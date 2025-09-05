革新的な X2 Copy MT5 で瞬時のトレードコピーを発見しましょう。わずか10秒のセットアップで、単一のWindowsコンピューターまたはVPS上のMetaTrader端末間でのトレード同期を、前例のない速度（0.1秒未満）で行う強力なツールを手に入れられます。

複数の口座を管理していても、シグナルをフォローしていても、戦略を拡大していても、X2 Copy MT5 は比類のない精度とコントロールであなたのワークフローに適応します。待つのはやめてください — 市場をリードする速度と信頼性でコピーを開始しましょう。今すぐトライアル版をダウンロードしてください。

*重要：MT4端末での作業には、別途 X2 Copy MT4 バージョンが必要です

特徴

高速コピー — 0.1秒未満でのトレード転送

すべてのコピータイプのユニバーサルサポート：MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5

直感的なインターフェースで10秒で即時セットアップ

24時間年中無休の安定動作 — Windows PCおよびWindows VPSとの完全な互換性

あらゆる口座タイプ間での柔軟なコピー：実践 > 実践、実践 > デモ、デモ > 実践、デモ > デモ（すべてのブローカー対応）

マルチチャンネルコピー — 1つまたは複数の送信口座から1つまたは複数の受信口座へのコピーが可能

安全なコピー (read-only) — MASTER口座のセキュリティを損なうことなく、投資家パスワードで動作

カスタマイズ可能なロットサイズと高度なリスク管理

最小/最大制約のある柔軟なロットサイズ管理

すべてのタイプのトレードソースのコピー — エキスパートアドバイザー、インジケーター、シグナル、手動トレード（ボリューム増幅機能付き）

独自のスペースで動作 — 手動トレードや他のエキスパートに干渉しない

接続切断や端末再起動時にリセットされない安定した設定

最小限のシステム負荷での高いコピー精度

ID (Magic Number) とコメントテキストによる詳細なトレードフィルタリング — 特定のエキスパートからのみトレードをコピーしたり、テストトレードを除外したり可能

高度なトレード数量制限 — 各銘柄または全口座に対して「最初のN件のトレードをスキップ」「同時にN件を超えない」ルールを設定可能

フィルタリングのための柔軟なオブジェクト選択 — 制限を市場取引、保留中の注文、またはすべてのトレードタイプに個別に適用

すべてのトレードタイプのコピー：ロング/ショート、古い/新しい、市場注文と保留注文

MASTER口座での部分決済は、ボリューム再計算によりSLAVE口座で部分決済としてコピーされます

クローズしたトレードの再オープン — 手動、エキスパート、またはSL/TPによる決済時

逆方向コピーとエグゼキューション価格調整によるエントリーポイントの微調整

柔軟なテイクプロフィットとストップロスの処理 — 絶対コピー、相対コピー、またはレベル無視

テイクプロフィットとストップロス管理の拡張オプション

内蔵の口座保護とリスク管理システム

口座間の柔軟なシンボルマッピング — ブローカー間で異なる名前の商品を扱うための自動マッチングと手動設定

自動シンボル特徴検出 — 正しいシンボルマッピングのためのプレフィックス/サフィックスの自動識別と考慮

自動特殊シンボルマッチング

100%自動エキスパートアドバイザーとして完全自動動作





取引効率を変革する準備はできていますか？X2 Copy MT5 は、プロのトレーダーが信頼する速度、制御、信頼性を提供します。トライアル版は、シームレスなマルチ口座管理への第一歩です。

サイト上の個人メッセージによるサポート





#tags forex local terminal copier account trade duplicator multiplier repeater copier mt4 mt5 account copier instant lot size increase multiply copy trades copy trade copier fast copy transaction repeater kopir forex copy trading software