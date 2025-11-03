GdeAsset Momentum

GdeAsset Daniel De Almeida Galvao Uzman Danışmanlar

GdeAsset, piyasa dalgalanmalarına göre kayıpların finansal değerini sınırlayan otonom bir lot yönetim stratejisi kullanır. Bu, kayıpların finansal olarak sınırlı olduğu ve kazançların 1x1 Hedefte neredeyse %85 doğruluk oranına sahip olduğu anlamına gelir. GdeAsset her zaman aktif kullanıcı etkileşimiyle kullanılmalıdır; bu etkileşim, stratejiyi daha geniş bir zaman diliminde (örneğin, Bollinger Bant Geçişi veya Hareketli Ortalama Geçişi) doğruladıktan sonra bir Fibonacci Geri Çekilme sinyali olu