friday/Monday
Global Risk Manager Auto Stop Loss With Trailer
Jason Smith
实用工具
Global Risk Manager Auto Stop Loss  Automate Your Risk Management This utility works seamlessly with any symbol, by intelligently setting your initial Stop Loss and Take Profit the instant a new position is opened. Perfect for traders who enter manually or via an EA  but want consistent, rules-based risk management applied automatically. Why You Need This Eliminates Human Error: Never forget to set a stop loss again. Ensures every trade is protected from the start. Enforces Discipline: Removes
BreakEven ProSync
Rosen Kanev Kanev
5 (1)
实用工具
For DEMO - please contact me and I will send you demo version to test the product. BreakEven ProSync – Advanced Trade Management Tool for MetaTrader 5 Overview The  BreakEven ProSync  is a powerful utility designed to enhance trade management in   MetaTrader 5 . It provides   one-click break-even functionality ,   hotkey trading ,   position synchronization , and   visual SL/TP tracking —all in a single, user-friendly tool. Perfect for manual traders who want   faster execution   and   better r
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
实用工具
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility is a powerful, intuitive tool designed for traders who want precise control over their risk management. This utility provides a sleek interface for setting, modifying, and managing your Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop levels with just a few clicks. Key Features: Dual Mode Operation: Set values in pips or absolute price with a simple toggle Independent
Mirror Signals Service
Isaac Derban
实用工具
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Trailing Stop Utility MT5
Nguyen Nghiem Duy
实用工具
Trailing Stop Utility MT5 for automatic closing of deals by trailing stop levels.  Allows you to take the maximum from the profit. Created by a professional trader for traders.   Utility   works with any market orders opened manually by a trader or using advisors. Can filter trades by magic number. The utility can work with any number of orders simultaneously. WHAT THE UTILITY CAN DO: Set virtual   trailing stop   levels from 1 pip Set real   trailing stop   levels W ork with each order separat
TradesOnChart MT5
Nina Yermolenko
实用工具
The utility displays in a convenient form the historical trades made on the account. You can filter trades by magic or comcent, display only profitable or losing trades, and only buy or sell trades. Using this utility, you can see trade entry and exit points, stop loss and take profit levels, trade profit, magic number and comment, order ticket and order size - you only need to run the utility on the chart of the currency pair you want information on get and customize the input parameters. MT4
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
