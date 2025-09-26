Le PIB m/m représente la valeur de tous les marchandises et services produits au Royaume-Uni, au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent. Le calcul du PIB comprend également les dépenses dans les marchandises fabriqués et les services fournis. La croissance du PIB peut avoir un impact positif sur les cours de la livre.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni m/m (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.