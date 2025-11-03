GdeAsset Momentum
- Experts
- Daniel De Almeida Galvao
- 버전: 1.50
- 활성화: 5
GdeAsset144는 피보나치 관계와 이동 평균 모멘텀을 이용한 고급 기술 전략을 사용합니다. 자동화된 로트별 리스크 관리와 최소 손실과 최적 보상을 갖춘 스톱 기능을 제공하며, 단독 매수 또는 단독 매도로 80% 이상의 정확도를 자랑합니다. 또한 스톱을 비활성화하여 포지션을 누적하기 위해 재무 부서에서 사용됩니다. 데이 트레이드, 스윙 트레이드 또는 포지션 트레이드에 완벽합니다.
www.linkedin.com/in/galvão-de-almeida
danigalv@gmail.com
GdeAsset BlackBox와 협력하세요: 명백한 통화 및 금융 자산 교환의 필요성을 고려할 때, 이 협력 제안은 글로벌 시장 참가자들에게 가격 책정 도구를 배포하여 전 세계적인 인플레이션 가치 하락에 대응하기 위해 등장했습니다. GdeAsset은 투자자들이 현지 통화를 이전해야 할 때 자산을 보호할 수 있도록 알고리즘 내에서 가격 책정 및 금융 결제 도구를 개발하기 위한 파트너십을 찾고 있습니다. GdeAsset Position은 암호화폐 시장에 유동성을 제공하기 위한 통화 흡수 플랫폼으로 개발 중입니다. 우리 제품 중 하나를 구독하거나, 알고리즘을 개발하거나, 제안을 제출하여 기여하세요.