Production industrielle du Royaume-Uni a/a (United Kingdom Industrial Production y/y)

Pays :
Royaume-Uni
GBP, Livre sterling
Source
Bureau National de la Statistique (Office for National Statistics)
Secteur
Affaires
Bas 0.1% -0.4%
0.2%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
0.5%
0.1%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice de la production a/a traduit une variation du volume réel de la production des fabricants britanniques au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul de l’indice comprend toutes les industries de production: fabrication, extraction et transformation des minéraux, production d’énergie, gestion des ressources en eau et gestion des déchets.

Les estimations de l’indice sont principalement fondées sur les données fournies par environ 6 000 entreprises dans le cadre de l’Enquête Mensuelle des Entreprises (SMS). Les données sur la production dans les industries des mines, des carrières et de l’approvisionnement en énergie (coke et pétrole raffiné) sont fournies par des sources administratives, par exemple le Département des Entreprises, de l’Énergie et de la Stratégie Industrielle (BEIS). Tous les chiffres sont désaisonnalisés.

L’indice est calculé par rapport à la période de base actuellement fixée à 2013. L’indice de référence en 2013 est fixé à 100.

L’indice de production est un indicateur économique important et l’un des indicateurs à court terme du développement de l’économie britannique. Il est utilisé dans le calcul du PIB. Le poids relatif du secteur de la production dans le PIB national est de 14%. La Banque d’Angleterre, le Trésor et le Gouvernement utilisent l’indicateur pour élaborer des politiques monétaires et budgétaires, prévoir l’évolution économique à moyen terme et l’activité des consommateurs. L’indicateur est utilisé pour l’analyse des variables économiques dans le secteur de la production.

La croissance de l’indice de production peut avoir un impact favorable sur les cours de la livre sterling.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique "Production industrielle du Royaume-Uni a/a (United Kingdom Industrial Production y/y)". La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l'indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
0.1%
-0.4%
0.2%
févr. 2025
0.1%
-1.7%
-0.5%
déc. 2024
-1.9%
-1.7%
-2.0%
sept. 2024
-1.8%
-0.3%
-1.7%
août 2024
-1.6%
-1.2%
juil. 2024
-1.2%
-0.1%
-1.4%
juin 2024
-1.4%
0.3%
0.4%
mai 2024
0.4%
-0.7%
avr. 2024
-0.4%
0.5%
mars 2024
0.5%
1.4%
févr. 2024
1.4%
-0.4%
0.3%
janv. 2024
0.5%
0.1%
0.6%
déc. 2023
0.6%
0.6%
0.1%
nov. 2023
-0.1%
1.6%
-0.5%
oct. 2023
0.4%
1.4%
1.5%
sept. 2023
1.5%
0.9%
1.5%
août 2023
1.3%
0.5%
1.0%
juil. 2023
0.4%
-0.8%
0.7%
juin 2023
0.7%
-2.1%
-2.1%
mai 2023
-2.3%
-2.0%
-1.6%
avr. 2023
-1.9%
-2.6%
-2.0%
mars 2023
-2.0%
-3.7%
-2.7%
févr. 2023
-3.1%
-4.2%
-3.2%
janv. 2023
-4.3%
-4.6%
-4.0%
déc. 2022
-4.0%
-3.8%
-4.3%
nov. 2022
-5.1%
-2.8%
-4.7%
oct. 2022
-2.4%
-4.2%
-3.1%
sept. 2022
-3.1%
-2.1%
-4.3%
août 2022
-5.2%
1.8%
-3.2%
juil. 2022
1.1%
1.9%
2.4%
juin 2022
2.4%
1.1%
1.8%
mai 2022
1.4%
0.7%
1.6%
avr. 2022
0.7%
1.2%
0.7%
mars 2022
0.7%
2.0%
2.1%
févr. 2022
1.6%
1.4%
3.0%
janv. 2022
2.3%
0.2%
0.4%
déc. 2021
0.4%
0.7%
-0.2%
nov. 2021
0.1%
2.2%
0.2%
oct. 2021
1.4%
3.3%
2.9%
sept. 2021
2.9%
3.8%
4.0%
août 2021
3.7%
-6.0%
4.4%
juil. 2021
3.8%
4.4%
8.3%
juin 2021
8.3%
26.0%
20.7%
mai 2021
20.6%
20.2%
27.2%
avr. 2021
27.5%
0.1%
3.6%
mars 2021
3.6%
-4.2%
-3.5%
févr. 2021
-3.5%
-4.1%
-4.3%
janv. 2021
-4.9%
-4.0%
-3.3%
déc. 2020
-3.3%
-5.1%
-3.9%
nov. 2020
-4.7%
-5.9%
-5.8%
