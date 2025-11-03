GdeAsset Momentum

GdeAsset114 utilizza strategie tecniche avanzate con rapporto di Fibonacci e momentum della media mobile. Possiede gestione del rischio automatizzata per lotti e stop con drawdown minimo e payoff ottimale, con tasso di successo superiore all'80% usando solo acquisto o solo vendita. Viene utilizzato anche in tesoreria per accumulare posizioni disabilitando lo stop. Perfetto per day trade, swing trade o posizioni.
GdeAsset Position
Daniel De Almeida Galvao
Scaricalo gratuitamente! Modellazione per trader, fondi di gestione del capitale e sviluppatori MQL5 Ottieni l'algoritmo di questo esperto registrandoti su Gdeasset Blackbox. Strumento essenziale per impostare una posizione finanziaria solo per gli acquisti o per proteggere il capitale solo per le vendite. Esempio: per proteggere una posizione lunga su Bitcoin, basta mantenere una frazione della posizione con GdeAsset configurato solo in vendita, in modo da accumulare guadagni durante il calo di
GdeAsset
Daniel De Almeida Galvao
GdeAsset utilizza una strategia di gestione autonoma dei lotti che limita il valore finanziario delle perdite in base alle fluttuazioni del mercato. Ciò significa che le perdite sono finanziariamente limitate e i guadagni rappresentano una precisione di quasi l'85% nel Target 1x1. GdeAsset dovrebbe essere sempre utilizzato con un'interazione attiva da parte dell'utente, che dovrebbe attivare Algotrade quando si verifica un segnale di ritracciamento di Fibonacci dopo aver confermato la strategia
GdeAsset Blackbox
Daniel De Almeida Galvao
Получите бесплатно! Моделирование для трейдеров, фондов управления капиталом и разработчиков MQL5 Получите алгоритм этого эксперта, зарегистрировавшись в Gdeasset Blackbox. Сотрудничество с GdeAsset BlackBox: учитывая очевидную потребность в обмене валютой и финансовыми активами, возникает это совместное предложение по распространению инструментов ценообразования среди участников мирового рынка для противодействия глобальной инфляционной девальвации. GdeAsset ищет партнёров для разработки инстру
