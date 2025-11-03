GdeAsset Momentum
- Asesores Expertos
- Daniel De Almeida Galvao
- Versión: 1.50
- Activaciones: 5
GdeAsset144 utiliza Estrategias Técnicas Avanzadas con Relación de Fibonacci y Momentum de la Media Móvil. Cuenta con Gestión de Riesgo en Lotes Automatizada y Stops con mínimo Drawdown y Óptimo Payoff, con una efectividad superior al 80% usando solo Compra o solo Venta. También se usa en Tesorería para Acumular Posición desactivando el stop. Perfecto para Daytrade, SwingTrade o Posición.[eos]
www.linkedin.com/in/galvão-de-almeida
danigalv@gmail.com