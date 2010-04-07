Martingale and Hedge Manager MT4

Olá, traders! É o tipo de trader que confia nas suas entradas, mas acaba por ser alvo de ataques de stop loss? As suas análises têm mais de 70% de precisão, mas as suas operações atingem frequentemente o stop loss devido a estes ataques ou manipulações de mercado? Se sim, chegou a hora de assumir o controlo! Com esta ferramenta, poderá realizar todas as suas operações com precisão, sem preocupações. Permite ainda que acompanhe as suas posições e garanta os seus lucros até que o mercado decida inverter a tendência.


Esta ferramenta também gera lucro quando o mercado está numa forte tendência, como quando é divulgada uma notícia importante. Tudo o que tem de fazer é ativar o modo de cobertura, abrir uma posição na direção indicada pela sua análise e deixar o gestor fazer a magia. Para uma demonstração visual de como tudo isto funciona, veja os vídeos abaixo. Vemo-nos no topo! Siga-me para mais conteúdos e fique atento às novidades.

Boa sorte e bons negócios!
Produtos recomendados
QuantumGuard Pro Safe Trading with Risk Panel
Nan Wang
Utilitários
QuantumGuard Pro - Intelligent Quantum Risk Management Trading System Core Features Five independent fund management groups for smart risk diversification Triple protection mechanism: profit target + drawdown protection + global risk control Professional trading panel for one-stop trade execution 24/7 real-time risk monitoring and protection Automatic display of average price lines for each group One-click close single group orders for precise control Order group highlighting for clear status o
GridProfit
Hafis Mohamed Yacine
Experts
Grid Profit  Grid Profit EA Working with all pairs. TimeFrame - 5-15-30-1H Minimum Deposit Recommended : $1000 USD lot 0.01  Grid Profit EA  V 1.00  would probably come about in the event the volatility to your commodity begins to diminish. In the case some sort of examine benefits are generally in the beginning to travel sideways, that ATR profit would probably figure out how to drop off of. This can trigger that trailing terminate to travel in excess since examine benefits began to be way
KFX Trade Manager
Joe Christopher Ramirez
Utilitários
Introducing the "KFX Trade Manager" expert advisor for MetaTrader 4 (MT4), a comprehensive solution for advanced trade management and risk control. This powerful tool is designed to enhance your trading experience by automating various aspects of order handling, profit optimization, and alert notifications. With the "KFX Trade Manager," you can take your trading to the next level and streamline your operations for improved efficiency and better risk management. Key Features: Trade Management Set
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
Utilitários
Heaven Assistant: Simplify Your MT4 Management Simplify the management of the MetaTrader 4 (MT4) platform with the Heaven Assistant . This Expert Advisor (EA) is a robust tool that allows you to control and customize your trading environment in an efficient and user-friendly manner. Key Features: Multiple Pairs Opening: Quick access to most currency pairs, both major and minor, plus exotic pairs. The ability to open indices, metals, and cryptocurrencies with a single click. Template Change: Easi
Guardian of the Galaxy
Arwan Prabowo
5 (1)
Utilitários
Proteja sua conta da Margin Call quando o mercado estiver indo de maneira oposta aos seus negócios. Gerencie seu risco ao usar Martingale, Grid, Average . Eles não são mais perigosos, mas administráveis Use esses utilitários da EA para acompanhar todas as suas instalações no MT4 Este EA é um utilitário para proteger seu capital quando suas negociações são desfavoráveis: Máxima perda de dinheiro, Perda máxima de levantamento / patrimônio líquido em porcentagem, Seu patrimônio mínimo alcançad
FREE
Realfuwi
Hamza Abdulkadir Adam
Experts
This EA is recommended to traders who already had trading experience with expert advisers. EA is using martingale strategy and it is regulated by Martin_1 and Martin_2 multiplier settings. Automated trading: Your EA automates the trading process, taking the emotional and psychological factors out of the equation. Backtested: Your EA has been backtested over a period of time to ensure its reliability and stability. Easy to use: Your EA is user-friendly and easy to set up, even for beginners.
Highway Signal Display Dashboard
Gbenga Ayodele
Utilitários
This Dashboard displays signals in grid view for the 28 major fx currency pairs. It is Mainly used for forex scalping in between 10 to 20 pips maximum and can be used on major trend market decisions. It Uses mainly Moving average and does not give false signal. All you need to note is the point in the grid where the signal occurs.  A beep sound is heard whenever there is a new signal and it will be displayedat the top of the chart.
