Промышленное производство, г/г (Industrial Production y/y) отражает изменение объемов производства на британских предприятиях в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. В расчете показателя учитываются все отрасли производства: промышленность, добыча и переработка полезных ископаемых, получение энергии, управление водными ресурсами и отходами.

Расчет индикатора ведется с использованием ежемесячного бизнес-опроса (MBS) около 6000 промышленных предприятий страны. Данные по объему производства в горнодобывающей отрасли, энергетическом секторе и в обрабатывающей промышленности (нефтепереработка, металлургия) берутся из административных источников — например, из Департамента деловой, энергетической и промышленной стратегии (BEIS). Все оценки подвергаются корректировке с учетом сезонных колебаний.

Индекс рассчитывается относительно базисного года, за который сейчас принят 2013. Значение показателя в 2013 году принимается равным 100.

Индекс промышленного производства – важный экономический показатель, один из краткосрочных индикаторов развития экономики Великобритании. Он используется при расчете ВВП. Относительный вес производственной отрасли составляет 14% валового внутреннего продукта страны. Показатель используется Банком Англии, Казначейством и кабинетом министров при разработке денежно-кредитной и фискальной политики, для прогнозирования развития экономики и потребительской активности на среднесрочную перспективу. По этому индикатору анализируют экономические показатели производственного сектора.

Объем промышленного производства в Великобритании может оказать благоприятное влияние на котировки фунта стерлингов.

