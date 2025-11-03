GdeAsset Momentum

Bot RSI and Bollinger Bands Aurelio Miguel Machado Da Silva Experts

이 로봇은 인기 있는 두 가지 지표를 활용하여 외환 시장에서 거래 기회를 식별하는 자동화 된 거래 도구입니다. 상대 강도 지수(RSI)는 시장의 다른 자산과 비교하여 자산의 상대적인 강도를 측정하는 기술적 지표입니다. 볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 시장의 변동성을 측정하고 특정 자산의 가격 한계를 결정하는 지표입니다. RSI와 볼린저 밴드 지표를 사용하는 거래 로봇은 이 두 가지 지표를 결합하여 수익성있는 거래 기회를 식별합니다. RSI가 자산의 과매수 또는 과매도 상태를 나타내고 볼린저 밴드가 가격이 한계에 접근하고 있다는 신호를 보내면 로봇은 자동으로 거래를 진행하거나 중단합니다. 무엇보다도, 이 로봇은 동시에 여러 통화 쌍에서 작동할 수 있으며, 여러 통화에서 거래 기회를 탐색할 수 있습니다. 이는 포트폴리오를 다변화하고 수익을 극대화하려는 트레이더에게 특히 유용합니다. RSI와 볼린저 밴드 지표를 사용하는 거래 로봇은 설정하기 쉽고 사용하기 쉽습니다. 사용자