实用工具
功能： 自动使用 default.tpl 模板在当前时间周期（TF）打开市场观察中所有品种的图表，同时关闭其他所有图表（当前活动图表除外）。无需手动操作，快速分析多个品种的理想工具！ 特点： 自动化： 一键打开数十个图表。 安全性： 关闭无关图表，保留当前活动图表。 灵活性： 使用自定义的 default.tpl 模板（提前配置好即可！）。 当前周期： 图表与脚本启动时的活动图表时间周期一致。 安装： 将 OpenAllSymbolsSafe.mq5 复制到 MetaTrader 5 终端的 MQL5/Scripts 文件夹。 重启终端或刷新脚本列表（右键“脚本”→ 刷新 ）。 ️ 注意： 确保 default.tpl 保存在 MQL5/Profiles/Template/ 文件夹中。 脚本会关闭所有非当前图表，请确认不会影响工作流程。 若当前时间周期不支持，图表将使用该品种的最近可用周期。
FREE
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
实用工具
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated   with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M4,M6,M12,H3,H8 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read
Multi Symbol Trailing
Vladimir Karputov
5 (1)
实用工具
“ 多交易品种尾随 ”实用程序为所有当前未平仓头寸移动止损（多交易品种尾随）。它主要用于协助手动交易。实用程序没有货币对名称或个人标识符（幻数）的限制 - 该实用程序绝对处理所有当前未平仓头寸。 “   Trailing Stop   ”和“   Trailing Step   ”参数的计量单位是点（1.00055 的价格与 1.00045 的价格之间的差值为 10 点）。 使用该实用程序的典型场景（观看视频）： 起初，市场上没有未平仓头寸。该实用程序附加到最活跃的图表（例如，“EURUSD”）。然后用户手动开仓（视频中的示例：在“GBPUSD”、“XAUUSD”、“NZDUSD”和“AUDCAD”上开仓）。一旦开仓，“ 多品种尾随 ”实用程序会立即设置止损。 注意 ：止损是从距离“ 经典追踪止损” 的头寸开盘价开始设置的！ 随着价格朝着有利的方向移动，实用程序会移动该位置的止损。 额外： * 现在在策略测试器中（仅在策略测试器中），以最小手数开立“买入”仓位。这允许用户测试该实用程序。 * 现在提供一种新的追踪类型：“盈亏平衡追踪”。如果仓位已达到盈利，则第一次将止损移至“盈亏平
Trade Performance Journal
Nana Yaw Osei
实用工具
Trade Performance Journal — Your Visual Trading Summary Tool Trade smarter by understanding your performance. This Expert Advisor (EA) provides an instant visual summary of your trading results directly on the chart. Whether you’re a scalper, swing trader, or long-term investor, this tool helps you stay on top of your performance metrics with ease. Key Features Flexible Time Analysis View your performance by Quarter, Month, or Half-Year. Easily switch between display modes to analyze your res
FREE
该产品的买家也购买
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
实用工具
交易面板是一个多功能的交易助手。该应用程序包含超过 50 个用于手动交易的交易功能，并允许您自动化大多数交易操作。 注意，该应用程序在策略测试器中不起作用。购买之前，您可以在模拟帐户上测试演示版本。演示版 这里 。 完整说明 这里 。 贸易。 让您一键执行交易操作： 通过自动风险计算打开挂单和仓位。 一键打开多个订单和仓位。 打开订单网格。 按组关闭挂单和持仓。 头寸反转（关闭买入并打开卖出或关闭卖出并打开买入）。 锁定头寸（开立额外头寸，以平衡买入和卖出头寸的交易量）。 一键部分平仓所有仓位。 为同一价格水平的所有头寸设置止盈和止损。 将所有头寸的止损设置为该头寸的盈亏平衡水平。 开单建仓时，您可以应用以下功能： 计算交易量的多个订单或仓位之间的分布（一键开仓多个订单或仓位时）。 图表上未来订单交易水平的可视化。 设置开仓时允许的最大点差大小。 止盈和止损之间的自动比率。 虚拟止损和止盈。 根据当前点差的大小自动增加止损和止盈的大小。 根据 ATR 指标的读数计算止盈和止损。 设置挂单的到期日期。 挂单设置为“追踪”（挂单自动跟随当前价格移动指定距离）。 管理通过移动终端（手机）开立
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 价格将在售出 20 份后上涨。剩余 $90 的副本: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
实用工具
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
实用工具
Smart Stop Scanner – 多品种结构化止损扫描系统 概述 Smart Stop Scanner 为交易者提供跨市场的专业止损结构监控。系统基于真实市场结构、关键突破点以及价格行为逻辑，自动识别最有意义的止损区域，并在统一的、高度清晰、DPI 自适应面板中展示所有信息。 适用于 Forex、黄金、指数、金属、加密货币等多种资产。 止损如何计算 本系统并未使用传统指标或任意公式，而是通过纯价格行为识别 突破、更高高点、更低低点 等结构事件。 止损位置基于这些结构节点生成，因此更加真实、自然，并与实际市场行为紧密吻合。 核心功能亮点 • 多品种精准兼容 完整支持外汇、黄金、指数、金属、加密资产及其他工具，自动处理不同的点值和小数位。 • 即时结构识别 实时检测新的、失效的和当前有效的止损结构，并提供方向、形成时间、距离等关键信息。 • SL %ADR – 自适应止损质量评估 每个止损都会与该品种历史的结构性止损事件进行统计对比。 自适应颜色区间清晰显示止损是 极紧、紧、适中、宽、非常宽 。 基于真实波动率，而非固定阈值。 • Dist % – 实时止损距离
