Der geldpolitische Bericht der Riksbank wird fünfmal im Jahr nach jeder geldpolitischen Sitzung veröffentlicht. Der Bericht beschreibt die Diskussionen, die von den Bankmitgliedern geführt werden, wenn sie Entscheidungen über weitere geldpolitische Maßnahmen treffen.

Der Zweck dieser Publikation ist es, die Einzelheiten der Geldpolitik zu enthüllen und den Lesern zu helfen, die zugrunde liegenden Faktoren zu verstehen, die die getroffenen Entscheidungen beeinflussen.

Der Bericht enthüllt die zukünftigen Aussichten für die Inflation und die wirtschaftliche Aktivität auf der Grundlage der Geldpolitik, die die Reichsbank in der gegenwärtigen Wirtschaftslage als ausgewogen und optimal betrachtet. Die Publikation fasst verschiedene Daten zusammen, die die Entscheidungen der Bank beeinflussen. Darüber hinaus enthält jeder Bericht eine Reihe von Artikeln, die eine detaillierte Analyse der drängenden und besonders wichtigen Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung und der Geldpolitik enthalten.

Es ist die umfassendste Publikation der Sveriges Riksbank, die eine detaillierte Beschreibung der Tätigkeit der Bank sowie eine Analyse der nationalen Wirtschaft und der größten Volkswirtschaften der Welt enthält. Die Analyse ist mit Grafiken und Tabellen versehen. Die Veröffentlichung des Berichts wird von Ökonomen überwacht. Da der Bericht jedoch zusammenfassende Informationen enthält, hat die Veröffentlichung selten einen starken Einfluss auf die schwedische Landeswährung.