O Relatório de Política Monetária do Riksbank (Riksbank Monetary Policy Report) é publicado cinco vezes por ano após cada reunião sobre política monetária. O relatório descreve as discussões realizadas pelo banco ao tomar decisões sobre política monetária.

Seu objetivo é revelar os detalhes da política monetária e ajudar os leitores a entender o que influencia as decisões.

O relatório revela as perspectivas futuras de inflação e de atividade econômica com base na política monetária, que o banco central do país considera equilibradas na atual situação econômica. A publicação resume vários dados que influenciam as decisões do banco. Além disso, cada relatório contém uma série de artigos que fornecem uma análise detalhada de questões prementes e particularmente importantes do desenvolvimento econômico e da política monetária.

Esta é a publicação mais completa do Banco da Suécia descrevendo todas as etapas o mais detalhadamente possível, examina o estado da economia no país, bem como as mudanças nas maiores economias do mundo, fornece vários gráficos e tabelas. Por isso, os economistas monitoram de perto a publicação do relatório. No entanto, como contém informações resumidas, a publicação raramente tem um forte impacto na cotação da moeda nacional sueca.