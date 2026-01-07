영국 산업 생산 y/y (United Kingdom Industrial Production y/y)
|낮음
|0.1%
|-0.4%
|
0.2%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|0.5%
|
0.1%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
생산량 지수 y/y는 해당 달의 영국 제조업체의 실질 생산량이 전년도 같은 달에 비해 변동된 것을 반영합니다. 지수 계산에는 광물의 제조, 광업 및 처리, 에너지 생산, 수자원 관리, 폐기물 관리 등 모든 생산 산업이 포함됩니다.
지수 추정치는 주로 월간 기업조사(MBS)를 통해 약 6,000개 기업이 제공한 데이터를 기반으로 합니다. 광업, 채석 및 에너지 공급 산업(코크 및 정제 석유)의 생산에 대한 데이터는 경영자 소스(예: BEIS)에 의해 제공됩니다. 모든 수치는 계절에 따라 조정됩니다.
지수는 현재 2013년으로 설정된 기준 기간을 기준으로 계산됩니다. 2013년 지수 벤치마크는 100으로 설정되었습니다.
생산 지수는 중요한 경제 지표이자 영국 경제 발전을 나타내는 단기 지표 중 하나입니다. 그것은 GDP 계산에 사용됩니다. 국가 GDP에서 생산 부문의 상대적 비중은 14% 입니다. 영국 은행, 재무부 및 내각은 통화 및 재정 정책을 개발하고 중기 경제 발전과 소비자 활동을 예측할 때 이 지표를 사용합니다. 이 지표는 생산 분야의 경제 변수 분석에 사용됩니다.
생산지수의 성장은 파운드화 파운드화 시세에 좋은 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"영국 산업 생산 y/y (United Kingdom Industrial Production y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
