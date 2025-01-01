Riksbank Para Politikası Raporu, Sveriges Riksbank'ın en kapsamlı yayınıdır ve bankanın eylemlerinin ayrıntılı açıklamasını ve ulusal ekonominin ve en büyük küresel ekonomilerin analizini sağlar. Analiz, grafikler ve tablolarla sunulur. Raporun yayınlanması ekonomistler tarafından takip edilir. Bununla birlikte, rapor özet bilgiler içerdiğinden, yayın nadiren SEK üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.