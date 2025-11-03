GdeAsset Momentum
GdeAsset144 использует продвинутые технические стратегии с применением уровней Фибоначчи и импульса скользящей средней. Имеет автоматизированное управление рисками по лотам и стопы с минимальной просадкой и оптимальным соотношением прибыль/риск, точность выше 80%, используя только покупки или только продажи. Также применяется в казначействе для накопления позиции с отключенным стопом. Идеально подходит для дневной торговли, свинг-трейдинга или позиции.
