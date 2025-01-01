Die Sitzung des geldpolitischen Vorstands der Bank of Korea (BOK) findet achtmal im Jahr statt. Nach der Sitzung wird ein Bericht über die Entscheidungen veröffentlicht. Außenwirtschaftsbeziehungen, Marktinfrastruktur und Zahlungsverkehr, Recht, Bankenaufsicht, Corporate Governance und andere Fragen werden in den Sitzungen erörtert. Entscheidungen, die während der Sitzung getroffen werden, können sich indirekt auf die Kurse des südkoreanischen Wons (KRW) auswirken.