EasyInsight AIO MT4

4

EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço

Visão geral
Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas.
EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity e outros.

Sem troca de janelas, sem bagunça, sem sobreposições de gráficos. Apenas dados estruturados e puros, exportados automaticamente para você focar em decisões inteligentes baseadas em dados — sem perder tempo na frente do gráfico.

Por que EASY Insight AIO?

Verdadeiramente tudo-em-um
• Sem configuração, sem instalação de indicadores, sem sobreposição em gráficos. Basta instalar, rodar e exportar — é simples assim.

Cobertura multiativos
• Escaneie e analise Forex, Metais, Criptomoedas, Índices e Ações — tudo que seu corretor oferece.

Exportação de dados pronta para IA
• CSVs altamente estruturados e otimizados para prompts, feitos para uso direto em ferramentas e plataformas de IA.

Exportação completa inclui:
• Análise de força de moedas em 3 períodos selecionáveis
• Sentimento de mercado via mudanças nas posições líquidas compradas
• Mudanças de volume, volatilidade e zonas precisas de suporte/resistência
• Dados de mercado incluindo OHLC para M15, H1, D1
• Todos os dados prontos para exportar — sem necessidade de configuração adicional

Engenharia de prompts inteligente
• Arquivos de prompt integrados orientam sua IA na interpretação do export e geração de ideias de trading em segundos.

Automação sem esforço
• As exportações são automaticamente organizadas em pastas por classe de ativo (Forex, Cripto, Metais, etc.), cada uma com arquivos “timelapse” para facilitar o backtest, treinamento de IA e desenvolvimento de estratégias.

Toda a potência, sem complicação

Não é necessário comprar, licenciar ou configurar indicadores separados. O EASY Insight AIO já inclui tudo — instantaneamente. Você obtém somente os dados, sem afetar seus gráficos e sem etapas manuais.

Confiado pela comunidade

A comunidade EASY Insight cresce rapidamente, já compartilhando prompts avançados de IA, estratégias automatizadas de trading e até frameworks completos de EA — tudo baseado nessa exportação pura de dados. Usuários relataram trades lucrativos em cripto e outros mercados poucos dias após o lançamento.

Veja o EASY Insight AIO em ação

Veja exemplos reais e demonstrações completas em nossa playlist de IA para trading no YouTube.

Recursos & Suporte

• Novo no EASY Insight? Comece aqui: FAQ EasyInsight
• Acesse templates, estratégias, vídeos e grupos de chat através do nosso hub central Stein Investments

Recapitulando – por que EASY Insight AIO?

• Exportação CSV com um clique para todas as principais classes de ativos
• 100% dados: sem indicadores, sem sobreposições, sem configuração
• Projetado para trading com IA — estruturado, otimizado para prompts e pronto para uso
• Conveniência tudo-em-um e zero esforço manual
• Utilizado por uma comunidade em rápido crescimento que está construindo o futuro do trading orientado por dados
• Eficiente, moderno e pronto para sua próxima operação

Pronto para operar de forma mais inteligente e sem esforço?
Adquira o EASY Insight AIO hoje e aproveite o verdadeiro trading de precisão com IA, sem nenhuma configuração.

Comentários 2
Kabelo
121
Kabelo 2025.12.03 16:16 
 

Amazing toolset. Using FX Power together with EasyInsight AIO and AI analysis has given me clear, straightforward trade setups every day, with defined SL, TP and RRR, and the consistency is showing in my results.​ Today, 03 Dec 2025, I captured over 100 pips on GBPJPY using this workflow and could follow the plan with confidence from entry to exit.​ Huge thanks for these powerful tools – FX Power for precise currency strength and EasyInsight AIO for fast, AI-ready market insight have genuinely transformed my trading process

