EasyInsight AIO MT4
- Utilitários
- Alain Verleyen
- Versão: 2.28
- Atualizado: 30 julho 2025
- Ativações: 10
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço
Visão geral
Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas.
EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity e outros.
Sem troca de janelas, sem bagunça, sem sobreposições de gráficos. Apenas dados estruturados e puros, exportados automaticamente para você focar em decisões inteligentes baseadas em dados — sem perder tempo na frente do gráfico.
Por que EASY Insight AIO?
Verdadeiramente tudo-em-um
• Sem configuração, sem instalação de indicadores, sem sobreposição em gráficos. Basta instalar, rodar e exportar — é simples assim.
Cobertura multiativos
• Escaneie e analise Forex, Metais, Criptomoedas, Índices e Ações — tudo que seu corretor oferece.
Exportação de dados pronta para IA
• CSVs altamente estruturados e otimizados para prompts, feitos para uso direto em ferramentas e plataformas de IA.
Exportação completa inclui:
• Análise de força de moedas em 3 períodos selecionáveis
• Sentimento de mercado via mudanças nas posições líquidas compradas
• Mudanças de volume, volatilidade e zonas precisas de suporte/resistência
• Dados de mercado incluindo OHLC para M15, H1, D1
• Todos os dados prontos para exportar — sem necessidade de configuração adicional
Engenharia de prompts inteligente
• Arquivos de prompt integrados orientam sua IA na interpretação do export e geração de ideias de trading em segundos.
Automação sem esforço
• As exportações são automaticamente organizadas em pastas por classe de ativo (Forex, Cripto, Metais, etc.), cada uma com arquivos “timelapse” para facilitar o backtest, treinamento de IA e desenvolvimento de estratégias.
Toda a potência, sem complicação
Não é necessário comprar, licenciar ou configurar indicadores separados. O EASY Insight AIO já inclui tudo — instantaneamente. Você obtém somente os dados, sem afetar seus gráficos e sem etapas manuais.
Confiado pela comunidade
A comunidade EASY Insight cresce rapidamente, já compartilhando prompts avançados de IA, estratégias automatizadas de trading e até frameworks completos de EA — tudo baseado nessa exportação pura de dados. Usuários relataram trades lucrativos em cripto e outros mercados poucos dias após o lançamento.
Veja o EASY Insight AIO em ação
Veja exemplos reais e demonstrações completas em nossa playlist de IA para trading no YouTube.
Recursos & Suporte
• Novo no EASY Insight? Comece aqui: FAQ EasyInsight
• Acesse templates, estratégias, vídeos e grupos de chat através do nosso hub central Stein Investments
Recapitulando – por que EASY Insight AIO?
• Exportação CSV com um clique para todas as principais classes de ativos
• 100% dados: sem indicadores, sem sobreposições, sem configuração
• Projetado para trading com IA — estruturado, otimizado para prompts e pronto para uso
• Conveniência tudo-em-um e zero esforço manual
• Utilizado por uma comunidade em rápido crescimento que está construindo o futuro do trading orientado por dados
• Eficiente, moderno e pronto para sua próxima operação
Pronto para operar de forma mais inteligente e sem esforço?
Adquira o EASY Insight AIO hoje e aproveite o verdadeiro trading de precisão com IA, sem nenhuma configuração.
Amazing toolset. Using FX Power together with EasyInsight AIO and AI analysis has given me clear, straightforward trade setups every day, with defined SL, TP and RRR, and the consistency is showing in my results. Today, 03 Dec 2025, I captured over 100 pips on GBPJPY using this workflow and could follow the plan with confidence from entry to exit. Huge thanks for these powerful tools – FX Power for precise currency strength and EasyInsight AIO for fast, AI-ready market insight have genuinely transformed my trading process