EUA - Vendas de Casas Novas (Mensal) (United States New Home Sales m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Departamento do Censo dos Estados Unidos (Census Bureau)
Setor:
Alojamento
Moderada N/D -1.0%
20.5%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Venda de Casas Novas - mensal - (New Home Sales m/m) reflete a mundança no volume de vendas de novas casas nos Estados Unidos, no mês de relatórios em comparação com o anterior. No cálculo são tidas em conta as novas casas unifamiliares; esta estatística não inclui edifícios de apartamentos. Adicionalmente, são excluídas as casas construídas por proprietários de terrenos e casas feitas para locação.

Os dados para calcular o indicador são fornecidos pela National Association of Realtors dos EUA.

O Departamento do Censo dos EUA define a venda de uma nova casa como a aceitação de depósito ou assinatura de contrato, contudo, a casa pode estar em qualquer fase da construção, em alguns casos, até mesmo antes da emissão das licenças de construção. O processo pode demorar uma média de 60 dias. Muitas vezes, a transação é acompanhada por um empréstimo hipotecário.

Em vista do acima mencionado, o indicador é considerado importante, em comparação com as vendas de habitações existentes.

Os economistas usam o índice para avaliar o estado do mercado imobiliário. O aumento nas vendas de novas casas aponta para a expansão do mercado imobiliário e crescimento da atividade econômica no país. Os proprietários de instituições financeiras usam o índice para prever o volume de empréstimos hipotecários no curto prazo.

O aumento do índice pode afetar favoravelmente as cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Vendas de Casas Novas (Mensal) (United States New Home Sales m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
N/D
-1.0%
20.5%
ago. 2025
20.5%
7.9%
-1.8%
jul. 2025
-0.6%
-2.8%
4.1%
jun. 2025
0.6%
-3.2%
-11.6%
mai. 2025
-13.7%
-9.0%
9.6%
abr. 2025
10.9%
-12.3%
2.6%
mar. 2025
7.4%
5.1%
3.1%
fev. 2025
1.8%
0.0%
-6.9%
jan. 2025
-10.5%
-6.6%
8.1%
dez. 2024
3.6%
4.2%
9.6%
nov. 2024
5.9%
-4.5%
-14.8%
out. 2024
-17.3%
3.1%
7.0%
set. 2024
4.1%
2.0%
-2.3%
ago. 2024
-4.7%
1.4%
10.3%
jul. 2024
10.6%
-7.3%
0.3%
jun. 2024
-0.6%
10.7%
-14.9%
mai. 2024
-11.3%
1.3%
2.0%
abr. 2024
-4.7%
-1.8%
5.4%
mar. 2024
8.8%
1.5%
-5.1%
fev. 2024
-0.3%
3.2%
1.7%
jan. 2024
1.5%
1.5%
7.2%
dez. 2023
8.0%
1.0%
-9.0%
nov. 2023
-12.2%
-2.7%
-4.0%
out. 2023
-5.6%
4.0%
8.6%
set. 2023
12.3%
-1.7%
-8.2%
ago. 2023
-8.7%
0.3%
8.0%
jul. 2023
4.4%
0.2%
-2.8%
jun. 2023
-2.5%
-0.7%
6.6%
mai. 2023
12.2%
0.5%
3.5%
abr. 2023
4.1%
3.3%
4.0%
mar. 2023
9.6%
-7.7%
-3.9%
fev. 2023
1.1%
1.6%
1.8%
jan. 2023
7.2%
2.5%
7.2%
dez. 2022
2.3%
-11.7%
0.7%
nov. 2022
5.8%
11.7%
8.2%
out. 2022
7.5%
-3.8%
-11.0%
set. 2022
-10.9%
12.1%
24.7%
ago. 2022
28.8%
4.1%
-8.6%
jul. 2022
-12.6%
-2.2%
-7.1%
jun. 2022
-8.1%
-1.6%
6.3%
mai. 2022
10.7%
1.0%
-12.0%
abr. 2022
-16.6%
-3.4%
-10.5%
mar. 2022
-8.6%
0.5%
-1.2%
fev. 2022
-2.0%
2.5%
-8.4%
jan. 2022
-4.5%
-3.8%
12.0%
dez. 2021
11.9%
1.4%
11.7%
nov. 2021
12.4%
0.3%
-8.4%
out. 2021
0.4%
-2.3%
7.1%
set. 2021
14.0%
2.2%
-1.4%
ago. 2021
4.5%
-1.1%
1.0%
