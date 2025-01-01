A Reunião do Conselho de Política Monetária do BOK (BOK Monetary Policy Board Meeting) é realizada oito vezes por ano. Uma vez concluída, é publicado um relatório. Nas reuniões são discutidas questões sobre relações econômicas externas, infraestrutura de mercado e pagamentos, supervisão dos bancos, governança corporativa, etc. As decisões tomadas nas reuniões podem afetar indiretamente o curso do won.