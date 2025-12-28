Calendário Econômico
EUA - Vendas de Casas Usadas (United States Existing Home Sales)
|Alta
|4.13 milh
|4.07 milh
|
4.11 milh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Vendas de Casas Usadas (Existing Home Sales) refletem a quantidade de vendas de habitação no mercado secundário, nos EUA, no mês de relatórios. O cálculo inclui apenas transações concluídas - no mercado secundário - com a venda de casas unifamiliares individuais, apartamentos em condomínios e cooperativas.
O relatório divulgado pela Associação Nacional de Corretores de Imóveis (National Association of Realtors) apresenta, em sua versão detalhada, o número de unidades habitacionais vendidas - também em termos monetários - (em média por região geográfica). Os dados são divididos em quatro regiões geográficas dos Estados Unidos: Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Oeste. Realiza-se ajuste sazonal.
Um aspeto importante na avaliação relatório é o seguinte: como são consideradas apenas as transações concluídas, ele, na verdade, reflete as vendas feitas 6-8 semanas atrás (isto é, o tempo necessário para o registo de transações com imóveis nos Estados Unidos). Portanto, este critério também caracteriza as condições já existentes.
Analistas apreciam este indicador por sua amostra ser grande (cobre todo o território do país) e por incluir não apenas casas individuais, mas também apartamentos, o que dá maior objetividade na avaliação do mercado imobiliário. O indicador caracteriza a força do mercado imobiliário, a demanda agregada. Adicionalmente, ele torna possível prever indiretamente a dinâmica das vendas de produtos relacionados, por exemplo, seguros habitacionais ou artigos de uso doméstico.
O crescimento deste parâmetro pode ter um impacto positivo nas cotações do dólar estadunidense.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Vendas de Casas Usadas (United States Existing Home Sales)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