Mais do autor
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilitários
Easy Trade – Gestão de Operações Inteligente, Simples e Poderosa Easy Trade é a solução completa de gestão de operações para usuários do MetaTrader que desejam manter o risco sob controle e uma execução ultra suave. Desenvolvido do zero com base no feedback de traders reais, o Easy Trade facilita a execução, o monitoramento e a gestão de operações em vários símbolos – sem complicar o seu fluxo de trabalho. Seja você um scalper manual ou esteja gerenciando uma pequena carteira de setups, o Easy
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitários
Easy Trade – Gestão de Operações Inteligente, Simples e Poderosa Easy Trade é a solução completa de gestão de operações para usuários do MetaTrader que desejam manter o risco sob controle e uma execução ultra suave. Desenvolvido do zero com base no feedback de traders reais, o Easy Trade facilita a execução, o monitoramento e a gestão de operações em vários símbolos – sem complicar o seu fluxo de trabalho. Seja você um scalper manual ou esteja gerenciando uma pequena carteira de setups, o Easy
EasyInsight MT5
Alain Verleyen
5 (7)
Utilitários
EASY Insight – O trading inteligente começa aqui Visão geral E se você pudesse analisar todo o mercado – Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações – em segundos, sem precisar analisar gráficos manualmente? EASY Insight é sua ferramenta de exportação pronta para IA, que transforma dados de indicadores em inteligência acionável para operações. Feita para traders que não querem mais perder tempo com suposições e sobrecarga visual, entrega uma visão completa do mercado em um único arquivo CSV limpo
MT4 History Loader
Alain Verleyen
5 (5)
Utilitários
Esta utilidade EA destina-se a descarregar todos os dados históricos do seu corretor de uma só vez. Uma vez descartados num gráfico (pode ser qualquer gráfico), escolherá os símbolos e prazos para processar nas entradas. Depois, tudo é automatizado. Pode levar algum tempo e o que é feito será exibido no registo de peritos. É claro que só pode descarregar dados realmente disponíveis no servidor do corretor. O processo depende das configurações "Gráficos" do MT4 "Max barras no histórico" e "Max ba
FREE
MT5 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitários
A maioria de nós usa um VPS para gerir os nossos EA comerciais 24 horas por dia, mas como controlar se estes terminais estão a funcionar? E se se avariarem, ou se se desligarem devido a uma actualização? Como é que sou notificado sobre isso? É aí que entra em jogo a nossa Monitorização dos Batimentos Cardíacos. Fornece-lhe uma monitorização 24/7 para todos os seus terminais e VPS. Então, de que é que precisamos para isso? 1. Uma conta de utilizador gratuita no Cronitor , um serviço de moni
Heatmap 104
Alain Verleyen
Indicadores
Heatmap 105 O Indicador Heatmap Este indicador Heatmap permite mostrar um "mapa de calor" de todos os símbolos selecionados na Observação de Mercado. Nesta versão, mostra-se a mudança percentual de preço relativo ao último fechamento diário , que permite uma rápida visão geral do mercado. Esta ferramenta permite ajudar aos traders identificar quão alto está uma ação/derivativo/índice/moeda em realação aos outros ativos. Esta é uma ferramenta visual e não pode ser utilizada por robôs de negociaçã
MT4 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
Utilitários
A maioria de nós usa um VPS para gerir os nossos EA comerciais 24 horas por dia, mas como controlar se estes terminais estão a funcionar? E se se avariarem, ou se se desligarem devido a uma actualização? Como é que sou notificado sobre isso? É aí que entra em jogo a nossa Monitorização dos Batimentos Cardíacos. Fornece-lhe uma monitorização 24/7 para todos os seus terminais e VPS. Então, de que é que precisamos para isso? 1. Uma conta de utilizador gratuita no Cronitor , um serviço de moni
EasyInsight MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitários
EASY Insight – O trading inteligente começa aqui Visão geral E se você pudesse analisar todo o mercado – Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações – em segundos, sem precisar analisar gráficos manualmente? EASY Insight é sua ferramenta de exportação pronta para IA, que transforma dados de indicadores em inteligência acionável para operações. Feita para traders que não querem mais perder tempo com suposições e sobrecarga visual, entrega uma visão completa do mercado em um único arquivo CSV limpo
Heatmap 105
Alain Verleyen
5 (2)
Indicadores
Heatmap 105 O Indicador Heatmap Este indicador Heatmap permite mostrar um "mapa de calor" de todos os símbolos selecionados na Observação de Mercado. Nesta versão, mostra-se a mudança percentual de preço relativo ao último fechamento diário , que permite uma rápida visão geral do mercado. Esta ferramenta permite ajudar aos traders identificar quão alto está uma ação/derivativo/índice/moeda em realação aos outros ativos. Esta é uma ferramenta visual e não pode ser utilizada por robôs de negociaçã
Kabelo
121
Kabelo 2025.12.03 16:16 
 

Amazing toolset. Using FX Power together with EasyInsight AIO and AI analysis has given me clear, straightforward trade setups every day, with defined SL, TP and RRR, and the consistency is showing in my results.​ Today, 03 Dec 2025, I captured over 100 pips on GBPJPY using this workflow and could follow the plan with confidence from entry to exit.​ Huge thanks for these powerful tools – FX Power for precise currency strength and EasyInsight AIO for fast, AI-ready market insight have genuinely transformed my trading process

Alain Verleyen
52725
Resposta do desenvolvedor Alain Verleyen 2025.12.03 16:40
Thank you so much for this fantastic review.
It’s great to hear how well the FX Power + EasyInsight AIO workflow is performing for you and that it gives you the structure and confidence to execute your trades with clarity. Capturing over 100 pips from a clean, AI-supported plan is exactly how these tools are meant to be used. I’m really glad to see them transform your process in such a positive way.
Wishing you continued consistency and strong results. 🙏🙂
cvdestyfx
2843
cvdestyfx 2025.06.20 12:48 
 

I have to give my honest opinion on this product. Support is good. But unfortunately, it does not appear to be a reliable strategy. I caution anyone who might be considering purchasing this to keep in mind there are no refunds.

Note: I will continue to try to find a way to make this work, and if things change, then I will change this review. But at this time, I am disappointed with the results.

Alain Verleyen
52725
Resposta do desenvolvedor Alain Verleyen 2025.06.20 13:27
Thank you for your honest review – I truly appreciate you taking the time to share your experience. What surprises me a bit is that you haven’t raised any questions yet – neither in private nor in the group chat. Many users who took the time to explore the tool in more detail and adjust the AI prompts to their workflow have seen excellent results. EasyInsight is not a plug-and-play strategy, but rather a powerful AI-supported analysis system that helps you understand the market better. Especially for U.S. traders, timing is crucial – since much of the action happens before the U.S. session even begins. But that also means the Asian session provides excellent trading opportunities that many overlook. I strongly recommend watching this video where I explain the timing aspect in more detail:
👉 https://www.youtube.com/watch?v=1DcgxatOgqw I really hope you give it another try. And of course, feel free to reach out if you’d like help unlocking its full potential. Best regards,
Daniel
Responder ao comentário