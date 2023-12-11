FoxFx

Fox é um sistema de negociação de grade de retração baseado na reversão de preços para a média usando indicadores RSI,

Bandas de Bollinger, Duplo Estocástico de diferentes intervalos de tempo!!! Com fechamento baseado no lucro total com fechamento parcial e cobertura de posições.





 

Pares de moedas: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.

Prazo: M15

O consultor é instalado em apenas um gráfico para negociar todos os símbolos

Se a corretora usar um sufixo (por exemplo NZDCAD.с), você deverá inserir o sufixo nas configurações


Configurações

  Lote fixo 0,01
  Lote de risco Risco 20
  Valor do Lote Dinâmico 10000
  Depósito inicial fixo falso
  Lote Máximo=10 Lote Máximo
  Permitir cobertura - Verdadeiro
  Pares de moedas negociáveis ​​AUDNZD,AUDCAD,NZDCAD
  Período 20 das Bandas de Bollinger
  Período RSI - Período RSI 30
  Valor máximo de RSI - 25
  TIMEFRAMES OPO_TimeFrame 15

Antes de comprar um cambista, fique atento aos possíveis riscos:

Não negocie com dinheiro emprestado e último!!!

O desempenho passado não é garantia de rentabilidade futura (o consultor também pode incorrer em perdas).
