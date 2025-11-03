GdeAsset Momentum
- Uzman Danışmanlar
- Daniel De Almeida Galvao
- Sürüm: 1.50
- Etkinleştirmeler: 5
GdeAsset114, Fibonacci oranı ve hareketli ortalama momentumu ile gelişmiş teknik stratejiler kullanır. Otomatik lot risk yönetimi ve minimum zarar ile optimal kazanç sağlayan stop emirlerine sahiptir, yalnızca alım veya yalnızca satış yaparak %80’in üzerinde başarı oranı sunar. Ayrıca pozisyon biriktirmek için stopu devre dışı bırakarak hazine yönetiminde de kullanılır. Gün içi işlem, swing trade veya pozisyon için mükemmeldir.