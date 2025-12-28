CalendárioSeções

EUA - Vendas de Casas Usadas (United States Existing Home Sales)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Associação Nacional de Agentes Imobiliários (National Association of Realtors)
Setor:
Alojamento
Alta 4.13 milh 4.07 milh
4.11 milh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
As Vendas de Casas Usadas (Existing Home Sales) refletem a quantidade de vendas de habitação no mercado secundário, nos EUA, no mês de relatórios. O cálculo inclui apenas transações concluídas - no mercado secundário - com a venda de casas unifamiliares individuais, apartamentos em condomínios e cooperativas.

O relatório divulgado pela Associação Nacional de Corretores de Imóveis (National Association of Realtors) apresenta, em sua versão detalhada, o número de unidades habitacionais vendidas - também em termos monetários - (em média por região geográfica). Os dados são divididos em quatro regiões geográficas dos Estados Unidos: Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Oeste. Realiza-se ajuste sazonal.

Um aspeto importante na avaliação relatório é o seguinte: como são consideradas apenas as transações concluídas, ele, na verdade, reflete as vendas feitas 6-8 semanas atrás (isto é, o tempo necessário para o registo de transações com imóveis nos Estados Unidos). Portanto, este critério também caracteriza as condições já existentes.

Analistas apreciam este indicador por sua amostra ser grande (cobre todo o território do país) e por incluir não apenas casas individuais, mas também apartamentos, o que dá maior objetividade na avaliação do mercado imobiliário. O indicador caracteriza a força do mercado imobiliário, a demanda agregada. Adicionalmente, ele torna possível prever indiretamente a dinâmica das vendas de produtos relacionados, por exemplo, seguros habitacionais ou artigos de uso doméstico.

O crescimento deste parâmetro pode ter um impacto positivo nas cotações do dólar estadunidense.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Vendas de Casas Usadas (United States Existing Home Sales)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
4.13 milh
4.07 milh
4.11 milh
out. 2025
4.10 milh
4.08 milh
4.05 milh
set. 2025
4.06 milh
4.00 milh
ago. 2025
4.00 milh
4.04 milh
4.01 milh
jul. 2025
4.01 milh
3.95 milh
3.93 milh
jun. 2025
3.93 milh
3.94 milh
4.04 milh
mai. 2025
4.03 milh
3.92 milh
4.00 milh
abr. 2025
4.00 milh
4.01 milh
4.02 milh
mar. 2025
4.02 milh
4.01 milh
4.27 milh
fev. 2025
4.26 milh
4.00 milh
4.09 milh
jan. 2025
4.08 milh
4.41 milh
4.29 milh
dez. 2024
4.24 milh
4.28 milh
4.15 milh
nov. 2024
4.15 milh
3.93 milh
3.96 milh
out. 2024
3.96 milh
3.78 milh
3.83 milh
set. 2024
3.84 milh
3.87 milh
3.88 milh
ago. 2024
3.86 milh
3.97 milh
3.96 milh
jul. 2024
3.95 milh
3.91 milh
3.90 milh
jun. 2024
3.89 milh
4.07 milh
4.11 milh
mai. 2024
4.11 milh
4.20 milh
4.14 milh
abr. 2024
4.14 milh
4.02 milh
4.22 milh
mar. 2024
4.19 milh
4.18 milh
4.38 milh
fev. 2024
4.38 milh
3.88 milh
4.00 milh
jan. 2024
4.00 milh
3.79 milh
3.88 milh
dez. 2023
3.78 milh
3.80 milh
3.82 milh
nov. 2023
3.82 milh
3.79 milh
3.79 milh
out. 2023
3.79 milh
3.88 milh
3.95 milh
set. 2023
3.96 milh
3.83 milh
4.04 milh
ago. 2023
4.04 milh
4.03 milh
4.07 milh
jul. 2023
4.07 milh
4.41 milh
4.16 milh
jun. 2023
4.16 milh
4.29 milh
4.30 milh
mai. 2023
4.30 milh
3.93 milh
4.29 milh
abr. 2023
4.28 milh
4.47 milh
4.43 milh
mar. 2023
4.44 milh
4.94 milh
4.55 milh
fev. 2023
4.58 milh
4.31 milh
4.00 milh
jan. 2023
4.00 milh
4.06 milh
4.03 milh
dez. 2022
4.02 milh
3.87 milh
4.08 milh
nov. 2022
4.09 milh
4.42 milh
4.43 milh
out. 2022
4.43 milh
4.97 milh
4.71 milh
set. 2022
4.71 milh
4.85 milh
4.78 milh
ago. 2022
4.80 milh
5.16 milh
4.82 milh
jul. 2022
4.81 milh
5.16 milh
5.11 milh
jun. 2022
5.12 milh
5.53 milh
5.41 milh
mai. 2022
5.41 milh
5.47 milh
5.60 milh
abr. 2022
5.61 milh
5.49 milh
5.75 milh
mar. 2022
5.77 milh
6.14 milh
5.93 milh
fev. 2022
6.02 milh
6.52 milh
6.49 milh
jan. 2022
6.50 milh
6.00 milh
6.09 milh
dez. 2021
6.18 milh
6.44 milh
6.48 milh
nov. 2021
6.46 milh
6.55 milh
6.34 milh
out. 2021
6.34 milh
6.69 milh
6.29 milh
