GdeAsset Momentum

GdeAsset114 utilise des stratégies techniques avancées avec la relation de Fibonacci et le momentum de la moyenne mobile. Il dispose d'une gestion des risques automatisée par lots et de stops avec un drawdown minimal et un payoff optimal, avec un taux de réussite supérieur à 80 % en utilisant uniquement l'achat ou uniquement la vente. Il est également utilisé dans la trésorerie pour accumuler des positions en désactivant le stop. Parfait pour le daytrade, le swing trade ou les positions.

