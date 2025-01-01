La réunion du Conseil de politique monétaire de la Banque de Corée (BOK) se tient huit fois par an. Un rapport fondé sur les décisions prises est publié après la réunion. Les relations économiques extérieures, l’infrastructure du marché et les paiements, le droit, la surveillance des banques, la gouvernance d’entreprise et d’autres questions sont débattues au cours des réunions. Les décisions prises au cours de la réunion peuvent affecter indirectement les taux de won sud-coréens.