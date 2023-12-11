FoxFx
- Experts
- Salavat Yulamanov
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Fox é um sistema de negociação de grade de retração baseado na reversão de preços para a média usando indicadores RSI,
Bandas de Bollinger, Duplo Estocástico de diferentes intervalos de tempo!!! Com fechamento baseado no lucro total com fechamento parcial e cobertura de posições.
Pares de moedas: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.
Prazo: M15
O consultor é instalado em apenas um gráfico para negociar todos os símbolos
Se a corretora usar um sufixo (por exemplo NZDCAD.с), você deverá inserir o sufixo nas configurações
Configurações
Lote fixo 0,01
Lote de risco Risco 20
Valor do Lote Dinâmico 10000
Depósito inicial fixo falso
Lote Máximo=10 Lote Máximo
Permitir cobertura - Verdadeiro
Pares de moedas negociáveis AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD
Período 20 das Bandas de Bollinger
Período RSI - Período RSI 30
Valor máximo de RSI - 25
TIMEFRAMES OPO_TimeFrame 15
Antes de comprar um cambista, fique atento aos possíveis riscos:
Não negocie com dinheiro emprestado e último!!!
O desempenho passado não é garantia de rentabilidade futura (o consultor também pode incorrer em perdas).