Chat Ai MT4
Indra Maulana
Utilitários
Friends, this tool does not work in backtesting and you must run it live. Chat Ai assistant a versatile and intelligent AI assistant Talk to the AI, get advice from it, give it orders Can be used in all charts, time frames, symbols, markets and... With a very simple interface This tool is an artificial intelligence assistant that you can chat with. You can give him different commands. for example: Tell him to open a buy order for you. Or tell him to close your sales deals Or tell it to change
EasyInsight MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitários
EASY Insight – O trading inteligente começa aqui Visão geral E se você pudesse analisar todo o mercado – Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações – em segundos, sem precisar analisar gráficos manualmente? EASY Insight é sua ferramenta de exportação pronta para IA, que transforma dados de indicadores em inteligência acionável para operações. Feita para traders que não querem mais perder tempo com suposições e sobrecarga visual, entrega uma visão completa do mercado em um único arquivo CSV limpo
Click Trade Manager
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Utilitários
Click trade manager é o nosso melhor produto até agora! A melhor solução tanto para os comerciantes principiantes como para os profissionais da empresa de adereços! Proteja a sua firma FTMO/MFF ou as suas contas pessoais contra a violação dos limites de levantamento de crédito. A EA fecha automaticamente todas as transacções, para que nunca atinjam os seus limites de levantamento de crédito. Avisa-o se uma operação puder violar o seu limite de levantamento de crédito. Encerra automaticamente a
GraphSeriesEA
Chukwudi Joshua Obiekwe
Experts
GraphSeriesEA : is more advanced system like BuySellSeriesEA, but difference is it doesn't keep positions,it closes all both buy/sell on exit;thereby giving you best equity curves ever.its doesn't have a scalper tough like buysellseriesEA, rather it close all position once it has reach a certain times and points; check base on the positions situations on the chart trend short or long wave. is very sophisticated robust forex EA with an outstanding performance .major characteristics of this EA are
SAWA Framework EA FULL
Alejandro Funes
Experts
SAWA Framework  is the perfect tool for automatic or manual trading ! How does it work? You can trade manually or use it in automatic mode with your own strategy. The expert advisor opens a position when all signals enabled agree on the direction of the trend. It includes 3 types of Money Management: Fix Lot. Auto-lot calculated with a percentage of the account Balance in risk. Auto-lot calculated with a multiplier of the previous position. 3 types of Martingales: Disable. Enable adding in pro
FX28 Trader
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Utilitários
Apresentamos o FX28 Trader Dashboard: Seu Gerenciador de Operações Definitivo Desbloqueie todo o potencial de sua experiência de negociação com o FX28 Trader Dashboard, um gerenciador de operações abrangente e intuitivo projetado para elevar o seu trading de Forex a novos patamares. Seja você um trader experiente ou esteja começando sua jornada financeira, esta poderosa ferramenta foi desenvolvida para simplificar suas atividades comerciais e aprimorar seu processo de tomada de decisões. Recurs
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilitários
Feel free to contact me for any extra features :) [SEE MT5 VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/128846 The Local Reverse Copier is an Expert Advisor designed to synchronize positions between a Master account and a Slave account with a twist: it reverses the trades. When a buy position is opened on the Master account, the EA opens a sell position on the Slave account, and vice versa. This allows for a unique form of trade copying where positions are mirrored in opposite directions bet
Telegram Broadcast
Volodymyr Hrybachov
4.67 (3)
Utilitários
O utilitário TELEGRAM BROADCAST ajuda você a publicar instantaneamente sua negociação no canal do Telegram. Se há muito você deseja criar seu próprio canal de Telegram com sinais FOREX, então é disso que você precisa. TELEGRAM BROADCAST pode enviar mensagens: Abertura e fechamento de negócios; Colocação e exclusão de pedidos pendentes; Modificação de stop loss e take provision (último pedido); Stop loss e take prov acionados; Ativação e exclusão de um pedido pendente: Envio de relatórios de ne
Niguru Bollinger Pro for MT4
Nino Guevara Ruwano
1 (1)
Bibliotecas
Introducing Your New Go-To Trading EA! Boost your trading performance with this Bollinger Bands-based Expert Advisor, specially designed for XAU (Gold) and various Forex pairs. Why this EA is a must-have: Clean, user-friendly interface – perfect for all trader levels Built-in Hidden Take Profit & Stop Loss for added strategy security Ideal for both beginners and experienced traders Ready to use out of the box – no complex setup required. Trade smarter, not harder!
