GdeAsset Momentum
- エキスパート
- Daniel De Almeida Galvao
- バージョン: 1.50
- アクティベーション: 5
GdeAsset144は、フィボナッチ比率と移動平均のモメンタムを用いた高度なテクニカル戦略を使用します。自動化されたロット単位のリスク管理と、最小ドローダウンおよび最適なペイオフを備えたストップを持ち、買いのみまたは売りのみを使用して80％以上の成功率を達成します。ストップを無効にしてポジションを蓄積するために、財務部門でも使用されます。デイトレード、スイングトレード、またはポジショントレードに最適です。[eos]
www.linkedin.com/in/galvão-de-almeida
danigalv@gmail.com
GdeAsset BlackBoxと協力しましょう：通貨および金融資産交換の明白な必要性を踏まえ、この協力提案は、世界の市場参加者に価格設定ツールを提供し、世界的なインフレーションによる通貨価値下落に対抗することを目的として生まれました。GdeAssetは、投資家が現地通貨を移行する必要がある際に資産を保護するため、アルゴリズム内で価格設定および金融決済ツールを開発するパートナーシップを求めています。GdeAsset Positionは、暗号通貨市場に流動性を提供する通貨吸収プラットフォームとして開発中です。製品のいずれかに加入する、アルゴリズムを開発する、または提案を提出することで貢献してください。[eos]