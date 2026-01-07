GDP m/m은 영국에서 생산된 모든 재화 및 용역의 가치를 전월에 비해 나타낸 것입니다. GDP 계산에는 공산품과 제공된 서비스의 지출도 포함됩니다. GDP 성장은 파운드화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"영국 국내총생산(GDP) m/m (United Kingdom Gross Domestic Product (GDP) m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.