HF TraderMaster
Wong Sze Wai
Utilitários
This TraderMaster EA is super helpful for professional trader.  Input Parameter Section: 1) Allow trader to set different line style, such as color, width; 2) Apply our chart style, if set false, it will not change the chart style; 3) Select different panel mode 3.a) Simple Mode, for trader immediately place a market order, pending order, delete and close orders; 3.b) Draw Line Mode, for price action traders who want to trade for trend and reverse in his trading plan; 3.c) Advanced Mode, includ
Trades Time Manager
Omar Alkassar
Utilitários
Assuma o controle de sua rotina de negociação sem esforço com o revolucionário Trades Time Manager. Essa ferramenta potente automatiza a execução de ordens em horários designados, transformando sua abordagem de negociação. Crie listas de tarefas personalizadas para diversas ações de negociação, desde a compra até a definição de pedidos, tudo sem intervenção manual. Guia de instalação e entradas do Trades Time Manager Se você deseja receber notificações sobre o EA, adicione nosso URL ao terminal
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilitários
The Ultimate Drawdown Recovery & Trade Protection EA for MT4! Your Trades Deserve a Second Chance. Give Them This Soldier. Struggling with floating losses or sudden drawdowns that threaten your account? Stop watching your trades drown in red and let the Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) recover, protect, and empower your trading strategy automatically. What Is UDR? UDR is an ultra-smart, lightning-fast MT4 Expert Advisor designed to recover drawdowns, secure break-even exits, manage trades wi
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
Experts
Prezados Traders, É com grande prazer que apresento a vocês nosso mais recente projeto. EA BitBull. A negociação real de criptomoedas agora se tornou uma realidade! Como esta estratégia é tão única, eu quero vender apenas um número limitado de licenças. Portanto, o preço aumentará constantemente para limitar as vendas. O próximo preço é 790 USD. Com a ajuda de nossos estimados parceiros de todo o mundo, conseguimos desenvolver uma estratégia inovadora de criptomoedas. Esta estratégia combina p
Ai Prediction MT4
Mochamad Alwy Fauzi
Bibliotecas
A free indicator for those who purchase the full version This indicator is created by this Ai, with your desired settings Artificial Intelligence at your service Have a complete artificial intelligence and use it in your codes This artificial intelligence is trained to tell you on each candle whether the market is moving up or down. In general, artificial intelligence can be used in all markets, all timeframes and all symbols However, due to the increasing complexity and decreasing accuracy of
Hedging Lots Repeat
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
ADX Forex Trading Strategy (Hedging Lots Repeat) I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance d
TradeWise EA
Mark Norada
Utilitários
TradeWise EA is a compact yet powerful tool loaded with robust features. It offers a 30-trades compounding challenge , Risk-Management, Performance Tracking, Break-Even Calculation, Automated SR Zones, Trailing Stop-loss by ATR or PIPS, Automatic Risk-to Reward Ratio based on Stop-loss, Easy Order Adjustments, Calculates Total Stop Loss and Take Profit, Automatic buy and sell orders on manually placed SR Zones, and more. These features are designed to cater to both scalpers and long-term traders
Rosy Pro Panel MT4
Theresia Yovitha Herwanda
5 (1)
Utilitários
Download DEMO here:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/759769   An ultimate panel you've never seen before.  Compact and nice Trade panel with large Total P/L and it's percentage display. Groups for trades summary available: Ticket, Symbol, Type, Category, and Magic. Average price field helps you know your trading average price and direction. Set magic and comment of your trading in a very easy way. Group closing by symbol, type, category or magic - only by one click. Close All button for a qu
Kakarot Ea
Pham Xuan Can
Experts
PROFITABLE HIGHER AND SAFER - Kakarot EA uses indicators combined with AI algorithm according to the principle of trend detection and trend matching. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Flexible command entry and exit - Works on all pairs, preferable to major USD pairs. - Support trade manual methods. - Provide effective bot management parameters at your own discretion to be able to bring a much higher profit. Help Manual Bot configu
Edward Teach Fx
Denis Kudryashov
Experts
Edward Teach Fx Это советник для краткосрочной торговли с использованием серии ордеров с их усреднением  и последующим увеличением. Советник торгует в обе стороны, выбирая более подходящую сторону в процессе торговли. Используется скрытые профиты и виртуальный скользящий стоп в виде трала.Так же советник имеет возможность останавливать торговлю (не открывать новые ордера) перед важными новостями, как   при ручной установке, так и получая информацию от индикатора "News provider" . Имеется несколь
Telegram Trade Manager
Ebunoluwa Abimb Owodunni
Utilitários