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
实用工具
Copy Cat More Trade Copier MT5 (复制猫MT5) 是一个本地跟单软件，也是一个完整的风险管理和执行框架，专为当今的交易挑战而设计。从资金管理公司挑战到个人投资组合管理，它能适应各种情况，结合了稳健的执行、资本保护、灵活配置和高级交易处理功能。 该跟单软件可在主端（发送方）和从端（接收方）模式下工作，实时同步市价单和挂单、交易修改、部分平仓和对冲平仓操作。它兼容模拟和实盘账户、交易或投资者登录，并通过持久的交易记忆系统确保恢复功能，即使EA、终端或VPS重启也不例外。可以同时管理多个主端和从端，使用唯一ID，并通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理跨经纪商差异。 手册/设置  | Copy Cat More MT4 | 频道  特色功能： 易于设置——快至30秒（见视频）。 快速、稳定、准确——Turbo模式下低延迟复制（见截图）。 高安全性——不使用潜在危险的DLL或WebRequest。 持久交易记忆，避免孤立、丢失或不准确的交易。 可从手动或EA复制，支持所有账户类型。 品种自动前缀/后缀，快速设置；支持MT4和MT5之间复制。 非常灵活的多主端
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Smart Stop Manager – 专业级自动化止损管理系统 概述 Smart Stop Manager 是 Smart Stop 产品线的执行核心，为需要结构化、可靠且全自动止损管理的交易者而设计。它持续监控所有持仓，根据 Smart Stop 市场结构逻辑计算最佳止损位置，并按照清晰透明的规则自动更新止损。 无论是管理单一品种还是多品种组合，Smart Stop Manager 都能为每笔交易提供纪律性、一致性和全面的风险可视化。它减少情绪化判断，降低手动操作负担，并确保止损始终基于真实的市场结构进行调整。 功能亮点 基于市场结构的自动止损计算 • 自动评估所有持仓，并根据 Smart Stop 逻辑应用最佳止损水平。 一站式组合管理面板 • 显示交易品种、方向、Magic Number、手数、开仓价、当前价、推荐止损、点差距离、浮动盈亏、风险敞口及实时状态标签。 DPI 自适应专业界面 • 在高分辨率屏幕上呈现清晰锐利的显示效果，布局会动态适配窗口。 清晰的状态标签 • 每笔交易都会标注当前状态，让交易者即时了解风险状况。 高级特殊情况识别 • 智能识别逆趋势
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HYT utility
Sergey Batudayev
实用工具
HYT（Help Your Trading）是一款帮助您对亏损持仓进行加仓操作的工具，支持两种主要策略： 标准加仓（Martingale）； 对冲并顺势建仓。 该工具能够处理多个方向相反的订单，无论是买入还是卖出。 HYT 可自动计算下一笔订单的手数、挂单价格、加仓方向以及以设定的止盈水平平仓的逻辑。 此外，您还可以通过 Buy 和 Sell 按钮手动开仓，只需设置所需的止盈点位和初始手数。 使用方法非常简单：将工具拖入图表，设置止盈价格，点击 “Start Averaging” 按钮即可开始。 请确保初始订单手数不过大，并做好资金管理准备，因为在加仓过程中，工具会逐步增加持仓量。 HYT 同时具备自动交易功能。启用后，它将按照您设定的参数自动开平仓。 为什么选择 HYT 实用程序？ HYT 是一款专为应对亏损局面而设计的智能工具，它通过系统化策略帮助您更有效地管理订单。无论是通过加仓，还是通过对冲后顺势开单，HYT 都能自动计算下单方向、手数和价格，协助您理性出场。 该工具支持混合持仓（买单和卖单同时存在）、可通过 Buy/Sell 按钮快速开仓、可设置止盈目标，同时也支持完全自动的
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
实用工具
这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了   The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
实用工具
DashPlus 是一款先进的交易管理工具，旨在提升您在 MetaTrader 5 平台上的交易效率和效果。它提供一整套功能，包括风险计算、订单管理、先进的网格系统、基于图表的工具和绩效分析。 主要功能 1. 恢复网格 实施一个平均和灵活的网格系统，以在不利的市场条件下管理交易。 允许设置战略性进出点，以优化交易恢复。 2. 叠加网格 通过在强劲的市场波动中增加仓位，最大化有利交易的潜在回报。 帮助您通过扩展获利交易来利用趋势市场。 3. 盈亏线 在图表上直接提供潜在利润和损失场景的可视化表示。 调整设置并拖动盈亏线，以在执行之前评估各种交易结果。 4. 篮子模式 简化同一交易品种的多仓位管理，将它们合并为一个聚合仓位。 基于平均价格，便于监控和应用止损、止盈以及其他订单修改。 5. 图表上的新闻 将预定的经济新闻事件整合到您的交易图表中。 帮助您随时掌握可能影响市场波动的即将发生的事件，从而更好地规划交易。 6. 警报 设置基于时间或价格的警报，通知会显示在 MT5 中，或通过 MT5 应用发送到您的移动设备。 对监控关键价格水平或重要的交易时段非常有用。 7. 绩效统计 提供详细的
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
实用工具
