Descubra a Cópia Instantânea de Negociações com o revolucionário X2 Copy MT4. Com apenas 10 segundos de configuração, você terá uma ferramenta poderosa para sincronizar negociações entre terminais MetaTrader em um único computador Windows ou VPS com uma velocidade sem precedentes - menos de 0,1 segundos.

Se você está gerenciando múltiplas contas, seguindo sinais ou escalando sua estratégia, o X2 Copy MT4 se adapta ao seu fluxo de trabalho com precisão e controle incomparáveis. Pare de esperar — comece a copiar com a velocidade e confiabilidade líderes do mercado. Baixe a versão de teste agora.

*Importante: Trabalhar com o terminal MT5 requer uma versão separada do X2 Copy MT5

Características

Cópia de Alta Velocidade — transmissão de negociação em menos de 0,1 segundos

Suporte universal para todos os tipos de cópia: MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5

Configuração instantânea em 10 segundos com uma interface intuitiva

Operação Estável 24/7 — compatibilidade total com PCs Windows e VPS Windows

Cópia flexível entre qualquer tipo de conta: real > real, real > demo, demo > real, demo > demo em todas as corretoras

Cópia multicanal — capacidade de copiar de uma ou múltiplas contas emissoras para uma ou múltiplas contas receptoras

Cópia Segura (read-only) — trabalhe com senha de investidor sem comprometer a segurança da conta MASTER

Tamanhos de lote personalizáveis e gerenciamento de risco avançado

Gerenciamento flexível do tamanho do lote com restrições mínimas/máximas

Cópia de todos os tipos de fontes de negociação — Expert Advisors, indicadores, sinais e negociações manuais com capacidade de multiplicação de volume

Funciona em seu próprio espaço — sem interferir na sua negociação manual ou em outros experts

Configurações estáveis que não são redefinidas em caso de perda de conexão ou reinício do terminal

Alta precisão de cópia com carga mínima do sistema

Filtragem detalhada de negociações por ID (Magic Number) e texto do comentário — permite copiar negociações apenas de experts específicos ou excluir negociações de teste

Limites avançados de quantidade de negociações — configuração de regras "pular as primeiras N negociações" e "não mais que N negociações simultaneamente" para cada símbolo ou para toda a conta

Seleção flexível de objetos para filtragem — aplicação de restrições separadamente a negociações a mercado, ordens pendentes ou todos os tipos de negociação

Cópia de todos os tipos de negociação: compra/venda, antigas/novas, ordens a mercado e pendentes

O fechamento parcial na conta MASTER será copiado como fechamento parcial na conta SLAVE com recálculo do volume

Reabertura de negociações fechadas — quando fechadas manualmente, por experts ou via SL/TP

Cópia reversa e ajuste do preço de execução para ajuste fino dos pontos de entrada

Tratamento flexível de Take Profit e Stop Loss — cópia absoluta, relativa ou ignorando níveis

Opções estendidas para gerenciamento de Take Profit e Stop Loss

Proteção de conta integrada e sistema de gerenciamento de risco

Mapeamento flexível de símbolos entre contas — correspondência automática e configuração manual para trabalhar com instrumentos que possuem nomes diferentes entre corretoras

Detecção automática de características do símbolo — identificação automática e consideração de prefixos/sufixos para mapeamento correto de símbolos

Correspondência automática de símbolos especiais

Operação totalmente automatizada como um expert advisor 100% automático





Pronto para Transformar sua Eficiência de Negociação? O X2 Copy MT5 oferece a velocidade, o controle e a confiabilidade em que os traders profissionais confiam. A versão de teste é o seu primeiro passo para o gerenciamento perfeito de múltiplas contas.

Eu agradeceria muito uma avaliação positiva se você estiver satisfeito com sua compra. Por favor, entre em contato comigo para encontrar uma solução se não estiver.

Suporte em mensagens pessoais





#tags forex local terminal copier account trade duplicator multiplier repeater copier mt4 mt5 account copier instant lot size increase multiply copy trades copy trade copier fast copy transaction repeater kopir forex copy trading software