Telegram trade manager is an Expert Advisor built for your telegram bot. it allows you to communicate with your expert advisor directly from your mobile phone and effectively manage your trades with operations not on mobile mt4, while on mobile. With Telegram Trade Manager, you can get the screenshot of your favorite trading system, accept trade signals from group and open trade operations based on signal posted Execute and modify and close trades instantly, set your breakeven and trail stop par
Shooting Target
Chui Yu Lui
Experts
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
Evergreen Pivot EA
Frank Paetsch
Utilitários
Evergreen Pivot Trader EA  The Evergreen Pivot Trader EA is a clean, smart, highly adaptive trading system built around classical daily pivot levels , enhanced with modern price-action logic. It captures both: Reversal trades (fakeouts at S/R levels) Trend continuation trades (break & retest setups) This makes it extremely flexible and suitable for a wide range of market conditions. How It Works Every new trading day, the EA calculates the core pivot levels: P (Central Pivot Point) S1 / S2
Koli Mt4
Taha Saber Ashour Kamel
Experts
Multi currency ai trading bot for mt4 it is rich of parameters like equity control , tp and sl in different option like money and pips also drawdown control risk control trading timing and lot size in detailed options also closing control for trades supported with nice control panel with many options you can make your parameters as you wish that ea work with any pair any frame also any equity you can adjust that in equity balance 
Os compradores deste produto também adquirem
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitários
Auxiliar de Média - Este tipo de instrumento auxiliar de negociação ajudará você a calcular a média de suas posições anteriormente não lucrativas usando duas técnicas: média padrão hedge com posterior abertura de posições conforme a tendência O utilitário tem a capacidade   de classificar várias posições abertas em diferentes direções ao mesmo tempo, tanto para compra quanto para venda. Por exemplo, você abriu uma posição para venda e a segunda para compra, e ambas não são lucrativas, ou uma est
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitários
Trade Copier Pro é uma ferramenta poderosa para copiar remotamente comércio entre multi-contas em diferentes locais mais internet. Esta é uma solução ideal para provedor de sinais, que querem compartilhar seu comércio com os outros no mundo todo em suas próprias regras. Um provedor pode copiar comércios de multi-receptores e um receptor pode obter comércio de multi-fornecedores também. Provedor e receptor pode gerenciar sua lista de parceiros com potência sistema de gestão de banco de dados buil
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitários
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitários
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilitários
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilitários
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitários
Copie sinais de qualquer canal do qual seja membro (incluindo privados e restritos) diretamente para o seu MT4.  Esta ferramenta foi projetada com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa para gerenciar e monitorar as negociações. Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do Usuário + Demonstração  | Versão MT5 | Versão Discord Se você quiser experime
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitários
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilitários
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitários
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilitários
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitários
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitários
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitários
Crystal Trade Manager PRO – Sistema Avançado de Gestão de Risco e Controle de Operações para MT4 Versão Gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Visão Geral Crystal Trade Manager PRO (CTM) é uma ferramenta profissional de execução de ordens e gestão de risco desenvolvida para MetaTrader 4. Foi projetada para traders que necessitam de disciplina, forte proteção de capital e automação inteligente dentro do MT4. O sistema controla o risco, protege o patrimônio da conta, aplica limite
Ultimate MT4 to Telegram
BLAKE STEVEN RODGER
Utilitários
Ultimate MT4 to Telegram (UMT) sends controlled trades (via symbol, magic, comment) to your telegram channel. It sends open and closed trades, including pending orders and TP/SL modifications, along with chart screenshots, to any telegram channel. Additionally, you can send trade reports of open trades and summary profit/pip reports for day, week, or month. You can customize the design of the trade actions or reports with variables and emoticons.  A beautiful panel allows you to visualize all t
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilitários
Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
FiboPlusMultiTF
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitários
