Fox é um sistema de negociação de grade de retração baseado na reversão de preços para a média usando indicadores RSI,





Bandas de Bollinger, Duplo Estocástico de diferentes intervalos de tempo!!! Com fechamento baseado no lucro total com fechamento parcial e cobertura de posições.

























Pares de moedas: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.





Prazo: M15





O consultor é instalado em apenas um gráfico para negociar todos os símbolos





Se a corretora usar um sufixo (por exemplo NZDCAD.с), você deverá inserir o sufixo nas configurações









Configurações





Lote fixo 0,01

Lote de risco Risco 20

Valor do Lote Dinâmico 10000

Depósito inicial fixo falso

Lote Máximo=10 Lote Máximo

Permitir cobertura - Verdadeiro

Pares de moedas negociáveis ​​AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD

Período 20 das Bandas de Bollinger

Período RSI - Período RSI 30

Valor máximo de RSI - 25

TIMEFRAMES OPO_TimeFrame 15





Antes de comprar um cambista, fique atento aos possíveis riscos:





Não negocie com dinheiro emprestado e último!!!





O desempenho passado não é garantia de rentabilidade futura (o consultor também pode incorrer em perdas).