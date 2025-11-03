GdeAsset Momentum

GdeAsset114, Fibonacci oranı ve hareketli ortalama momentumu ile gelişmiş teknik stratejiler kullanır. Otomatik lot risk yönetimi ve minimum zarar ile optimal kazanç sağlayan stop emirlerine sahiptir, yalnızca alım veya yalnızca satış yaparak %80’in üzerinde başarı oranı sunar. Ayrıca pozisyon biriktirmek için stopu devre dışı bırakarak hazine yönetiminde de kullanılır. Gün içi işlem, swing trade veya pozisyon için mükemmeldir.



Dabuot par breivu! Modeliešona tierguotuojim, kapitala puorvaļdis fondim i MQL5 izstruoduotuojim Dabuot ituo eksperta algoritmu, pīsarokstūt Gdeasset Blackbox. Byutisks īrūcs Finanšu pozicejis izveiduošonai tikai pierkšonai voi Kapitala aizsardzeibai tikai puordūšonai. Pīmārs: lai aizsorguotu Garu Poziceju Bitcoinā, tikai paturēt daļu nu pozicejis ar GdeAsset konfigurātu tikai puordūt, tod tys uzkruos Gains Bitcoin krisšonys laikā i uzturēs Garū Poziceju, atspējojūt Stop. Īgiut GdeAsset Blackbox
GdeAsset, piyasa dalgalanmalarına göre kayıpların finansal değerini sınırlayan otonom bir lot yönetim stratejisi kullanır. Bu, kayıpların finansal olarak sınırlı olduğu ve kazançların 1x1 Hedefte neredeyse %85 doğruluk oranına sahip olduğu anlamına gelir. GdeAsset her zaman aktif kullanıcı etkileşimiyle kullanılmalıdır; bu etkileşim, stratejiyi daha geniş bir zaman diliminde (örneğin, Bollinger Bant Geçişi veya Hareketli Ortalama Geçişi) doğruladıktan sonra bir Fibonacci Geri Çekilme sinyali olu
Получите бесплатно! Моделирование для трейдеров, фондов управления капиталом и разработчиков MQL5 Получите алгоритм этого эксперта, зарегистрировавшись в Gdeasset Blackbox. Сотрудничество с GdeAsset BlackBox: учитывая очевидную потребность в обмене валютой и финансовыми активами, возникает это совместное предложение по распространению инструментов ценообразования среди участников мирового рынка для противодействия глобальной инфляционной девальвации. GdeAsset ищет партнёров для разработки инстру