A ready-made multitimeframe trading system based on automatic plotting and tracking of Fibonacci levels for buying and selling any symbol. Advantages Determines the trend direction based on a complex of 14 indicators ( Cx ), extremums of ZigZag ( Z ), RSI ( R ), Impulse ( I ) Displaying the values of 14 indicators comprising the trend direction ( Cx ) Plotting horizontal levels, support and resistance lines, channels View the plotting option of Fibonacci levels on any timeframe, with the abilit
Alert Signal Trading MT4
Trinh Dat
Utilitários
The product is used to trade base on any Alert signal in MT4 Easy to setup, simple format with custom keyword All option to management orders as trailing stop, breakeen, partial close, time filter, news filter ... Option to auto open grid orders How to setup and guide: Let read all details about setup and download indicator for auto get Alert Signal   here Do not buy if you even can not install demo EA to your VPS ( some VPS block download EA from mql5 market) We always bring customers high qua
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilitários
LIMITED OFFER - JUST FOR 2 DAYS | 50% BLACK FRIDAY DISCOUNT $640 -> $320 Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading
Ultimate Trade Copier
BLAKE STEVEN RODGER
5 (2)
Utilitários
This trade copy utility allows you to instantly and seamlessly replicate and synchronize unlimited orders from multiple master accounts to multiple slave accounts on your local machine. You can create custom channels (or portfolios) with advanced filtering capabilities to copy from multiple master accounts to multiple slave accounts. Moreover, you can tailor these channels with a range of lot sizing and trade condition options to ensure that copied trades outperform the original source. You can
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilitários
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilitários
Copie sinais de qualquer canal do qual você seja membro (   sem a necessidade de um Token de Bot ou Permissões de Administrador  diretamente para o seu MT4. Foi projetado com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos! Guia do Usuário + Demo  | Versão MT5 | Versão Telegram Se quiser experimentar uma demonstração, vá p
Reward Multiplier MT4
Amir Atif
5 (1)
Utilitários
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT5 version   here You only open the first order. When your tr
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilitários
O painel FFx Hidden Manager vai ajudar facilitando o gerenciamento de suas ordens diretamente no gráfico. Abaixo a descrição de todos os recursos: TP, SL e Trailing Stop ficam ocultos Cada ordem tem a sua própria linha no gráfico Arrasta e solta (Drag & Drop) qualquer linha para alterar o TP/SL, conforme sua necessidade Opção para mover automaticamente a linha SL no empate (breakeven) quando TP # 1 for atingido Opção para escolher o tipo de TP/SL (por pips ou preço) Opção para escolher o tipo de
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilitários
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Utilitários
News Trader Pro é um robô único que permite a negociação com notícias pela sua estratégia pré-definida. Ele carrega pedaços de notícias de vários sites populares de Forex. Você pode escolher qualquer notícia e programar a estratégia para negociar, então o News Trader Pro vai operar com essa notícia através de uma estratégia selecionada automaticamente quando a notícia for publicada. As notícias dão a oportunidade de ter pips desde que o preço tenha um grande movimento com a publicação. Agora, co
Mais do autor
Grid Feast MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Olá, traders! Há muito tempo, enquanto fazia uma transmissão no YouTube, descobri uma estratégia de grade poderosa da Expert4x. Como entusiasta do comércio forex e programador MQL4/5, desenvolvi um Expert Advisor com base na estratégia e tenho usado o EA desde então. Estou a disponibilizar o EA aqui para todos vocês como uma forma de contribuir para a comunidade de trading. Assista ao vídeo abaixo, onde a estratégia é explicada. MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145867 RECOME
FREE
AI Gold ATM
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Ganhe muito enquanto negoceia de forma inteligente! Se deseja aumentar o seu património líquido sem stress, este sistema totalmente automatizado, versátil e adaptável, o «AI GOLD ATM», foi feito para si. A sua função é ajudá-lo a negociar o par XAUUSD com precisão, utilizando um sistema inteligente que se adapta ao mercado para que nunca perca oportunidades lucrativas. Preço de lançamento = $299 Preço real = $1499 O AI GOLD ATM usa algoritmos avançados para identificar negociações de alta pr
ATR SlTp MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicadores
Olá Traders! Desenvolvi uma ferramenta para os traders que utilizam o ATR (Average True Range) para determinar o Stop Loss e o Take Profit das suas operações. Com este indicador, pode facilmente definir o Stop Loss e o Take Profit com o multiplicador da sua escolha. Para o utilizar, ajuste o Período do ATR de acordo com o seu estilo de negociação e, em seguida, ajuste os Multiplicadores de Stop Loss e Take Profit conforme necessário. Bons negócios! Boa sorte e bons negócios!!!
