Il Rapporto sulla Politica Monetaria della Riksbank viene pubblicato cinque volte l'anno, dopo ogni riunione di politica monetaria. Il rapporto descrive le discussioni tenute dai membri della banca quando prendono decisioni su ulteriori misure di politica monetaria.

Lo scopo di questa pubblicazione è quello di rivelare i dettagli della politica monetaria e di aiutare i lettori a comprendere i fattori sottostanti che influenzano le decisioni adottate.

Il rapporto svela le prospettive future per l'inflazione e l'attività economica basate sulla politica monetaria, che la Riksbank considera equilibrata e ottimale nell'attuale situazione economica. La pubblicazione riassume vari dati che influenzano le decisioni della Banca. Inoltre, ogni Rapporto contiene una serie di articoli che forniscono un'analisi dettagliata di questioni urgenti e particolarmente importanti riguardanti lo sviluppo economico e la politica monetaria.

È la pubblicazione più completa della Sveriges Riksbank che fornisce la descrizione dettagliata delle azioni della banca, nonché l'analisi dell'economia nazionale e delle più grandi economie globali. L'analisi è fornita con grafici e tabelle. La pubblicazione del rapporto è monitorata dagli economisti. Tuttavia, poiché la relazione contiene informazioni sintetiche, la pubblicazione raramente ha un forte impatto sulla valuta nazionale svedese.