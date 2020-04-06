Este Expert Advisor torna o simples eficaz. Permite personalizar seu nível de risco de acordo com seu perfil e capital através de um sistema ajustável de soma de lotes. Gerencie seus investimentos com precisão. Ideal para combinar diferentes conjuntos de operações conservadoras para obter lucros controlados e constantes. Na seção de imagens, você pode ver alguns backtests, bem como o comportamento de 8 conjuntos em diferentes instrumentos em tempo real (uma imagem mostra o agregado e a próxima mostra a curva de cada conjunto separadamente). Por favor, lembre-se de que sempre é necessário um estudo adequado; nada é tão fácil quanto apertar um botão. Precisa de mais informações? Não hesite em nos contatar.



