생산량 지수 y/y는 해당 달의 영국 제조업체의 실질 생산량이 전년도 같은 달에 비해 변동된 것을 반영합니다. 지수 계산에는 광물의 제조, 광업 및 처리, 에너지 생산, 수자원 관리, 폐기물 관리 등 모든 생산 산업이 포함됩니다.

지수 추정치는 주로 월간 기업조사(MBS)를 통해 약 6,000개 기업이 제공한 데이터를 기반으로 합니다. 광업, 채석 및 에너지 공급 산업(코크 및 정제 석유)의 생산에 대한 데이터는 경영자 소스(예: BEIS)에 의해 제공됩니다. 모든 수치는 계절에 따라 조정됩니다.

지수는 현재 2013년으로 설정된 기준 기간을 기준으로 계산됩니다. 2013년 지수 벤치마크는 100으로 설정되었습니다.

생산 지수는 중요한 경제 지표이자 영국 경제 발전을 나타내는 단기 지표 중 하나입니다. 그것은 GDP 계산에 사용됩니다. 국가 GDP에서 생산 부문의 상대적 비중은 14% 입니다. 영국 은행, 재무부 및 내각은 통화 및 재정 정책을 개발하고 중기 경제 발전과 소비자 활동을 예측할 때 이 지표를 사용합니다. 이 지표는 생산 분야의 경제 변수 분석에 사용됩니다.

생산지수의 성장은 파운드화 파운드화 시세에 좋은 영향을 미칠 수 있습니다.

