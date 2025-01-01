El Informe sobre Política Monetaria del Riksbank se publica 5 veces al año, después de cada reunión sobre política monetaria. El informe describe las discusiones mantenidas por los miembros del banco a la hora de adoptar decisiones sobre nuevas medidas de política monetaria.

El propósito de esta publicación es mostrar los detalles de la política monetaria y ayudar a los lectores a comprender los factores subyacentes que influyen en las decisiones adoptadas.

El informe muestra las futuras perspectivas de la inflación y la actividad económica basadas en la política monetaria, consideradas por el Riksbank como equilibradas y óptimas en la situación económica actual. La publicación resume diversa información que influye en las decisiones del Banco. Además, cada Informe contiene una serie de artículos que ofrece un análisis detallado de cuestiones urgentes y particularmente importantes relacionadas con el desarrollo económico y la política monetaria.

El Informe es la publicación más completa de Sveriges Riksbank, y ofrece una descripción detallada de las acciones del banco, así como un análisis de la economía nacional y de las mayores economías globales. El análisis se proporciona con gráficos y tablas. La publicación del informe es monitoreada por economistas. No obstante, como el informe contiene información resumida, su publicación rara vez tiene un fuerte impacto en la divisa nacional sueca.