FREE
Grid Feast MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Olá, traders! Há muito tempo, enquanto fazia uma transmissão no YouTube, descobri uma estratégia de grade poderosa da Expert4x. Como entusiasta do comércio forex e programador MQL4/5, desenvolvi um Expert Advisor com base na estratégia e tenho usado o EA desde então. Estou a disponibilizar o EA aqui para todos vocês como uma forma de contribuir para a comunidade de trading. Assista ao vídeo abaixo, onde a estratégia é explicada. Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/145866 RECOMEN
FREE
Lot Calculator MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
CALCULE O TAMANHO DO SEU LOTE AQUI MESMO NO METATRADER!!! Olá, traders. É um trader focado em gestão de risco? Se sim, então esta ferramenta é para si. O meu nome é Ibrahim e desenvolvi uma ferramenta que o pode ajudar a calcular o tamanho do seu lote com base na sua percentagem de risco em relação ao saldo da sua conta. Esta ferramenta também pode ajudá-lo a calcular o tamanho do seu lote se tiver um valor absoluto que deseja arriscar, em vez de especificar o seu risco em percentagem. Por exe
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
Hello, trading champs! I trust you are doing well. Have you experienced entering a position where the market initially moves in your favour or approach your takeprofit then suddenly the market reversed opposite your position? Well, it has happened to me numerous times and today I decide to fight back. I present to you a trade manager that help you protect your position(s). This project helps you set your position(s) to breakeven either when a certain amount of pips you specify is reached or a
FREE
Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
CALCULE O TAMANHO DO SEU LOTE AQUI MESMO NO METATRADER!!! Olá, traders. É um trader focado em gestão de risco? Se sim, então esta ferramenta é para si. O meu nome é Ibrahim e desenvolvi uma ferramenta que o pode ajudar a calcular o tamanho do seu lote com base na sua percentagem de risco em relação ao saldo da sua conta. Esta ferramenta também pode ajudá-lo a calcular o tamanho do seu lote se tiver um valor absoluto que deseja arriscar, em vez de especificar o seu risco em percentagem. Por exe
FREE
Equity Security MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
A MEDIDA DEFENSIVA DAS SUAS ESTRATÉGIAS DE GANHO DE LUCRO! Como disse o Mestre Sun Tzu: A segurança contra a derrota implica táticas defensivas; a capacidade de derrotar o inimigo significa assumir a ofensiva. Quer deixar de ter perdas ridículas devido a falhas causadas pelos seus Expert Advisors (EA)? Quer acompanhar os seus ganhos e perdas e levar a gestão de risco a sério? Antes de adquirir a sua próxima conta em uma corretora ou o seu próximo Expert Advisor, espere um pouco. Primeiro, para
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
Hello, trading champs! I trust you are doing well. Have you experienced entering a position where the market initially moves in your favour or approach your takeprofit then suddenly the market reversed opposite your position? Well, it has happened to me numerous times and today I decide to fight back. I present to you a trade manager that help you protect your position(s). This project helps you set your position(s) to breakeven either when a certain amount of pips you specify is reached or a
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicadores
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
A MEDIDA DEFENSIVA DAS SUAS ESTRATÉGIAS DE GANHO DE LUCRO! Como disse o Mestre Sun Tzu: A segurança contra a derrota implica táticas defensivas; a capacidade de derrotar o inimigo significa assumir a ofensiva. Quer deixar de ter perdas ridículas devido a falhas causadas pelos seus Expert Advisors (EA)? Quer acompanhar os seus ganhos e perdas e levar a gestão de risco a sério? Antes de adquirir a sua próxima conta em uma empresa de prop trading ou o seu próximo Expert Advisor, espere um pouco.
AI Gold ATM MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Ganhe muito enquanto negoceia de forma inteligente! Se deseja aumentar o seu património líquido sem stress, este sistema totalmente automatizado, versátil e adaptável, o «AI GOLD ATM», foi feito para si. A sua função é ajudá-lo a negociar o par XAUUSD com precisão, utilizando um sistema inteligente que se adapta ao mercado para que nunca perca oportunidades lucrativas. Preço de lançamento = $299 Preço real = $1499 MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/152981 O AI GOLD ATM usa
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Experts
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitários
Olá, traders! É o tipo de trader que confia nas suas entradas, mas acaba por ser alvo de ataques de stop loss? As suas análises têm mais de 70% de acerto, mas as suas operações geralmente atingem o stop loss devido a estes ataques ou manipulações de mercado? Se sim, chegou a hora de assumir o controlo! Com esta ferramenta, poderá realizar todas as suas operações corretas sem preocupações. Ajuda-o também a acompanhar as suas posições e a garantir os seus lucros até que o mercado decida inverter
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário