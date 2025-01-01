Le rapport sur la politique monétaire de la Riksbank est publié cinq fois par an, après chaque réunion de politique monétaire. Le rapport décrit les discussions tenus par les membres de la banque lorsqu’ils prennent des décisions sur d’autres mesures de politique monétaire.

Le but de cette publication est de révéler les détails de la politique monétaire et d’aider les lecteurs à comprendre les facteurs sous-jacents qui affectent les décisions adoptées.

Le rapport dévoile les perspectives d’avenir de l’inflation et de l’activité économique sur la base de la politique monétaire, que la Riksbank considère comme équilibrées et optimales dans la conjoncture économique actuelle. La publication récapitule diverses données affectant les décisions de la Banque. En outre, chaque rapport comprend une série d’articles qui fournissent une analyse détaillée des questions urgentes et particulièrement importantes concernant le développement économique et la politique monétaire.

Il s’agit de la publication la plus complète de la Sveriges Riksbank, qui fournit la description détaillée des actions de la banque, ainsi qu’une analyse de l’économie nationale et des plus grandes économies mondiales. L’analyse est fournie avec des graphiques et des tableaux. La publication du rapport est surveillée par des économistes. Cependant, Vu que le rapport comprend des informations sommaires, la publication a rarement un impact important sur la monnaie nationale suédoise.