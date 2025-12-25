КалендарьРазделы

Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании м/м (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) m/m)

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Офис национальной статистики (Office for National Statistics)
Сектор:
ВВП
Высокая 0.0% 0.1%
0.4%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
0.0%
0.0%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
ВВП м/м (GDP m/m) отражает стоимость всех товаров и услуг, произведенных в Великобритании, за отчетный месяц по сравнению с предыдущим. При расчете ВВП учитываются все затраты на произведенные товары и оказанные услуги в рамках экономики страны. Рост ВВП может положительно отразиться на котировках фунта.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании м/м (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
июль 2025
0.0%
0.1%
0.4%
апр. 2025
-0.3%
0.3%
0.2%
февр. 2025
0.5%
0.2%
0.0%
дек. 2024
0.4%
0.0%
0.1%
сент. 2024
-0.1%
-0.1%
0.2%
авг. 2024
0.2%
0.0%
июль 2024
0.0%
0.0%
0.0%
июнь 2024
0.0%
0.0%
0.4%
май 2024
0.4%
0.0%
апр. 2024
0.0%
0.4%
март 2024
0.4%
0.1%
февр. 2024
0.1%
0.0%
0.3%
янв. 2024
0.2%
0.0%
-0.1%
дек. 2023
-0.1%
0.0%
0.2%
нояб. 2023
0.3%
0.0%
-0.3%
окт. 2023
-0.3%
0.0%
0.2%
сент. 2023
0.2%
0.0%
0.1%
авг. 2023
0.2%
0.0%
-0.6%
июль 2023
-0.5%
0.0%
0.5%
июнь 2023
0.5%
0.0%
-0.1%
май 2023
-0.1%
0.0%
0.2%
апр. 2023
0.2%
0.0%
-0.3%
март 2023
-0.3%
0.0%
0.0%
февр. 2023
0.0%
-0.1%
0.4%
янв. 2023
0.3%
0.0%
-0.5%
дек. 2022
-0.5%
0.0%
0.1%
нояб. 2022
0.1%
-0.1%
0.5%
окт. 2022
0.5%
-0.1%
-0.6%
сент. 2022
-0.6%
-0.1%
-0.1%
авг. 2022
-0.3%
0.0%
0.1%
июль 2022
0.2%
0.0%
-0.6%
июнь 2022
-0.6%
0.0%
0.4%
май 2022
0.5%
-0.1%
-0.2%
апр. 2022
-0.3%
-0.1%
-0.1%
март 2022
-0.1%
0.1%
0.0%
февр. 2022
0.1%
0.1%
0.8%
янв. 2022
0.8%
0.2%
-0.2%
дек. 2021
-0.2%
0.3%
0.7%
нояб. 2021
0.9%
0.1%
0.2%
окт. 2021
0.1%
-0.1%
0.6%
сент. 2021
0.6%
-0.4%
0.2%
авг. 2021
0.4%
-0.6%
-0.1%
июль 2021
0.1%
-0.5%
1.0%
июнь 2021
1.0%
0.4%
0.6%
май 2021
0.8%
0.8%
2.0%
апр. 2021
2.3%
0.9%
2.1%
март 2021
2.1%
1.0%
0.7%
февр. 2021
0.4%
0.0%
-2.2%
янв. 2021
-2.9%
-0.6%
1.2%
дек. 2020
1.2%
-1.5%
-2.3%
12