Telegram 到 MT5： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 到 MT5 简化您的交易，这款现代化工具可直接从 Telegram 频道和聊天室复制交易信号到您的 MetaTrader 5 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案可确保精准的信号执行、丰富的自定义选项，节省时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 通过用户友好的 EXE 桥轻松管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含异常词（例如“报告”、“结果”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 自动计算指定点而不是价格的信号的切入点。 订单定制和灵活性 使用多种模式配置订单大小：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 设置滑点限制、挂单到期时间和重试参数，以实现无缝执行。 综合符号管理 排除特定符号或映射到特定经纪人的符号。 自定义信号和经纪商符号之间
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
实用工具
MT5 的 Expert Advisor 风险管理器是一个非常重要的程序，我认为对每个交易者来说都是必要的程序。 使用此 EA 交易，您将能够控制您交易账户中的风险。风险和利润控制可以以货币形式和百分比形式进行。 要让智能交易系统工作，只需将其附加到货币对图表并以存款货币或当前余额的百分比设置可接受的风险值。 PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 顾问功能 该风险经理将帮助您控制风险： - 交易 - 每天 - 一个星期 - 一个月 你也可以控制 1) 交易时允许的最大手数 2) 每天最大订单数 3) 每天最大利润 4) 设置 Equity 的获利了结 不仅如此，如果您在设置中指定自动设置，顾问还可以为您设置默认的止损和止盈。 顾问会在每个事件中附上警报，并向您解释删除订单的原因。比如你开了，你开了第6个订单，按照你的规则你每天只允许开5个订单，顾问会立即删除6个并说明原因。 例如，您开仓的手数比您最初向自己指示的手数大，顾问将删除订单并解释原因。例如，您每天赚取 5
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
实用工具
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
实用工具
Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具 Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。 它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。 无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。 ⸻ 为什么选择 Easy Trade？ 精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。 篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。 交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。 定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。 界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。 ⸻ 主要功能（版本 1.0） 魔术号与策略标签： 使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。 手数设置： 支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
实用工具
Auto Trade Copier 被设计成多的MT5账户/端子，绝对精度之间复制交易。 有了这个工具，你可以充当要么提供商（源）或接收（目的地） 。每一个交易行为将由提供商克隆到接收器，没有延迟。 以下是亮点功能：     在一个工具提供商或接收器之间转换角色。     一个供应商可以交易复制到多个接收者的账户。     绝对兼容MT5的顺序/位置管理规则，该规则允许与调整容积为每个符号只有一个位置。     自动识别和同步代理之间的符号后缀。     允许高达5特殊符号的设置（即： GOLD - > XAUUSD ，等等） 。     多lotsize设置选项。     允许过滤的订单类型将被复制。     关断端子或电源关闭后恢复以前的设置和状态。     实时控制面板。     使用方便，界面友好。 用法： - 安装工具提供的MT5终端，并选择角色“提供者” ，然后启用它。 - 安装工具接收的MT5终端，并选择角色的“接收器” ，输入提供商的帐号，然后启用它（你可以有很多接收者的帐户，只要你想） 。 设置和参数：      特殊符号设置（菜单） ： 配置高达5对特殊
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
实用工具
AI Trade Analyzer 是一款以指标格式实现的智能市场分析工具。该程序在图表上可视化信号，并帮助交易者根据技术指标和新闻背景评估市场情况。 主要功能： 1.技术分析： 支持流行指标：EMA（短/长）、一目均衡表、ADX、RSI、MACD、随机指标、ATR、布林带、枢轴点、斐波那契。 识别趋势、分歧和关键水平。 2. 有新闻背景的工作经历： 根据指定的参数（时间范围、日期）接收经济事件。 考虑到宏观经济数据可能对市场产生的影响。 3.自动化和可定制性： 通过计算潜在切入点、SL 和 TP 形成分析结论。 根据既定参数解释信息的能力来评估市场状况。 4.多语言支持： 结果可以以俄语、英语、德语和印尼语显示。 5.灵活的接口： 用户可以使用控制键（键盘上的箭头）更改分析块窗口的位置和大小，以根据他们的喜好调整显示。 重要的： 为了使指标正常工作，您需要在参数中输入外部 API 的访问密钥（例如，OpenAI API 和新闻服务）。 该产品未开通交易。这是一个辅助分析工具。 所有参数和界面均为全英文。 所有计算均在终端内部进行。该 API 通过 WebRequest 使用，并经用户
News Filter EA
Rashed Samir
实用工具
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
