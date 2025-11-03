GdeAsset Momentum

GdeAsset114 utilizza strategie tecniche avanzate con rapporto di Fibonacci e momentum della media mobile. Possiede gestione del rischio automatizzata per lotti e stop con drawdown minimo e payoff ottimale, con tasso di successo superiore all'80% usando solo acquisto o solo vendita. Viene utilizzato anche in tesoreria per accumulare posizioni disabilitando lo stop. Perfetto per day trade, swing trade o posizioni.

