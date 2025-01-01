TakvimBölümler

Sveriges Riksbank Para Politikası Raporu (Sveriges Riksbank Monetary Policy Report)

Ülke:
İsveç
SEK, İsveç kronu
Kaynak:
Sveriges Riksbank
Sektör:
Para
Orta
Riksbank Para Politikası Raporu, Sveriges Riksbank'ın en kapsamlı yayınıdır ve bankanın eylemlerinin ayrıntılı açıklamasını ve ulusal ekonominin ve en büyük küresel ekonomilerin analizini sağlar. Analiz, grafikler ve tablolarla sunulur. Raporun yayınlanması ekonomistler tarafından takip edilir. Bununla birlikte, rapor özet bilgiler içerdiğinden, yayın nadiren SEK üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.