实用工具
Ultimate Trade Assistant MT5 — 多功能智能交易助手 集成超过 66 项专业功能的智能交易面板，帮助您更高效、更安全、更精确地进行交易。 这款多功能交易助手集成了 风险管理、自动下单、仓位控制、市场分析 等核心功能， 让交易者能够更轻松地管理订单、减少失误，并提升整体交易效率。无论是新手还是专业交易员， 都能通过它显著提升操作体验。 为什么选择这款交易助手 一键下单与智能管理，提高交易执行速度 自动 计算仓位大小与风险比例 ，精准控制资金 支持 智能订单系统： 网格、OCO、隐藏止盈止损、虚拟挂单 强大的 仓位管理功能： 部分平仓、保本、移动止损、自动平仓 内置 市场分析模块： 供需区、波动率、货币强弱、交易时段 支持多品种管理与详细 交易统计分析 重要事件 推送与 Telegram 通知 主要功能（66+） 风险管理模块： 自动计算最佳仓位 交易管理模块： 止盈止损、保本、11 种移动止损模式、部分平仓 智能订单系统： 网格策略、OCO、隐藏挂单、虚拟止损 市场分析工具： 供需区、波动率、货币强弱、会话时段显示 绩效与监控： 盈亏、回撤、胜率、资金管理、过
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
实用工具
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   是一款基于   Smart Money Concepts（SMC）   开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析   反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示   兴趣点（POI） 、 无重绘信号   以及   自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的   实时信号与提醒功能   可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备   指标功能   和   信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------  免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
实用工具
Layer Master：MT5 专业网格交易工具 50% DISCOUNT FOR LIMITED TIME ONLY - BE QUICK!!! 使用 Layer Master 改变您的网格交易 - 专为专业交易者设计的最直观、最强大的订单管理工具包。 MT4   Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/79133 精准掌握网格交易 Layer Master 彻底改变了您下达和管理网格交易的方式。借助我们的可视化界面，您可以： 立即部署数百个订单 轻松管理多个头寸 精准控制风险 实时监控性能 核心功能 高级订单管理 Layer Master 工具箱可帮助交易者一键部署多个订单。它可以让您绘制可视化区域图，以便精确下达网格订单。 Layer Master 支持所有订单类型（买入/卖出止损、买入/卖出限价），并通过提供实时价格水平和点差显示帮助您了解您的仓位 专业风险管理 我们通过可视化止损和获利管理、一键盈亏平衡功能、总风险计算、目标利润监控和批量仓位修改执行（更改止损、获利甚至部分退出）帮助交易管理风险。
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
实用工具
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5 加密货币图表集成工具 概述 Crypto Charting for MT5 通过 WebSocket 提供实时 OHLC 图表数据。支持多家交易所，并可在 MT5 中自动更新历史数据。 功能 实时 WebSocket 数据传输 自动历史数据同步 网络中断后的计划更新 兼容所有 MT5 时间周期 支持 OHLCV 数据格式 支持策略测试器 自动重新连接 支持的交易所 Binance, Bybit, OKX, KuCoin, MEXC, Gate.io, Bitget, XT.com 补充说明 如需获取 Tick 数据和深度数据，可查看名为 Crypto Ticks 的相关产品。 注意事项 不使用 DLL，适用于 VPS 环境。 Strategy Tester 不支持 WebRequest 功能。 如需试用版本，请通过 MQL5 私信联系作者。 Full Documentation & Setup Guide : Click Here
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
作者的更多信息
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
实用工具
探索革命性的X2 Copy MT4，体验即时交易复制。仅需10秒设置，您将获得一个强大的工具，以前所未有的速度（低于0.1秒）在单台Windows计算机或VPS上的MetaTrader终端之间同步交易。 无论您是在管理多个账户、跟随信号还是扩展策略，X2 Copy MT4都能以无与伦比的精确度和控制力适应您的工作流程。停止等待 — 以市场领先的速度和可靠性开始复制。立即下载 试用版 。 *重要提示：使用MT5终端需要单独的X2 Copy MT5版本 X2 Copy MT4/5 设置和功能说明 | 如何安装 X2 Copy 试用版 功能特点 高速复制 — 交易传输时间少于0.1秒 支持所有复制类型的通用支持：MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5 直观界面，10秒内即时设置 7/24 稳定运行 — 与Windows PC和Windows VPS完全兼容 灵活的账户间复制：真实 > 真实，真实 > 模拟，模拟 > 真实，模拟 > 模拟，适用于所有经纪商 多通道复制 — 能够从一个或多个发送方账户复制到一个或多个接收方账户 安全复制 (read-only) —
筛选:
bunang
27
bunang 2025.12.10 07:51 
 

用户没有留下任何评级信息

samlod
61
samlod 2025.11.13 06:51 
 

用户没有留下任何评级信息

回复评论